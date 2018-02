Stiri pe aceeasi tema

- ANUNȚ CONCURS – PRIMARIA MUNICIPIULUI CAMPIA TURZII organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea pe durata nedeterminata a unei funcții contractuale vacante de maseur la Centrul de Zi ,,Carine” din cadrul Serviciului Public

- Calin Popescu Tariceanu considera ca "ar fi greu de imaginat ca un lider al Partidului Democrat din Statele Unite in vizita la Bruxelles sa afirme despre criticile dure pe care presedintele republican Trump le-a adus Departamentului de Justitie din SUA, nu mai devreme de saptamana trecuta, ca reprezinta…

- RADET Constanta angajeaza sudor electric si autogen sau instalator caloriferist care sudeaza electric si autogen. Interviul si proba de lucru vor fi sustinute in data de 20.02.2018, ora 13.00, la sediul RADET din str. Interioara 4. Pana la data de 19.02.2018 candidatii vor depune la sediul RADET din…

- Direcția Județeana Agricola funcționeaza de cateva zeci de ani in sediul din Piața Libertații, insa in martie va trebui sa iși faca bagajele și sa se mute. Unde, inca nu e clar. Cert este ca primarul Nicolae Robu susține ca nu va lasa „niște funcționari care invart și ei niște hartii” sa ocupe un…

- La DNA ca la cinema! Potrivit surselor Realitatea TV, toti cei care au fost filati in mega dosarul Microsoft au posibilitatea sa vizioneze imaginile captate de oamenii legii sau sa asculte interceptarile.

- In atentia Consiliului Judetean Buzau se afla de ceva vreme problema deficitului de medici specialisti din Spitalul Judetean Buzau. Astfel, atragerea de medici specialisti, care sa se ocupe de rezolvarea problemelor de sanatate ale buzoienilor, a devenit o prioritate pentru conducerea CJ Buzau, care…

- Ca la fiecare sfarșit de saptamana, Puterea și Teatru la Cinema va invita intr-o calatorie minunata a poveștilor pentru cei mici. Sambata și duminica, puteți vedea spectacole surpriza: ”Aventurile lui Pingolino”, ”Taramul inghețat”, ”Craiasa Zapezii”, ”Frumoasa și Bestia” și ”Punguța cu doi...

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 16 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea, pe durata nedeterminata, a functiei contractuale vacante de Inspector specialitate, gradul I in cadrul Serviciului administrativ. Read More...

- Peste 6.000 de persoane candideaza pentru cele 770 de posturi de ofiteri, agenti si personal contractual scoase la concurs de Politia Romana prin incadrare din sursa externa si reincadrare, concurenta fiind de opt candidati pe loc.

- Daca vremea nu ne permite prea multe activitați in aer liber cu copiii noștri, Puterea și Teatru la Cinema va invita in acest sfarșit de saptamana sa va bucurați de momente deosebite la...

- Brașovenii și turiștii sunt invitați, pentru recreere, marți, 23 ianuarie 2018, de la ora 18:00 la un spectacol de teatru, la Centrul Cultural Reduta (strada Apollonia Hirscher nr. 8, Brașov). Cei prezenți se vor bucura de o piesa cu mult umor, intr-o viziune originala, in regia Vioricai…

- Un concurs de teatru istoric pentru elevi, dedicat Unirii Principatelor Romane si Centenarului Marii Unirii, este organizat la Brasov, de Muzeul "Casa Muresenilor", in colaborare cu Inspectoratul Scolar Judetean. Potrivit organizatorilor, la concurs s-au inscris un numar de noua gimnazii si…

- Primaria Orasului Navodari, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi contractuale vacante : 2 posturi ndash; muncitor calificat, treapta profesionala I, studii generale medii, vechime in munca minimum 9 ani ndash; Compartimentul Management Programare, pe perioada de…

- Autor: Stelian ȚURLEA Iubitorii de muzica și de istoria muzicii au acum la indemana o carte reper despre o formație din ultima jumatate de secol și promotorii ei, care nu poate fi ignorata. Inițiatorul și alcatuitorul acestei ediții, Alexandru Daneș, merita toate aplauzele. Acesta spune intr-un cuvant-inainte:…

- Maine vor continua meciurile din turul II de la Australian Open. In aceasta zi de concurs vom avea trei sportive ce vor juca. Cele mai mari emotii vor fi pentru Simona Halep, aceasta urmand sa joace cu Eugenie Boucahrd. Duelul va avea loc in sesiunea de seara, adica la ora 10:00, ora Romaniei si…

- Spectacolele de excepție pentru cei mici și cei mari revin la Teatru la Cinema in acest final de saptamana. Bucurați-va de poveștile minunate, sambata și duminica: ”Prințesa Spiriduș”, ” Alice in Țara Minunilor”, ”Cei trei purceluși”, ”Vicleniile Vulpii”, ”Lupul Buclucaș” și ”Mica...

- Politia Romana a publicat pe Facebook, in urma cu cateva ore, un mesaj prin care anunta scoaterea la concurs a noi posturi, pentru a fi ocupate din sursa externa. „Urmarește anunțurile facute de Poliția Romana cu posturile scoase la concurs, pentru a fi ocupate din sursa externa. Vei vedea ca poți fi…

- Atelierul-concurs „Icoana, Poarta spre Rai”, ediția a IV-a, se va desfașura sambata, in 27 ianuarie, incepand cu ora 10, la sediul Școlii Gimnaziale ”Sfantul Antim Ivireanul” din Timișoara (Bv. Liviu Rebreanu nr. 35). „Prin acest proiect ne propunem identificarea, stimularea si valorificarea…

- Inspectoratul de Poliție Județean Salaj organizeaza, in luna martie a.c., concurs cu recrutare din sursa externa pentru ocuparea a cinci posturi, dintre care: doua posturi de ofițer, unul la Serviciul Resurse Umane și unul la Serviciul Logistic; doua posturi de agenț la Serviciul Logistic și Financiar; un…

- Politia Romana scoate la concurs 770 de posturi de politisti si personal contractual atat in cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR), cat si la inspectoratele de politie judetene. "Stim ca in aceste zile meseria de politist nu mai pare atat de tentanta. Ai auzit tot felul…

- Conform strategiei MAI pentru reducerea deficitului de personal:in anul 2017 au intrat in sistem 6.629 de oameni : 3.477 din sursa externa (din care 3.211 agenti/subofiteri in primavara anului 2017), 1.080 agenti/subofiteri reprezentand promotia scolilor din luna iulie, 565 ofiteri din Academia de Politie, respectiv…

- Administratia Bazinala de Apa Dobrogea Litoral Constanta organizeaza concurs pentru ocuparea postului contractual vacant de agent hidraulic. Proba scrisa va avea loc pe data de 30 ianuarie, ora 10.00. Interviul este programat pentru data de 2 februarie, ora 10.00. Candidatii trebuie sa aiba studii generale.…

- Noi branduri de Cluj in 2018. Prin cultura Un Centru European de Arta Contemporana (ECCA), o Academie a Schimbarii si o rețea culturala Transylvania Myths Europe. Acestea sunt principalele proiecte de cultura lansate in 2017 si continuate in 2018 de catre Centrul Cultural Clujean, ONG ce si-a asumat…

- Jandarmeria va scoate la concurs, din luna ianuarie, 151 de posturi. "Indiferent ca esti dinamovist, stelist sau tii cu Viitorul, te poti face jandarm", este mesajul postat de jandarmi pe pagina de Facebook, pentru cei interesati de un loc de munca in Jandarmeria Romana.

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Lt.col. Dumitru Petrescu' al Judetului Gorj organizeaza concurs pentru completarea deficitului de personal In scopul completarii deficitului de personal, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta 'Lt.col. Dumitru Petrescu' al judetului Gorj scoate la concurs,…

- Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii, cu sediul in Constanta, bd. Al. Lapusneanu nr. 15, judetul Constanta, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatorului post aprobat prin H.G. nr. 286 2011, modificata si completata de H.G. nr. 1027 2014.Denumirea postului: post vacant contractual…

- Mandatul managerul Spitalului Județean Timișoara, Marius Craina, obținut prin concurs, a expirat in 17 decembrie 2017. Deși inainte cu aproximativ o luna inainte de expirarea mandatului s-a anunțat un nou concurs pentru postul de manager, acesta a fost revocat la scurt timp din cauza schimbarii…

- Magdalena Serban, femeia în vârsta de 36 de ani din Craiova arestata joi, 14 decembrie, pentru omor si tentativa de omor dupa ce a împins doua tinere în fata metroului, a fost la începutul lunii decembrie

- Electrica a anuntat vineri seara pe bursa revocarea din functia de director financiar a Iulianei Andronache si numirea, incepand cu 3 ianuarie, a lui Mihai Darie, cel care a renuntat la aceeasi pozitie de la Nuclearelectrica. „In cadrul sedintei din data de 15 decembrie 2017, Consiliul…

- In data de 23 decembrie 2017 , atenția tuturor amatorilor de fotbal va fi indreptata asupra a doua partide importante. Capul de afiș il constituie partida din Primera Division dintre Real Madrid- FC Barcelona. Meciul este programat de la ora 14:00. O alta intilnire extrem de interesanata va avea loc…

- Toți cei mici așteapta cu mare nerabdare venirea lui Moș Craciun, așa ca Puterea și Teatru la Cinema va invita și in acest sfarșit de saptamana la patru spectacole de excepție: ”Sacul lui Moș Craciun”, ”Ariciul și Țestoasa Uriașa”, ”Taramul inghețat” și ”Spiridușul care a salvat...

- Opt elevi din Timisoara, care au ajuns în finala unui concurs international organizat de NASA, în cadrul caruia au programat roboti aflati la bordul Statiei Spatiale Internationale, nu pot participa la competitia din SUA pentru ca nu au banii necesari

- In prag de iarna, marti, 12 decembrie 2017, de la ora 19.00, Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia va invita la spectacolul „Seara de decembrie cu Skepsis.” Un spectacol de divertisment, din care nu vor lipsi momente lirice, teatru scurt, pantomima si umor, sustinut de tinerii actori care activeaza…

- In prag de iarna, marti, 11 decembrie, ora 19.00, Casa de Cultura a Studentilor Alba Iulia va invita la spectacolul de divertisment „Seara de Decembrie” cu Skepsis. Albaiulienii sunt așteptați la un spectacol de divertisment, din care nu vor lipsi momente lirice, teatru scurt, pantomima si umor, sustinut…

- Procurorii care vor sa lucreze la Directia Nationala Anticoruptie trebuie sa sustina un concurs in fata Sectiei de Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii, a decis, joi, comisia speciala pentru legile justiției. In plus, potrivit modifarilor aduse in comisie, se inființeaza Secția speciala…

- Romanii ar putea primi de la angajatori, incepand cu 2018, tichete de sport și culturale, pe langa cele de de masa, de vacanța, de creșa și tichetele-cadou, potrivit unui proiect de lege din Parlament, potrivit Avocatnet.ro . Propunerea legislativa privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaților…

- Avand o conducere interimara, RATBV a lansat un concurs atat pentru ocuparea postului de director general, cat si pentru ocuparea posturilor de director economic, tehnic si de exploatare. Cei interesati de aceste posturi isi pot depune dosarele pana cel tarziu pe 28 decembrie, la sediul societatii,…

- Premierul PSD Mihai Tudose nu va participa la mitingurile organizate sambata viitoare de organizațiile județene ale partidului impotriva „statulul paralel și ilegitim", iar presedintele președintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, aflat la guvernare, a declarat ca nu sunt necesare mitinguri.

- Pentru aceste sarbatori, targoviștenii pot alege noul produs Happy Day – Tortul Marina, cu aroma de portocale. Apreciata Cofetarie targovișteana Post-ul Tortul Marina, un nou produs Happy Day, selectat in urma unui concurs de rețete apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Rezidentiat 2017 – Locuri si posturi ramase neocupate: Daca repartitia nu se finalizeaza in prima zi, va continua in ziua urmatoare, in acelasi interval orar sau, dupa caz, pana la epuizarea locurilor/posturilor publicate la concurs sau a candidatilor care au drept de a alege loc/post. Locurile…

- Este vorba de un proiect adresat tinerilor și copiilor cu CES (cerințe educative speciale), intitulat „Copil ca tine sunt și eu-participare prin educația non formala”. Mai exact, este vorba de un mesaj despre incluziune sociala si conditia acestor tineri in societate care a fost „pus in scena” de catre…

- In perioada 27-29 noiembrie, Fundația „Zamolxes” organizeaza un concurs de teatru, muzica și dans, in cadrul proiectului “Festivalul Tineretului”. Aflat la ediția a XII-a, acest concurs se adreseaza tinerilor din scolile si liceele campinene cu varsta intre 12 si 19 ani, scopul organizarii fiind cresterea…

- TEAPA?… Solistul vasluian de muzica usoara Romeo Zaharia a luat o teapa de zile mari de la producatorii emisiunii-concurs X Factor de pe Antena 1. Desi la preselectiile din urma cu cateva luni juratii i-au acordat patru de “DA”, permitandu-i, astfel, sa treaca in etapa urmatoare, artistul s-a trezit…

- Ajuns la cel de-al 12-lea sezon, serialul „Las Fierbinți” ramane in continuare in topul preferințelor romanilor, care efectiv adora fiecare personaj in parte. Totuși, Gianina din Las Fierbinți se afla in topul telespectatorilor și datorita interpretarii magistrale a actriței Anca Dumitra. Intre filmari…

- Și in acest week-end, Teatru la Cinema va propune trei piese de teatru pentru copii. Sambata și duminica, bucurați-va impreuna cu cei mici de trei povești de excepție: ”Prințesa spiriduș”, ”Turtița nazdravana” și ”Cartea...

- Campania de desfasurare a Centenarului are trei obiective principale, dupa cum transmite inspectoratul: 1) Reactualizarea memoriei colective privind locurile, evenimentele, personalitatile MARII UNIRI; 2) Cultivarea valorilor cetateniei active; 3) Revitalizarea sentimentului patriotic si a identitatii…

- Fundația Zamolxes organizeaza, in perioada 27-29 noiembrie 2017, cea de-a XII-a ediție a Festivalului Tineretului, un concurs de muzica, teatru și dans destinat elevilor de la școlile campinene, cu varste cuprinse intre 12 și 19 ani. Este un concurs cu premii in bani, evenimentul fiind susținut financiar…

- Sfarșitul de saptamana iți aduce o agenda bogata in evenimente captivante, la Iulius Mall Suceava. Vrei sa știi ce ți s-a pregatit? Teatru pentru copii, competiție Kendama, ateliere de creație pentru cei mici și cei mari, dar și o expoziție de pictura. La Iulius Mall Suceava, copiii vor avea parte de…