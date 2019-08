Stiri pe aceeasi tema

- In cursul valului de proteste antiguvernamentale care au avut loc in ultimele saptamani la Moscova s-a detasat figura unui nou lider al opozitiei din Rusia in persoana activistei politice si luptatoare anticoruptie, Lyubov Sobol. Aceasta se afla in greva foamei de o luna.

- Kremlinul a apreciat drept „justificata” fermitatea cu care fortele de ordine au dispersat manifestatiile care se desfasoara la Moscova de la mijlocul lunii iulie pentru a solicita alegeri libere - demonstratii marcate de numeroase arestari - respingand totodata orice fel de „criza politica” in Rusia.

- Serviciul Federal pentru supravegherea comunicațiilor și mass media, Roskomnadzor, a cerut Google sa inceteze sa mai promoveze ”evenimente ilegale” pe platforma sa video, YouTube, relateaza Reuters. Aproximativ 50.000 de persoane s-au adunat sambata la Moscova pentru a protesta fața de excluderea candidaților…

- Astazi, Președintele Iohannis a primit-o într-o vizita oficiala, la Palatul Cotroceni, pe Maia Sandu, Prim Ministrul Moldovei. Mesajele venite de la Cotroceni ne arata clar ca șeful statului îi acorda Maiei Sandu susținerea necesara. De altfel, Iohannis a spus ca administrația…

- Oficiali israelieni au atribuit Rusiei atacurile cibernetice care au perturbat sistemul GPS in zona Aeroportului Ben Gurion din Tel Aviv, dar Ambasada rusa a catalogat acuzatiile drept "stire falsa", informeaza MEDIAFAX.Conform unor oficiali israelieni citati de cotidianul Times of Israel,…

- Zborurile din Rusia catre Giorgia vor fi intrerupte de luna viitoare in urma protestelor antirusesti devenite violente din capitala fostei republici sovietice, starnite joi de vizita deputatului rus Serghei Gavrilov, care s-a adresat parlamentarilor de pe scaunul sefului legislativului.

- Administratia Vladimir Putin a respins din nou, luni, acuzatiile Statelor Unite privind efectuarea de catre Rusia a unor teste nucleare militare prin incalcarea unui acord international, informeaza cotidianul The Washington Post si agentia de presa Tass."Administratia SUA, inclusiv comunitatea…

- Poliția din Rusia a reținut miercuri cel puțin 94 de persoane care protestau la Moscova, pentru a cere pedepsirea ofițerilor de poliție implicați în arestarea ziaristului de investigații Ivan Golunov, dupa ce analizele realizate la cererea justiției nu au relevat nicio urma de droguri în…