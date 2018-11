Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a spus vicepresedintelui american Mike Pence ca Rusia nu a avut nicio implicare in alegerile electorale din Statele Unite din 2016, a transmis Dimitri Peskov, purtatorul de cuvant de la Kremlin, citat de agentia Interfax.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, i-a transmis vicepresedintelui american, Mike Pence, ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidentiale americane din 2016, informeaza Interfax, citat de Reuters.Putin si Pence au discutat in Singapore saptamana trecuta privind problemele cheie care ar putea…

- "Nu este loc pentru dominatie si agresiune in Indo-Pacific", a declarat vicepresedintele american Mike Pence intr-o aparenta referire la influenta in crestere a Chinei in aceasta regiune si revendicarile acestei tari asupra zonelor disputate din Marea Chinei de Sud, informeaza joi dpa. Pence s-a deplasat…

- Vicepresedintele american Mike Pence a declarat joi ca președintele Statelor Unite, Donald Trump, se va intalni cel mai probabil cu liderul nord-coreean Kim Jong-un in 2019, insa nu va mai permite incalcarea promisiunilor privind programul nuclear, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax.Statele…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- Membri europeni ai NATO au indemnat joi Statele Unite ca mai degraba sa incerce sa determine Moscova sa revina la respectarea Tratatului INF decat sa se retraga din el, pentru a evita o scindare a Aliantei Nord-Atlantice, de care Rusia ar putea profita, au declarat diplomati pentru Reuters, infomreaza…

- China reprezinta o problema mai mare pentru Statele Unite in comparatie cu ingerintele Rusiei in alegerile prezidentiale din 2016, a declarat presedintele american Donald Trump intr-un interviu acordat postului CBS, citat de agentia Tass, informeaza Mediafax."Deoarece consider ca au existat…

- China utilizeaza o serie de metode pentru a exercita influenta politica in Statele Unite, pentru a-l compromite pe Donald Trump, afirma vicepresedintele american, Mike Pence, citat de site-ul agentiei Reuters, scrie Mediafax.