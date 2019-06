Stiri pe aceeasi tema

- SPERANTA ESTE LA VOI… Stiti cat poate costa viata unui copil de sase ani? 80 000 de Euro! Cel putin, acesta este „pretul” pe care l-au stabilit medicii unei clinici din Istanbul, care au analizat cazul fetitei bolnave de Sindromul Hodkins, din satul Rusi, comuna Puiesti. Acestia au dat asigurari ca…

- Prefectul de Timis, Eva Andreas, a emis ordinul de incetare a mandatului primarului orasului Deta, Petru Roman. Acesta a pierdut procesul cu Agenția Naționala de Integritate, prin care a fost declarat ca fiind in conflict de interese (administrativ). „Se constata incetarea de drept, inainte de expirarea…

- O femeie insarcinata a fost transportata de urgența la spital, fiind victima intr-un accident rutier care a avut loc in aceasta dupa-amiaza, in Timiș. Aceasta era pasagera intr-un autoturism condus de un tanar in varsta de 25 de ani, care a ieșit in afara parții carosabile și a intrat intr-un pom. Accidentul…

- Un oraș din Timiș ramane fara apa astazi, 28 mai, timp de patru ore. In Deta se va intrerupe furnizarea apei reci intre orele 8.00 – 12.00, pentru realizarea unor lucrari de reabilitare la uzina de apa. „La reluarea alimentarii cu apa in regim normal este posibil ca la robinete sa curga apa tulbure.…

- De obicei destul de ignorate de votanti, alegerile europarlamentare din aceasta luna sunt „magnetice” pentru fanii de pe Facebook. Dupa ce a sters de nevoie peste 200 de voturi deja exprimate in cadrul unui sondaj pe aceasta tema, seful PNL Timis a atras peste 95 de procente de „DA” atunci cand vine…

- Vine Paștele ortodox, iar centrele temporare de sacrificare a mieilor au fost deschise. Unde sunt acestea? Puteți vedea in acest material. In plus, președintele Comisiei de Agricultura din Consiliului Județean Timiș, medicul veterinar Narcis Bobic, face cateva precizari pe care crescatorii de animale…

- Președintele CJ Timiș, Calin Dobra, a reacționat la votul consilierilor județeni din ședința extraordinara de miercuri, cand proiectul regulamentului privind terenul aerodromului Cioca a picat la vot. Dobra a lipsit de la ședința, plenul fiind condus de vicepreședintele Nicolae Oprea. The post Calin…

- Reprezentanți ai 16 localitați din Timiș sunt aproape sa rezilieze contractul cu firma care trebuia sa le colecteze gunoiul. Primarii din 44 de localitați din Timiș au dat un vot de principiu, in ședința ADID Timiș (Asociației de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri) din luna feburarie pentru rezilierea…