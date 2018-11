Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin, președintele rus, a declarat ieri ca are sens ca un bloc politico-economic puternic, cum este Uniunea Europeana, sa vrea sa se apere pe plan militar. Comentariile au venit dupa ce președintele american Donald Trump a postat pe Twitter un comentariu in timp ce a ajuns la Paris vineri…

- Președinte Emmanuel Macron și Donald Trump, liderul de la Casa Alba au discutat sambata, la Palatul Elysee, despre contribuția statelor UE la NATO. Dialogul a avut loc pe fondul mesajelor transmise de cei doi anterior intalnirii. Președintele francez a susținut saptamana aceasta ca Europa are nevoie…

- Presedintii Rusiei si Statelor Unite, Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, s-au salutat in momentul in care cei doi au ajuns la scena de la Arc de Triomphe de unde au asistat la ceremonia de comemorare a Armistitiului din 1918, care a pus capat Primului Razboi Mondial, relateaza presa internationala.

- Oficialul rus a precizat, insa, ca aspecte legate de desfasurarea acestei intalniri mai trebuie inca puse la punct cu Washingtonul. Summitul G20 este programat pentru intervalul 30 noiembrie - 1 decembrie, și se va desfașura in Argentina. Cei doi șefi de stat au o potențiala lista de subiecte…

- John Bolton, consilierul prezidential american pentru Securitate Nationala, a anunțat vineri ca Statele Unite l-au invitat pe președintele rus Vladimir Putin sa efectueze o vizita la Washington, relateaza site-ul agenției Reuters, potrivit Mediafax. Președintele american Donald Trump se va…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, da asigurari ca vrea sa continue dialogul cu omologul sau american, Donald Trump, in pofida unor demersuri ”neprietenoase” ale Washingtonului, relateaza The Associated Press.Putin i-a spus marti consilierului pe probleme de securitate nationala al Casei Albe,…

- Presedintele rus Vladimir Putin s-ar putea intalni cu omologul sau american Donald Trump la 11 noiembrie la Paris, cu ocazia ceremoniilor dedicate implinirii a 100 de ani de la sfarsitul Primului Razboi Mondial, ambii lideri fiind invitati la aceste festivitati, comunica vineri RIA Novosti, citand…

- Disputa cu Washingtonul, provocata de retinerea de catre Turcia a unui pastor american, sub acuzatia de terorism, a agravat deprecierea lirei, care a scazut in acest an cu circa 38% fata de dolar. Lira a coborat marti la 6,2 unitati pentru un dolar, de la nivelul de 6,12 unitati, atins la inchiderea…