- Puterea Unitatii 2 a CNE Cernavoda va fi redusa la 55% (aproximativ 300 MW) pentru inlocuirea unui rulment la motorul unei pompe de condensare, din partea clasica a centralei, anunta duminica Nuclearelectrica, citata de Agerpres. Decizia de a reduce puterea ...

- Sara Turetta, presedinta Asociatiei Save the Dogs, face apel catre Simona Halep, invitand-o sa ia o pozitie impotriva uciderii cainilor fara stapan din orasul ei natal, Constanta. Activista pentru drepturile animalelor isi leaga sperantele de Simona Halep, cea mai buna tenismena…

- F. T. In contextul informarilor meteorologice de vremea rea valabila pana joi, 22 martie, cand ploaia, lapovița, ninsoare și vantul ingreuneaza circulația rutiera, directia Rutiera din Cadrul MAI a lansat o serie de recomandari atat pentru conducatorii auto, cat si pentru pietoni. „Soferi, circulati…

- Au fost demarate lucrarile de reabilitare a unui edificiu care face parte din Lista Monumentelor Istorice, situat pe Strada Unirii, nr. 15, denumit Cladirea Albastra. Avand in vedere starea avansata de degradare a imobilului, s-a impus intervenție de urgența pentru reabilitare, motiv pentru care Primaria…

- Renault Zoe Z.E. a primit un nou motor electric cu ocazia Salonului Auto de la Geneva 2018, denumit R110, care face ca masina sa fie mai eficienta si mai economica. Astfel, Renault se pregateste pentru trecerea la standardele WLTP pentru masurarea consumului autovehiculelor, care va intra in vigoare…

- In baza cererii nr. 4399 din data de 21 februarie 2018 si a actelor doveditoare depuse, persoana desemnata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta a dispus autorizarea constituirii, inmatricularea si inregistrarea societatii Texas Cafe SRL, cu sediul social in Cernavoda, strada…

- Societatea Utilitati Publice ndash;Gospodaria Comunala SRL din Cernavoda a atribuit recent un contract de inchiriere vehicule industriale cu sofer, servicii de inchiriere autobasculante cu tractiune 8x4 8x6.Conform Licitatiapublica.ro, contractul prevede inchirierea de autobasculante cu tractiune 8…

- Se sisteaza furnizarea apei potabile in: LOCALITATEA: HUNEDOARA DATA: 08.03.2018 INTERVAL ORAR: 08:00 – 15:00. STRAZI AFECTATE: Caprioarei Bl.K5, Runcului Bl.K6, Bucegi Bl.K1; K2 K3; K4. MOTIVUL: Reparații pompe stația de hidrofor PT 11. …

- Motorul de baza este unul 100% Renault, respectiv propulsorul TCe cu 4 cilindri de 1.3 litri care ofera o putere maxima de 120 CP. Acest motor poate sa fie cuplat si la transmisia 7 DGT cu dublu ambreiaj, insa si cu o transmisie manuala cu 6 trepte clasica. Motorul…

- Cea mai importanta competiție școlara din județul Caraș-Severin, ca nivel al premiilor acordate, și-a derulat la finalul saptamanii trecute cea de-a cincea ediție. Pasionații de baschet și-au dat intalnire la sala de sport a Liceului Teoretic „Traian Vuia” Reșița, gazda celei de-a cincea…

- UPDATE 15:40 Centrul Infotrafic al Poliției Române informeaza ca circulația rutiera pe autostrada A2 București – Constanța s-a reluat, astfel: -pe tronsonul București - Lehliu-Gara – liber pentru toate categoriile de autovehicule; -pe tronsonul Lehliu-Gara – Fetești…

- Incepand cu ora 12:00 circulatia rutiera pe A2, Bucuresti Constanta, se va desfasura astfel: pe relatia Bucuresti ndash; Lehliu si retur circulatia va fi deschisa pentru toate categoriile de vehicule pe relatia Lehliu ndash; Cernavoda si retur se va circula controlat de catre Politia Rutiera pe relatia…

- Centrul Infotrafic al Politiei Romane informeaza ca la ora 06:00, la nivelul tarii exista urmatoarele drumuri cu circulatia oprita sau restrictionata: A. TRAFICUL RUTIER: Autostrazi: 2 - A2 Bucuresti - Constanta; - A4 Ovidiu - Agigea. Drumuri nationale: 9 Judetul Constanta…

- Circulatia pe autostrazile A2 Bucuresti - Constanta, A4 Ovidiu - Agigea, pe 22 de drumuri nationale si pe 54 de drumuri judetene este inchisa din cauza vremii nefavorabile, mai multe trenuri si curse aeriene fiind anulate, anunta Centrul Infotrafic al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, sunt inchise…

- Cursa Lufhtansa Munchen-Sibiu, deviata pe aeroportul din Timisoara. Cursa Munchen – Sibiu, programata sa aterizeze in seara zilei de luni, 26 februarie, la ora 17,50, pe Aeroportul International din Sibiu, a fost deviata pe aeroportul din Timisoara din cauza conditiilor meteorologice. Astfel, a fost…

- Circulatie oprita pe A2, in 26 februarie. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza, prin intermediul unui comunicat, ca circulatia rutiera pe sensul catre Capitala al autostrazii A2 Constanta-Bucuresti este oprita la km 193, intre Constanta si Cernavoda. Masura a fost…

- Pe terenul Motorul din Oradea s-au intalnit vineri Club Atletic Oradea și CS Bihorul Beiuș intr-un joc de pregatire. Oradenii au reușit sa se impuna cu 2-0, prin golurile marcate in prima repriza de Dumitru Sabau și Darius Costea.

- La conferinta au participat cinci speakeri, din diferite domenii, care au vorbit despre Call Center vs Contact Center (Mediatel Data), Machine Learning (Vlad Iliescu), Inteligenta Artificiala si neurostiinta (Nansi Lungu), Customer Centricity in era digitala (Aga Zarzycka) si despre cum sa-ti creezi…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Române informeaza ca pe tronsonul Cernavoda - Medgidia al autostrazii A2 Bucuresti - Constanta (între kilometrii 160 si 193), circulatia rutiera se desfasoara în conditii de iarna

- Ionel „Bebe” Onofras, fost primar al municipiului Iasi, primul de dupa caderea comunismului, a fost eliberat conditionat dupa ce a executat mai putin de o treime dintr-o pedeapsa de 4 ani si 4 luni. Onofras, care are peste 60 de ani, a beneficiat atat de zilele de munca din penitenciar, cat si de recursul…

- Ministrul Energiei, Anton Anton, a declarat in cadrul unui interviu ca, in urma unui pariu pe care l-a pus, o "domnisoara draguta" va trebui sa stea in cap daca strategia energetica a Romaniei va fi gata in 2018. Intrebat ce se va intampla, in acest an, cu strategia energetica a Romaniei,…

- Pe 14 februarie 2018, C.N. Administratia Canalelor Navigabile S.A a lansat la apa ambarcatiunea de masuratori hidrografice “IULIA”. Avand in vedere necesitatea mentinerii adancimii apei pe cele doua canale la cotele de navigatie, periodic sunt executate activitati de masuratori hidrografice pe toata…

- Un avion al companiei United Airlines, care zbura spre Hawaii, a aterizat de urgența, dupa ce un motor al aeronavei a inceput sa se dezintegreze in aer, deasupra Oceanului Pacific, relateaza The Guardian.

- Societatea Nationala Nuclearelectrica SA a atribuit un contract de furnizare piese de schimb pentru pompe. Valoarea contractului incheiat este de 44.673 lei. Criteriul atribuirii a fost ldquo;pretul cel mai scazut".Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei achizitiilor: piese de schimb pentru…

- Renault va lansa o noua versiune a electricei Zoe la Salonul Auto de la Geneva din luna martie, motorul mașinii urmand sa primeasca 16 cai putere in plus, potrivit unor surse citate de publicația Autocar.

- Happy Tour a inregistrat in anul 2017 un volum de vanzari de aproximativ 54 de milioane de euro, in creștere cu circa 10% fata de anul precedent, datorita dezvoltarii accelerate a segmentului de business travel, a diviziei de MICE, dar si a dezvoltarii parteneriatului cu Disneyland Paris.

- Grupurile parlamentare ale PSD au solicitat inlocuirea unor parlamentari social-democrati in comisiile speciale si cele permanente, printre care a lui Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Potrivit documentelor care se afla pe ordinea de zi a plenului comun…

- Pe 4 februarie se implinesc 51 de ani de la prima lopata de pamant intoarsa vreodata in Romania pentru o autostrada. Chiar daca interesul național nu a vizat autostrazile inainte de 1989, in ultimii 27 de ani, infrastructura rutiera de mare viteza a fost prezenta peste tot in spațiul public, mai puțin…

- Traficul rutier se desfasoara cu dificultate, vineri dupa-amiaza, pe DN 1, intre Ploiesti si Brasov, pe sensul de urcare spre statiunile montane, coloana de autoturisme deplasandu-se cu viteza redusa. Potrivit Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane,…

- Societatea General Concrete Cernavoda SRL a fost infiintata in anul 1994 si are sediul social in Cernavoda, strada Unirii, judetul Constanta. Conform datelor furnizate de Registrul Comertului, interogat la data de 26 ianuarie 2018, societatea are capital social subscris de 1.975.000 de lei integral…

- Toaletele renovate dintr-o școala au fost inaugurate cu mare fast, la Piatra Neamț, chiar de catre primarul orașului, Dragos Chitic. Investiția a costat 42.000 lei si a fost asigurata din bugetul local. Renovarea toaletelor a constat in inlocuirea instalațiilor de apa vechi, zugravirea pereților…

- In cadrul festivitaților consacrate jubileului de 70 ani ai brandului, in 2018 Land Rover va produce un numar limitat de exemplare ale legendarului Land Rover Defender – mașinile vor avea motorul V8, iar numarul lor va de de maxim 150 ex. Modelul este pregatit de Land Rover Classic. Defender…

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, prin Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta, titulara a proiectului "Reparatii la pod pe DN 22C km 3 445, la Cernavoda DRDP Constantaldquo;, anunta publicul asupra luarii deciziei etapei de incadrare, in cadrul procedurilor…

- S.N. Nuclearelectrica SA ldquo;SNN" anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda functioneaza la putere nominala incepand din seara zilei de 21.01.2018, ora 22:15, potrivit unui comunicat semnat de directorul general Cosmin Ghita. Puterea Unitatii 2 CNE Cernavoda a fost redusa in dimineata zilei de 21.01.2018…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), care opereaza centrala nucleara din Cernavoda, a anuntat ca duminica, incepand cu ora 07:30, va reduce cu 27% (circa 200 MWh) puterea Unitatii 2 ”in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul…

- Nuclearelectrica anunta ca in data de 21 ianuarie, incepand cu ora 07:30, CNE Cernavoda va reduce cu 27% (cca 200 MWh) puterea Unitatii 2. Motivul este asigurarea conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul din sistemele de proces ale partii clasice a Unitatii 2.

- O filiala a gigantului asiatic, specializata in consultanța și servicii, și-a deschis o sucursala la București. Miza afacerii ar fi exploatarile de petrol și gaze din Marea Neagra. Compania energetica chineza și-a stabilit sediul intr-un t imobil din centrul Capitalei. Romania devine astfel…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera se desfasoara ingreunat din cauza conditiilor meteo nefavorabile ninge pe autostrada A2 Bucuresti ndash; Constanta.Potrivit Infotrafic, intre kilometrii 144 si 212 pe suprafata carosabila s a depus un strat…

- Peste 155 milioane de lei vor fi alocati pentru reabilitarea si modernizarea drumului judetean DJ 223 din Constanta, pe un tronson de 39 de kilometri, informeaza un comunicat al Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE). Potrivit sursei…

- In weekend ul recent incheiat, politistii constanteni au asigurat masurile de ordine si siguranta publica desfasurate pe raza judetului, in localitati precum Constanta, Medgidia, Cernavoda, Cogealac, Fantanele, Hirsova, Nicolae Balcescu si Targusor, acolo unde au fost organizate ceremonii religioase…

- Un tanar de 35 de ani din Timisoara a fost decapitat de elicea unei parapante cu motor, duminica dupa-amiaza, pe aerodromul din localitatea timiseana Gelu. Din primele informatii ale Politiei...

- Autor: Petru ROMOȘAN De ce merg lucrurile catastrofal azi in Romania ? De ce au plecat 4 sau 5 milioane de romani peste granite, dintre care cei mai multi nu se vor mai intoarce niciodata ? Si, mai mult, nu e exclus sa plece in anii urmatori inca vreo 3 sau 4 milioane ? Dupa 2004, ultimul an de putere…

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) doreste sa creeze cadrul juridic necesar trimiterii politistilor de la Pasapoarte la misiunile din strainatate, pentru a fluidiza activitatea de primire a cererilor de eliberare a documentelor simple temporare, potrivit unui proiect lansat in dezbatere publica.

- Nuclearelectrica SA anunta organizarea si desfasurarea unei proceduri pubice pentru atribuirea contactului de achizitii a Serviciilor tehnice pentru testarea eficientei de retinere a filtrelor HEPA si a filtrelor cu carbune activ utilizate in Sistemele de Ventilatie ale Centralei. Valoare estimata totala…

- Milioane de oameni folosesc motorul de cautare Google in fiecare zi pentru tot felul de motive. Studentii il folosesc pentru scoala, oamenii de afaceri pentru informatii, iar alte milioane de oameni il folosesc pentru distractie. Dar te-ai gandit vre

- In anul 2015 am publicat, impreuna cu jurnalistul Adrian Carlescu, un volum intitulat "O istorie a Cernavodei", in care am prezentat, pe langa monumentele istorice din orasul Cernavoda, si valurile de aparare dintre Cernavoda si Constanta. Aceste trei fortificatii doua construite din pamant si una din…