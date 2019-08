Puternice incendii de pădure încă active în Siberia Regiunea afectata de aceste incendii este mai mare decat suprafata ducatului Luxemburg.



Incendiile au continuat sa se extinda in ultimele patru zile, in pofida eforturilor depuse de pompieri pentru a le mentine sub control.



Tot in Siberia exista in prezent un incendiu si mai extins, afectand o suprafata de 2,7 milioane de hectare, unde pompierii nici macar nu pot interveni pentru ca regiunea este prea izolata.



Conform organizatiei Greenpeace, peste 13,4 milioane de hectare de padure din Siberia au fost distruse de incendii de la inceputul acestui an, o suprafata…

Sursa articol: dcnews.ro

