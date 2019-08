Puterea poveștii lui Unu. One man/woman show-uri în Festivalul de Teatru Independent Undercloud Ultima saptamana din august se apropie cu pași repezi și aduce o invitație greu de refuzat de cei care au prins gustul pentru (sau au curiozitatea sa descopere) teatrul curajos, experimental, provocator – adica teatrul independent. Timp de 8 zile (23-30 august), la Muzeul Țaranului Roman din București veți putea vedea unele dintre cele mai interesante spectacole ale momentului in cadrul Festivalului de Teatru Independent de Orice. Festivalul a ajuns anul acesta la a 12-a ediție. Programul Undercloud 2019 abunda de spectacole și performance-uri care propun subiecte, abordari, ganduri și emoții… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania aeriana low-cost Wizz Air a anunțat astazi ca va opera o noua ruta de la București, precum și alte patru noi destinații cu plecare din Timișoara. Referitor la Capitala, operatorul se refera la Edinborough, capitala Scoției, iar zborurile incep din 23 decembrie 2019 și vor fi operate de doua…

- Sta sa inceapa un nou șantier, in Oradea. Noul pasaj de pe Centura va fi construit peste sensul giratoriu de langa Piața 100, Cimitirul Rullikowski și Parcul Industrial II. Primarul Ilie Bolojan anunța ca la București, CNAIR a avizat proiectul tehnic al pasajului rutier și ca dupa…

- Agenția Naționala pentru Protecția Mediului supune atentiei publicului raportul privind impactul asupra mediului, a studiului de evaluare adecvata și a studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apa pentru proiectul „Modernizarea liniei feroviare Caransebeș – Timișoara – Arad”.…

- Fiul premierului Viorica Dancila a divorțat! Potrivit unor surse, Victor s-a desparțit, dupa trei ani de casnicie, de soția sa, Elena.Fiul Premierului Dancila și-a publicat declarația de avere, din funcția deconsilier la Curtea de Conturi a Romaniei, iar aceasta nu seamana deloc cu cea a soției…

- Deși teatrele din România se afla într-o situație financiara grava, la Teatrul Maghiar stagiunea care tocmai se încheie poate fi considerata una fructuoasa, cu numeroase evenimente, printre care se numara opt premiere și organizarea celei de-a VI-a ediții a Festivalului Internațional…

- Ambasada Republicii Coreea la București are placerea de a va invita sa luați parte la Changwon K-Pop World Festival 2019 – Preliminariile din Romania, concurs ce se va desfașura in data de 29 iunie 2019, incepand cu ora 17:00, la Palatul Național al Copiilor (Bulevardul Tineretului 8-10, București 040353).…

- V. Stoica Un prahovean, Daniel Orleanu, a condus trenul prezidențial cu care au calatorit de la București la Sinaia membrii unei delegații de participanți la Conferința la nivel inalt privind transportul feroviar internațional, derulata zilele acestea in Romania. Este vorba despre același mecanic de…

- Aceștia vor discuta, in cadrul unei noi ediții a „iCEE.fest – Interactive Central and Eastern Europe Festival”, despre revoluția digitala in sanatate și tehnologii care pot prelungi durata de viața la peste 100 de ani. Acum 150 de ani, un om putea spera ca va trai, in medie, 40 de ani. Azi, durata…