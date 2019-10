Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentanții agenției spun ca aceasta campanie vine pe fondul unei ușoare revigorari a activitații de transplant, iar informațiile tendențioase propagate mai ales in mediul online fac mult rau pacienților. In ultimele zile, in spațiul public, cu precadere in mediul online, circula din nou o serie…

- Un cunoscut biochimist rus a anuntat in aceasta vara ca vrea sa produca bebelusi modificati genetic, a spus ministrul Sanatatii, Veronika Skvortsova. In prezent, un comitet de etica din Rusia analizeaza acesta cerere si Veronika Skvortsova fost intrebata de publicatia Bloomberg daca va fi de acord cu…

- Președintele Rusiei propune formal Alianței Nord-Atlantice un moratoriu privind amplasarea de rachete cu raze scurte și medii de acțiune in Europa, care erau interzise prin Tratatul Forțelor Nucleare Intermediare, relateaza publicația Kommersant, potrivit The Moscow Times.

- Aproape doua treimi dintre parinti (64%) admit faptul ca cei mici isi petrec prea mult timp online, iar 84% sunt ingrijorati in legatura cu siguranta minorilor in mediul virtual, arata rezultatele unui sondaj global realizat de compania de cercetare Savanta, la comanda Kaspersky,

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat luni ca nu vrea in tara sa proteste de tipul "vestele galbene", dupa ce liderul francez Emmanuel Macron l-a indemnat sa respecte principiile democratice, inclusiv dreptul de a protesta.

- Premierul Giuseppe Conte urmeaza sa se adreseze in plenul Senatului italian la ora locala 15:00 (13:00 GMT), la doua saptamani dupa ce vicepremierul si ministrul de interne Matteo Salvini a anuntat surprinzator ca doreste caderea guvernului din care face parte. Este de asteptat ca marti seful…

- Agenția France Presse scrie ca atunci nici puțina lume și-ar fi imaginat ca doua decenii mai tarziu Putin nu doar ca va mai fi la putere, dar va fi unul din cei mai cunoscuți și influenți politicieni din lume, potrivit Radio Europa Libera. AFP mai noteaza ca aniversarea vine intr-un moment…