Putin a fost intrebat daca va inapoia Crimeea Ucrainei: Ati luat-o razna? Niciodata! Presedintele rus Vladimir Putin a exclus orice posibilitate a unei reveniri a peninsulei Crimeea la Ucraina, a carei anexare in martie 2014 se afla la originea unei serii de sanctiuni occidentale impotriva Rusiei.



Cu o saptamana inaintea scrutinului prezidential din 18 martie, care ar urma sa-i asigure lui Putin un al patrulea mandat si ramanerea la putere pana in 2024, postul de televiziune Rossia-1 a difuzat duminica pe retelele sociale ruse Vkontakte si Odnoklassniki un film de circa doua ore dedicat presedintelui rus.



- Fotbal la patru ace! Presedintele FIFA, Gianni Infantino si presedintele Federatiei Rusiei, Vladimir Putin si-au demonstrat abilitatile tehnice, jongland cu balonul si facand schimb de pase chiar la Kremlin.

- "Celebrul antrenor portughez Jose Mourinho, caruia i s-a atribuit supranumele si care a condus cele mai mari cluburi sin lume, se va alatura echipei RT. El va impartasi opiniile sale de expert, cunostintele sale si expertiza sa despre fotbal cu telespectatorii RT", a anuntat postul rus. RT, care emite…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Presedintele CEFC China Energy, firma privata care a acceptat sa cumpere o participatie de aproape 10 miliarde dolari in Rosneft, a fost investigat pentru presupusele crime economice, scrie Reuters, citand o sursa avizata.

- Presedintele rus Vladimir Putin, omologul sau francez Emmanuel Macron si cancelarul german Angela Merkel au indemnat duminica, intr-o convorbire telefonica, la ‘continuarea eforturilor comune’ pentru punerea in aplicare a armistitiului in Siria si au convenit sa ‘intensifice schimbul de informatii’…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Angela Merkel, vor discuta cu presedintele rus, Vladimir Putin, duminica, despre punerea in aplicare a armistitiului in Siria, a anuntat Palatul Elysee, intr-un comunicat citat de AFP, preluata de Agerpres. “Consiliul de Securitate ...

- Felul in care se dialogheaza pe tema plafonarii dobanzilor nu este unul bun, iar bancherii se asteapta sa fie ascultati pentru a putea explica impactul masurii, mai ales efectul de runda a doua in care creditul nu va mai fi tot atat de accesibil, a afirmat, joi, Florin Danescu, presedinte executiv al…

- Romania se situeaza pe locul 25 din 28 in Uniunea Europeana in ceea ce priveste perceptia gradului de coruptie in 2017, cu 48 de puncte, la acelasi nivel ca si in 2016, releva clasamentul realizat de Transparency International si dat publicitatii miercuri. La nivel global, Romania se situeaza pe locul…

- Agenția Bloomberg, prin vocea expertului Eugene Rumer, anunța ca "Vladimir Putin ar putea incerca sa lanseze noi actiuni politice si militare in tari din Europa de Est, dupa ce a declarat din nou victoria in Siria si in perspectiva unui nou mandat"."Va amintiti momentul in care Vladimir Putin…

- In REVISTA PRESEI de astazi, stiripesurse.ro va prezinta o analiza din cotidianul Adevarul pe tema unor posibile acțiuni destabilizatoare ale Rusiei din țarile din Europa de Est, similare celor desfasurate in Ucraina.Adevarul: Dupa declararea victoriei in Siria, liderul de la Kremlin ar…

- Un localnic in varsta de 22 de ani a deschis focul cu o arma de vanatoare in timpul unei slujbe religioase la o biserica ortodoxa din orasul Kizliar, omorand cinci femei si ranind alte patru persoane. El a fost impuscat mortal de politie.Gruparea jihadista l-a descris pe atacator ca fiind…

- Secretarul american al Apararii, Jim Mattis, s-a abtinut sambata sa acuze Moscova ca este responsabila pentru recentul atac impotriva unei pozitii detinute de aliatii Statelor Unite in Siria, dar a avertizat ca doreste efectuarea unei anchete, relateaza AFP. "Inteleg ca guvernul rus spune cum ca unii…

- Constructorul auto francez Renault a raportat vineri vanzari si profituri record pentru 2017, ceea ce consolideaza pozitia directorului general Carlos Ghosn in fata solicitarilor Guvernului francez pentru un plan clar de succesiune si o mai mare integrare cu partenerul japonez Nissan, transmite Reuters,…

- Saptamana trecuta, intre 5 și 11 februarie, aproximativ trei sute de luptatori mercenari ai companiei militare private legate de Kremlin (Wagner) au fost ucisi sau raniti in Siria, anunta Reuters, care citeaza trei surse familiarizate cu situația. Un medic militar rus a declarat agenției ca, in ultima…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP. "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit…

- "Suntem puțin geloși cand vine vorba de proteste. Sigur ca am urmarit cum zeci, sute de mii de oameni au ieșit in strada sa protesteze in Romania, iar in Ungaria, din pacate, este ceva de neimaginat. Inseamna ca, in Romania, nu este o atat de mare apatie politica, oamenilor le pasa de viitorul lor și…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Presedintele Macron a avertizat Turcia in legatura cu orice tendinta de ”invadare” a Siriei. ”Daca se dovedeste ca operatiunea va lua o alta turnura decat cea a unei actiuni de lupta impotriva unui potential terorist care ameninta frontiera turca si ca este o operatiune de invadare, in acel…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, care s-a dus vineri dupa-amiaza la Volgograd - actualul nume al Stalingradului -, a salutat, in fata veteranilor, ”cea mai mare batalie din al Doilea Razboi Mondial, care s-a soldat cu un triumf al armatei noastre, a poporului nostru”. ”Aici a stiut poporul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat joi ca in Opozitie nu exista dialog, adaugand ca liderul PNL, Ludovic Orban, are o "problema de aritmetica" si greseste "lasand impresia ca se lupta cu PSD". "Domnul Orban are mai multe probleme, dar are o problema de aritmetica. Daca adunam…

- Donald Trump a anuntat ca inchisoarea de la Guantanamo va ramane deschisa. Presedintele american a declarat, in cadrul discursului sau despre starea natiunii, ca este necesar ca aceasta inchisoare sa fie deschisa pentru a-i inchide pe teroristi. „Anul trecut, mi-am luat angajamentul de a colabora cu…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a avertizat miercuri Turcia impotriva oricarei incercari de a invada Siria, in contextul ofensivei comune declansate de armata turca si aliatii sai arabi sirieni impotriva unei militii kurde in nord-vestul Siriei, relateaza AFP. 'Daca se va dovedi ca aceasta operatiune…

- Presedintele Federatiei Ruse, Vladimir Putin, a declarat, marti, ca se simte "ofensat" de faptul ca nu se afla pe lista personalitatilor din Rusia susceptibile a fi sanctionate de Statele Unite. "Este, evident, un gest neamical si care complica relatiile ruso-americane, aflate deja intr-o…

- Reacția lui Vladimir Putin despre lista oligarhilor intocmita de Trezoreria SUA. Președintele rus a spus, in mod ironic, ca este „ofensator” faptul ca nu se afla pe lista intocmita de Statele Unite cu personalitați ruse care ar putea fi sancționate. Mai mult, Putin a calificat decizia ca fiind un „gest…

- Președintele rus, Vladimir Putin, va avea luni o intrevedere cu premierul israelian, Benjamin Netanyahu, la Moscova. Netanyahu va efectua o scurta vizita de lucru in Rusia, conform serviciul de presa al Kremlinului. "Cei doi lideri intenționeaza sa discute aspecte legate de stimularea cooperarii ruso-israeliene…

- Presedintele american Donald Trump i-a cerut, miercuri, omologului sau turc Recep Tayyip Erdogan sa limiteze operatiunile militare in nordul Siriei si l-a avertizat sa nu provoace o confruntare intre fortele turce si cele americane, relateaza site-ul agentiei Reuters.

- Presedintele francez Emmanuel Macron a declarat vineri ca Franta "are nevoie" de Germania pentru a reforma Europa, cu doua zile inainte de un vot crucial asupra formarii unei coalitii guvernamentale intre conservatori si social-democrati la Berlin, relateaza AFP. "Nu pot decat sa spun…

- Klaus Iohannis a sustinut, miercuri, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa prin care a anuntat ca accepta propunerea PSD de prim-ministru. ”in Parlament, dupa consultari, imi este foarte clar – PSD dispune de o majoritate. Si atunci, cantarind toate argumentele, tinand cont de situatia concreta…

- Presedintele PNL Ludovic Orban a declarat la Europa FM ca liberalii vor discuta cu fiecare parlamentar al Puterii pentru a incerca sa-l convinga sa nu voteze Guvernul Vioricai Dancila si subliniat ca "este important ca UDMR sa nu voteze".

- USR: Presedintele a avut o sansa si a decis sa o dea PSD Biroul National al Uniunii Salvati Romania considera ca propunerea din partea coalitiei PSD-ALDE pentru functia de prim-ministru, Viorica Dancila, nu respecta criteriile de competenta enuntate public de presedintele Klaus Iohannis si califica…

- Pierderea unei finantari semnificative de la cel mai important donator, SUA, ar putea avea efecte 'catastrofale' pentru palestinieni, a anuntat vineri Agentia ONU de Ajutorare a Palestinienilor Refugiati din Orientul Apropiat (UNRWA), relateaza Reuters. Presedintele SUA Donald…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a pledat luni la Xian pentru o vasta alianta intre Franta, Europa si China, in special cu privire la clima si proiectul Beijingului "Noi drumuri ale matasii", angajandu-se sa revina in China "cel putin o data pe an", relateaza AFP, preluata de…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Statele Unite si Israelul ca se amesteca in afacerile Iranului, o tara zguduita de o ampla miscare de protest declansata joi, pe 28 decembrie. Dupa cinci zile de protest si ample contramanifestatii ale regimului de la Teheran, spiritele…

- In ultima zi a anului trecut, baza aeriana Hmeimim din Siria, folosita de fortele militare dislocate de Kremlin in aceasta tara, a fost tinta unui atac cu aruncatoare de grenade, rusii pierzand cel putin sapte avioane,...

- Vladimir Putin a ordonat joi ”lichidarea pe loc” a autorilor unor atentate care pun in pericol fortele de ordine, in urma unui ”act terorist” la Sankt Petersburg, intr-un context de amenintare legata de intoarcerea in tara a jihadistilor plecati sa lupte in Siria, relateaza AFP conform News.ro . Explozia…

- Presedintele rus Vladimir Putin a elogiat joi rolul ”crucial” al Rusiei in infrangerea jihadistilor in Siria, unde gruparea Statul Islamic (SI) a pierdut aproape teritoriile asupra carora detinea controlul, relateaza AFP. ”Rusia a avut o contributie cruciala in infrangerea fortelor criminale care…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina la alegerile din martie 2018 un al patrulea mandat la Kremlin, si-a depus miercuri în fata camerelor de televiziune dosarul de candidatura la Comisia Electorala Centrala, în timp ce opozantul Alexei Navalnîi, a carui candidatura…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, aflat in vizita in Tunisia, a reafirmat miercuri ca in opinia lui nu exista nicio solutie posibila in Siria fara plecarea presedintelui Bashar al-Assad, aceasta fiind una dintre problemele de care incercarile de mediere internationale se impiedica, relateaza…

- Europa deja absoarbe un flux mare de refugiati din Siria, Afghanistan, Iraq si anumite tari din Africa, iar incalzirea globala ar putea amplifica acest fenomen. Din 2015 si pana acum, doar Germania a primit peste un milion de refugiati care cautau un camin. Valul de imigranti a dus la disensiuni…

- Infranti in Siria si Irak, jihadistii gruparii Statul Islamic se regrupeaza si se indrepta in afara Orientului Apropiat, centrul principal fiind Afganistan, a anuntat directorul serviciilor secrete ruse, FSB, Aleksandr Bortnikov.

- Meciul nocturn s-a disputat pe un patinoar amenajat in fiecare iarna cu ocazia sarbatorilor, in zona dintre Kremlin si magazinul Gum.Putin a infruntat pe gheata staruri ale hocheiului, intre care si Pavel Bure, medaliat cu argint la JO de la Nagano, in 1998, si Viaceslav Fetissov, dublu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a criticat vineri caracterul "agresiv" al noii strategii a securitatii nationale a Washingtonului, denuntand mai ales sporirea infrastructurilor NATO si SUA in Europa, informeaza AFP si TASS."Aceasta strategie de aparare are, fara indoiala, un caracter ofensiv,…

- "Organizarea unui referendum presupune intai o dezbatere si cred ca in special pe acest subiect e nevoie nu numai de o dezbatere, ci si de a cantari foarte bine argumentele in favoarea organizarii unui referendum. Sunt convins ca in ultima perioada simpatia pentru Casa Regala - iar acest lucru l-am…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele francez Emmanuel Macron au declarat vineri, la finalul Consiliului European de la Bruxelles, ca doresc sa ajunga la o pozitie comuna cu privire la reforma zonei euro, la summitul european din martie 2018, transmite AFP.'Vrem sa ajungem pana in…

- Fostul ministru rus al Economiei Aleksei Uliukaiev a fost condamnat la opt ani de detentie. Acesta este acuzat de faptul ca incercat sa extorcheze o mita in valoare de doua milioane de dolari de la Igor Secin, șeful „Rosneft" și prieten de-al lui Vladimir Putin.

- Presedintele executiv al UDMR, Porcsalmi Balint, a acuzat USR ca tine predici despre statul de drept, dar, involuntar, ajuta la consolidarea statului dirijat de procurori. Potrivit unei postari de joi pe pagina Facebook a UDMR, Porcsalmi Balint a mentionat ca USR s-a adresat maghiarilor in limba lor…

- SUA nu au observat nicio retragere semnificativa a fortelor ruse din Siria, in pofida unui anunt in acest sens facut luni de presedintele Vladimir Putin, a declarat Pentagonul, potrivit Reuters, scrie agerpres.ro. ''Nu au existat reduceri semnificative ale efectivelor fortelor ruse dupa anunturile…

- Intr-un mesaj postat pe un cont al sau de pe serviciul de mesagerie criptata Telegram, gruparea SI a anunțat ca va realiza operațiuni pe teritoriul american și a aratat imagini in care apar Times Square din New York, o centura cu explozibil și un detonator, informeaza Agerpres. ''Vom realiza…

- In urma exploziei Italia a declarat stare de urgența in legatura cu aprovizionarea cu gaz ca consecința directa a exploziei devastatoare. Anunțul starii de urgența a fost facut de catre ministru Industriei din Italia. Livrarea de gaze de catre Austria spre Italia a fost stopata dupa explozie,…