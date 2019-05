Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a inscris opt goluri la un meci demonstrativ de hochei, alaturi de fosti jucatori ai National Hockey League in Domul de gheata Bolsoi de la Soci, apoi s-a impiedicat in timp ce saluta spectatorii, scrie The Guardian.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un se va deplasa in Rusia la sfarsitul lunii aprilie pentru un summit bilateral cu presedintele Vladimir Putin, a anuntat Kremlinul, intr-un comunicat, scrie agerpres.ro.'La invitatia lui Vladimir Putin (...

- Presedintele rus Vladimir Putin promite sa retrezeasca la viata gloria spatiala a Rusiei printr-o suplomentare a fondurilor alocate dezvoltarii tehnicilor de varf in domeniul rachetelor cu raza lunga de actiune, relateaza The Associated Press. Guvernul urmeaza sa aloce mai multi bani dezvoltarii…

