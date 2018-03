Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a atacat duminica pozitii ale Hamas din Gaza, dupa ruperea unui gard de securitate, informeaza DPA. "Ieri, gardul de securitate dintre Israel si Fasia Gaza a fost deteriorat si a existat o incercare de a incendia un vehicul tehnic", au anuntat pe Twitter militarii israelieni.…

- Memorandumul stipuleaza ca persoanele transgender care au un istoric de disforie de gen, adica „cei care au apelat la tratamente medicale, inclusiv medicamente sau operatii”, nu vor fi eligibili pentru a servi in armata „in afara unor circumstante limitate”.De asemenea, se arata in memoriu…

- Egiptul si-a deschis vineri frontiera cu Fasia Gaza pentru doua zile, a anuntat ambasada palestiniana la Cairo, informeaza AFP. Este doar a treia oara in acest an cand Egiptul si-a deschis frontiera cu enclava palestiniana, care a ramas in mare parte inchisa in ultimii ani din cauza preocuparilor guvernului…

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat, in noaptea de sambata spre duminica, o instalatie subterana a Hamas in Fasia Gaza si a distrus un tunel in constructie ce ar fi putut servi pentru atacuri, informeaza AFP. Aceste atacuri, lansate ca represalii dupa explozia sambata a unui dispozitiv-capcana de-a…

- O explozie puternica s-a produs in momentul in care coloana oficiala a premierului palestinian Rami Hamdallah a tranzitat punctul de trecere a frontierei in Fașia Gaza. Șapte persoane au fost ușor ranite. O explozie a lovit coloana oficiala a premierului Rami Hamdallah in momentul in care aceasta incerca…

- Presedintele american Donald Trump a precizat ca Phenianul doreste "sa faca pace" si a explicat ca nord-coreenii nu vor mai face teste cu rachete pana la intalnirea sa cu liderul Kim Jong Un, care ar trebui sa aiba loc pana in luna mai. "Cred ca vor sa faca pace. Cred ca este timpul", a declarat…

- ”In trecut a trebuit sa ne explicam actiunile in fata diverselor organisme internationale, insa acest lucru s-a schimbat. Productia noastra (de rachete) s-a triplat”, a declarat generalul Amir Ali Hajizadeh, scrie mediafax.ro. Declaratiile lui Hajizadeh au fost facute in contextul in care ministrul…

- Iranul si-a triplat productia de rachete balistice, a anuntat, miercuri, Amir Ali Hajizadeh, general al Garzilor Revolutionare din Iran, adaugand ca programul balistic al Teheranului va continua sa se dezvolte, a relatat agentia Fars, citata de site-ul agentiei de presa Reuters. ”In trecut…

- Presedintele Republicii Moldova, Igor Dodon, a condamnat planurile guvernului de a achizitiona armament NATO pentru inzestrarea armatei moldovene si a anuntat ca va include acest subiect pe ordinea de zi a viitoarei reuniuni a Consiliului Suprem de Securitate de la Chisinau, relateaza agentia de presa…

- Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului a spus ca doua orase din Ghouta de Est au fost lovite, marti, in urma unor raiduri aeriene, in pofida ordinului Rusiei cu privire la armistitiul umanitar, relateaza Reuters.

- Turcia a cerut sambata comunitatii internationale sa spuna "stop masacrului" din Ghouta de Est, fief al rebelilor bombardat de mai multe zile de regimul sirian, Consiliul de Securitate al ONU urmand sa isi exprime votul asupra unui armistitiu, relateaza AFP. "Astazi va avea loc un vot…

- Armata israeliana a distrus un tunel construit de miscarea islamista Hamas la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, anunta ministrul israelian al Apararii, Avigdor Lieberman, citat de site-ul Ynetnews.com.

- Inainte de aceasta, ostilitati au avut loc pe parcursul intregului sfarsit de saptamana. Fortele terestre israeliene au ucis doi tineri palestinieni in timpul unui schimb de focuri la frontiera dintre Fasia Gaza si Israel, iar aviatia a lovit 18 instalatii ale Hamas in doua valuri de atacuri, potrivit…

- Avioane israeliene au atacat luni dimineata obiective ale miscarii islamiste Hamas din Fasia Gaza, dupa un tir de racheta palestinian asupra zonei de sud a Israelului, a anuntat armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. Nici loviturile aeriene de luni, nici tirul de racheta…

- Benjamin Netanyahu ameninta ca Israelul va actiona impotriva Iranului. Intr-un discurs sustinut in cadrul Conferintei de Securitate de la Munchen, Netanyahu a comparat acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015 cu Acordul de la Munchen din 1938 semnat de Germania nazista. De asemenea, premierul…

- Doi palestinieni au murit in urma unor atacuri lansate, duminica, in Fasia Gaza de catre Armata Israeliana, care a ripostat dupa ce patru soldati au fost raniti in urma unei explozii provocate de miscarea Hamas, informeaza site-ul postului France 24.

- In urma cu 50 de ani, prin ordin al ministrului Fortelor Armate, se infiintau in Romania centrele militare judetene si municipale. Desi cea mai veche lege de recrutare a Armatei dateaza din 1876, noua transformare administrativa a Romaniei a impus o organizare noua si pentru centrele militare. In prezent,…

- Israelul afirma ca a afectat puternic sistemul de aparare anti-aeriana sirian, sustinand ca atacul masiv lansat sambata in Siria dupa ce o drona a intrat in teritoriul israelian si un avion de lupta israelian a fost doborat, este cel mai puternic din 1982. Purtatorul de cuvant al Fortelor Armate…

- Armata israeliana a atacat 12 baze militare siriene si iraniene din Siria in cadrul unei ofensive descrise de israelieni ca fiind "un atac la scara larga" si care a venit ca urmare a unui schimb de tiruri dupa ce o drona iraniana s-a infiltrat in spatiul aerian al

- 'Nu dorim o escaladare, dar suntem pregatiti pentru diferite scenarii' si cei care comit astfel de acte vor plati scump, a indicat purtatorul de cuvant al armatei. Raidurile israeliene au vizat tinte iraniene si siriene in Siria dupa interceptarea unei drone lansate, potrivit armatei israeliene, din…

- Israelul a avertizat sambata ca Iranul si Siria “se joaca cu focul”, precizand ca nu doreste sa se ajunga la o escaladare dar ca este pregatit pentru orice eventualitate dupa o crestere brusca a tensiunilor cu statul vecin Siria, relateaza AFP, citat de Agerpres. “Nu dorim o escaladare, dar suntem…

- Egiptul a inchis vineri frontiera sa cu Fasia Gaza inaintea de expirarea termenului stabilit anterior, in timp ce armata sa desfasoara o vasta operatiune impotriva jihadistilor in Sinaiul vecin, au indicat responsabili palestinieni, citati de AFP. Frontiera, redeschisa miercuri, urma sa se inchida…

- Tiruri dinspre Siria in directia unei drone israeliene care survola zona Inaltimilor Golan ocupate de Israel s-au produs joi seara, a anuntat armata israeliana, citata de AFP. Impactul acestor tiruri indreptate spre o drona a armatei israeliene au fost observate pe fatada unei case din Majdal Shams,…

- Procurorii DIICOT au declanșat urmarirea penala pe numele unui fost ofițer al Direcției Generale de Informații a Apararii (DGIA), care a sustras din instituție numeroase documente privind planuri ale Armatei. Citeste si: ULTIMA ORA - Ministrul Muncii, MASURI dupa discutiile cu grefierii: Ce…

- Japonia și-a exprimat protestul fața de Rusia in legatura cu inceputul exercițiilor militare pe Insulele Kurile. Anterior, Ministerul rus al Apararii a anunțat ca, in timpul exercițiilor din Kurile, se vor exersa masurile de contrapunere fata de unele grupari armate ilegale. „Acest lucru este contrar…

- Primarul satului Sadova, localitatea natala a presedintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat, vineri, ca ar putea semna în curând o declaratie de unire cu România, alaturi de celelalte noua localitati care au semnat deja documentul simbolic. Vladimir…

- Armata israeliana a atacat vineri dimineata pozitii militare ale miscarii Hamas, in nordul teritoriului palestinian Fasia Gaza, ripostand la tiruri cu rachete care au vizat teritoriul Israelului, informeaza site-ul Ynetnews.com.

- Aviatia israeliana a bombardat in timpul noptii o pozitie a miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza dupa lansarea unei rachete din enclava palestiniana, a anuntat vineri armata israeliana intr-un comunicat, informeaza AFP. "Ca raspuns la tirul de racheta spre sudul Israelului, aviatia a…

- Ismail Haniyeh, liderul miscarii islamiste Hamas, care detine controlul asupra teritoriului palestinian Fasia Gaza, a fost plasat pe lista "teroristilor" elaborata de oficialii Departamentului de Stat american, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro.

- Ministerul Apararii Nationale va achizitiona 173 de autocamioane militare de la IVECO Defence Vehicles pentru circa 128 de milioane de lei, potrivit unui anunt de atribuire publicat marti in SEAP. Dupa cum informeaza HotNews.ro, rezultatul licitatiei lansate in august anul ...

- Oficialii israelieni spera ca zidul respectiv, cu o lungime de 65 de kilometri, sa puna capat amenintarii reprezentate de tunelurile sapate de palestinieni catre teritoriul israelian.Zidul va costa 2,4 miliarde de sekeli (700 de milioane de dolari) si ar urma sa fie finalizat in cel mult…

- Armata Israelului a desfașurat, duminica, o operațiune militara aeriana în Fâșia Gaza, în cadrul careia a fost distrus un tunel folosit de militanții Hamas pentru patrunderea în Egipt.

- Armata israeliana a anuntat duminica ca a distrus un tunel construit de Hamas, formatiunea islamista palestiniana care controleaza Fasia Gaza, care ducea la infiltrarea in Israel, precizand ca a condus raiduri aeriene si a folosit alte mijloace pentru a demola galeria subterana, scrie AFP.

- Aviatia israeliana a bombardat sambata o tinta din Fasia Gaza, a anuntat armata, si a inchis punctul de trecere a marfurilor intre enclava palestiniana si statul evreu, transmite AFP, conform agerpres.ro. Israelul "a vizat o infrastructura terorista, cu avioane de lupta, in regiunea Rafah,…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat joi ca isi anuleaza vizita planificata pentru luna viitoare in Marea Britanie pentru a inaugura noua ambasada a SUA la Londra, transmite dpa, conform agerpres.ro. ''Nu sunt un mare fan al administratiei Obama care a vandut poate cea mai bine localizata…

- Intr-un discurs fara precedent și ținut in fața a peste 7.000 de soldați inconjurați de echipamente militare (tancuri și avioane de lupta), presedintele chinez Xi Jinping a cerut armatei sa fie pregatita pentru razboi si sa nu se teama de moarte. Discursul de doua minute a fost transmis online in toate…

- Presedintele american Donald Trump l-a ironizat marti pe omologul sau nord-coreean, afirmand ca are un buton nuclear "mai mare si mai puternic" decat Kim Jong-Un, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. "Liderul nord-coreean Kim Jong-Un tocmai a afirmat ca 'butonul nuclear este pe biroul…

- Armata irakiana a instalat un sistem antitanc rusesc "Kornet-E" pe masina blindata americana Humvee. Fotografii ale hibridului, vazut in mai multe locuri unde militarii irakieni au dus lupte cu jihadistii din Statul Islamic, au aparut pe Twitter.

- Peste 50 de palestinieni au fost raniti vineri in Fasia Gaza si Cisiordania ocupata, in urma tirurilor soldatilor israelieni intervenite in timpul unor noi manifestatii impotriva deciziei americane de a recunoaste Ierusalimul drept capitala Israelului, scrie AFP, care citeaza surse medicale.

- Armata israeliana a bombardat vineri pozitii militare din teritoriul palestinian Fasia Gaza, ca riposta la atacurile palestiniene cu rachete, informeaza site-ul Ynetnews.com. Tancuri si avioane de vanatoare israeliene au atacat pozitii militare ale miscarii Hamas situate in nordul Fasiei Gaza.…

- Proprietarul unei gradini zoologice private din Fasia Gaza a anuntat intentia de a vinde trei pui de leu in vederea obtinerii fondurilor necesare pentru achizitionarea hranei celorlalte animale, informeaza DPA. Mohammed Juda a declarat marti pentru DPA ca vrea sa obtina pentru fiecare…