Puterea e la feminin

- Ziua Mondiala a Somnului | 35% dintre oameni nu dorm suficient, ceea ce duce la tulburari psihice Societatea Romana de Pneumologie informeaza ca in jur de 35% dintre oameni nu se pot odihni suficient, ceea ce creeaza tulburari psihice si fizice, aceste persoane fiind expuse la afectiuni diabetice, hipertensiune…

- In Romania, transplantul este posibil la Institutul Clinic Fundeni din Bucuresti, insa doar in cazul copiilor cu varsta de minimum un an sau care cantaresc 10 kilograme, el avand 6,7 kilograme. Copilul ar putea fi salvat chiar de mama sa, care poate sa ii doneze o bucata din ficatul sau, in urma investigatiilor…

- In Romania, un procent de 69% dintre copii au fost martori ai hartuirii in mediul on-line, arata cele mai noi date privind cyberbullying-ul, procesate de Organizatia Salvati Copiii, care a lansat, vineri, o extensie impotriva hartuirii pe internet a copiilor.

- ADVERTORIAL POLITIC Presedintele PNL Maramures, Ionel Bogdan, afirma ca PSD merge cu pasi repezi pe drumul autoritarismului, dupa ce Liviu Dragnea nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern. “Liderul PSD, Liviu Dragnea, nu mai tolereaza nicio voce critica in Guvern, Parlament sau in propriul partid.…

- The Economist: Liviu Dragnea dirijeaza o serie de prim-ministri fara insemnatate Jaroslav Kaczynski, seful partidului la guvernare in Polonia, premierul ceh Andrej Babis si Liviu Dragnea, presedintele PSD, sunt printre liderii europeni despre care publicatia The Economist afirma ca dirijeaza din umbra,…

- Echipa de handbal feminin HC Zalau a invins sambata, pe teren propriu, formatia turca Kastamonu Belediyesi GSK, cu scorul de 29-28 (12-15), in mansa tur din sferturile de finala ale Cupei EHF. Pentru HC Zalau au marcat Rob 9 goluri, Trif 7, Irimia 4, Dragut 4, Panici 3, Constantinescu 2, iar de la…

- De-a lungul anilor calota glaciara de la Polul Nord s-a micsorat extrem de mult, iar procesul, spun climatologii, s-a accelerat. Specialistii au fost uimiti sa constate ca in ultimii 3 ani gheata a continuat sa se topeasca in zone din nordul Groenlandei, inclusiv pe timpul noptii polare. Simularile…

- Motivarea salariatilor este intotdeauna un subiect de interes pentru companiile care vor sa se asigure de cresterea business-ului lor, intrucat performanta angajatilor depinde, in mare masura, de gradul lor de satisfactie la locul de munca, iar acesta este puternic influentat de beneficiile extra salariale.…

- Energia acestei harti astrale are vibratia potrivita expresiei "hai sa trecem inapoi la treaba" sau "hai sa terminam ce mai avem de facut", stim cum simtim si actionam cand gandim asa. Este acel moment in care nimeni nu mai vrea sa asculte retorici inutile sau scuze, explicatii ori justificari. Lumea…

- Nu se poate discuta de compensarea emigrarii prin imigrare, deoarece la data de 31.12.2017 in Romania erau stabiliti aproximativ 117.000 straini, din care 3.900 de persoane cu protectie internationala, refugiati sau alte feluri de protectie. Cererile de azil politic au crescut de la 1.500 in anii…

- Echipa de handbal feminin HCM Ramnicu Valcea s-a calificat miercuri, in deplasare, in sferturile de finala ale Cupei Romaniei, dupa ce a invins formatia Rapid Bucuresti, cu scorul de 31-24. In sferturi, HCM se va duela cu Corona Brasov.Programul complet al sferturilor de finala ale Cupei Romaniei,…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Junker, a declarat, miercuri, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre perspectiva presedintiei romane a Comisiei si despre importanta acestui mandat si si-a exprimat speranta ridicarii Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania si…

- BMT Romania este parte a BMT Internațional, cu sediul central in Belgia. Grupul BMT este prezent in mai multe țari (Belgia, Germania, Cehia, Romania, Mexic, China, India, SUA), care activeaza in industriile aeronautica, feroviara, automotive si a sticlei. In Romania, cele patru divizii sunt reprezentate…

- Sportiva Bianca Pascu (CS Dinamo) a castigat Cupa Romaniei, editia 2018, la sabie individual feminin, joi, in Sala de scrima ''Ana Pascu'' (Floreasca) din Bucuresti, potrivit site-ului Federatiei Romane de Scrima. In finala, Bianca Pascu a invins-o pe Sabina Martis (CSA…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a sustinut o conferinta de presa, miercuri, la sediul Directiei Nationale Anticoruptie pentru a raspunde acuzațiilor care se aduc institutiei pe care o conduce, scrie Digi24.ro.

- ♦ Actionarii inregistrati in Cipru au adus in 2017 peste 800 mil. euro la capitalul firmelor locale, jumatate din totalul capitalului injectat de investitorii straini. Sase dintre cele mai mari zece infuzii de capital realizate de investitori straini in companiile din Romania au…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a criticat luni anuntul premierului Viorica Dancila privind mentinerea lui Darius Valcov in aparatul propriu de lucru al prim-ministrului, sustinand ca acest lucru denota "lipsa de respect fata de puterea judecatoreasca si criteriile de integritate" a partidului de…

- Eva Tofalvi a incheiat proba cu timpul 25:20.0. Proba a fost castigata de sportiva germana Laura Dahlmeier, cu 21:06.2, urmata de Marte Olsbu (Norvegia, 21:30.4) si de Veronika Vitkova (Cehia, 21:32.0). La sanie simplu masculin, Valentin Cretu a ocupat locul 28 in prima mansa, cu 49.030,…

- Pentru mulți dintre noi, o casa de vacanța sau un apartament intr-o locație de excepție din Romania sau de peste hotare nu poate fi decat un vis. Exista insa o modalitate prin care acest vis poate sa devina realitate. Pe scurt, achiziționarea unei proprietați in sistem time-sharing, concept foarte popular…

- Președintele PSD Liviu Dragnea face precizari despre salariile din Romania, dupa ce funcționarii publici s-au plans de faptul ca vor avea salarii scazute din cauza transferului contribuțiilor de la angajator la angajat. Întrebat de jurnaliști la Palatul Parlamentului dacă i se pare normal…

- Romanii, persoane fizice, care detin capacitati de productie de energie electrica sub 100 kW vor putea sa o livreze in retea prin intermediul operatorului de distributie la care sunt racordate centralele lor, compensand astfel consumul propriu reflectat pe factura, arata un proiect al ANRE, scriu…

- In Romania, peste 30.000 de copii si tineri sufera de un tip de distrofie musculara, un caz din zece fiind o forma grava, care blocheaza activitatea muschilor pana la insuficienta cardiaca. Distrofia musculara (DM) este un grup de afecțiuni rare, ...

- „(…)vreau sa practic un tenis cat mai frumos, sa simt ca am evoluat(…) Nu m-am aruncat niciodata in planuri mari, prefer sa iau totul pas cu pas….”, declara Ana Bogdan dupa victoria de referința in dauna franțuzoaicei Kristina Mladenovic (pe atunci, locul 11 WTA) și calificarea in turul al III-lea…

- Angajatii Romsilva au filmat una din turme, alcatuita din 13 exemplare de zimbru, din care doi viței nascuți in libertate anul trecut. Parcul Natural Vanatori - Neamț este singurul loc din Europa in care exista zimbri in libertate, semilibertate și in captivitate, parcul fiind inclus recent…

- Perioada de iarna poate fi una dificila pentru persoanele care sufera de picior diabetic, din cauza ca purtarea indelungata a incalțamintei de iarna poate duce la ulcerații și la alte complicații ale bolii. Specialiștii spun ca, in aceasta perioada cu temperaturi scazute, piciorul diabetic necesita…

- Companiile Facebook si Google reprezinta o amenintare la adresa democratiei, întrucât formeaza monopoluri si împiedica inovatia în domeniul tehnologic, a declarat joi miliardarul ungaro-american George Soros, prezent la Forumul Economic Mondial de la Davos, în Elvetia.…

- Echipa de volei feminin CSM Targoviste a invins joi, in deplasare, formatia elena Olympiacos, cu scorul de 3-2, in mansa tur din optimile de finala ale Challenge Cup.Scorul pe seturi a fost 18-25, 25-27, 25-16, 25-16, 13-15, dupa 112 minute de joc. Partida retur va avea loc in 6 februarie,…

- Sesizarea presedintelui Iohannis privind legea care anuleaza suspendarea functionarilor publici trimisi in judecata, luata in discutie astazi de CCR Judecatorii Curtii Constitutionale a Romaniei (CCR) judeca marti sesizarea presedintelui Klaus Iohannis in legatura cu legea care abroga suspendarea raportului…

- Producatorul de energie Nuclearelectrica (simbol bursier SNN), a anuntat vineri ca a decis sa reduca puterea Unitatii 2 de la centrala din Cernavoda in ziua de 21 ianuarie, "in vederea asigurarii conditiilor de lucru pentru remedierea unui defect incipient la unul din sistemele de proces"."S.N.…

- Compania FlixBus, care detine cea mai mare retea de transport cu autocarul pe distante lungi din Europa, a devenit profitabila la nivel de grup in 2017, pentru prima data de cand a fost fondata in 2013. In Romania, traficul a crescut semnificativ in...

- Laudele aduse la adresa lui Donald Trump au fost comparate cu cele aduse lui Nicolae Ceaușescu de jurnaliștii Washington Post. In acest material, publicația noteaza ca aceste cuvinte de lauda la adresa liderului se intampla adesea in regimurile totalitare, unde exista cultul personalitații. „In ultima…

- Fosta jucatoare americana Chris Evert, de 18 ori campioana la turneele de Grand Slam, o considera pe Simona Halep favorita la castigarea Australian Open, desi afirma precaut ca nu este suta la suta convinsa de acest lucru. „Simt ca Simona Halep a avut un atat de dezamagitor an 2017 la…

- Scrisoarea semnata de președintele executiv al PSD, Niculae Badalau, in care este criticat dur managemantul lui Liviu Dragnea il are co-autor pe fostul premier Adrian Nastase, spune Antena 3, conform Jurnalul.ro In aceste momente de maxima turbulența in PSD și Guvern, mai mulți lideri ai partidului…

- Metoda "Accidentul", prin care au fost inselati sute de romani ar putea deveni amintire. Cum multe dintre apelurile-capcana vin din inchisori, Administratia Nationala a Penitenciarelor a reluat licitatia pentru achizitia unui sistem de bruiaj al telefoanelor mobile. Investitia de peste noua milioane…

- Simona Halep, cea mai buna jucatoare a lumii, a disputat primul meci din 2018 intr-un echipament mai putin obisnuit. Simona a purtat o rochie simpla, neinscriptionata cu logo-uri, iar sportiva a explicat motivul din spatele acestei decizii. Halep nu a jucat nici in echipament…

- In dimineața zilei de 1 ianuarie 1959, dictatorul Fulgencio Batista a fugit din Cuba in Republica Dominicana, renunțand astfel la putere. Prin fuga sa “Revoluția Cubaneza”, condusa de Fidel Castro și Che Guevara, a invins și a instaurat primul regim comunist din emisfera vestica. Lovitura de grație…

- Un obicei al noptii dintre ani este cel al sarutului sub vasc, planta sacra in traditia multor popoare pagane. Vascul este simbolul iernii si al sarbatorilor de iarna iar obiceiul sarutului sub vasc apartine scandinavilor, care asociau vascul cu zeita dragostei. Vascul, cunoscut si sub numele…

- Final de an parlamentar pentru senatorul social democrat, Nicolae Moga. Acesta si-a prezentat raportul de activitate pe 2017, unde a bifat, printre altele, 30 de initiative legislative si un vot impotriva propriului guvern. Incomod cand vine vorba sa respecte regulile de partid, senatorul constantean…

- Inca incercam sa aflam care sunt parghiile care gestioneaza puterea nevazuta in Romania. De cate ori a castigat PSD alegerile, a castigat dreptul de a guverna. Si anul acesta a castigat si dreptul de a legifera, dar puterea nu e detinuta de noi", a spus Liviu Dragnea. „Cand vorbesti de putere vorbesti…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat miercuri seara într-un interviu la Antena 3 ca „PSD a câștigat alegerile, nu și puterea”. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile și practic…

- Liviu Dragnea a fost invitat la Antena 3 și a explicat ca, deși partidul sau a câștigat alegerile, acest lucru nu înseamna ca deține și puterea. „Sa definim puțin puterea, pentru ca este totuși singurul caz din lume, care în urma unui vot se câștiga alegerile…

- Rata mortalitații nou-nascuților a scazut mult la Cluj In Regiunea Nord-Vest rata mortalitații infantile in regiune este, in medie, de 7,4 la mia de nou-nascuți vii, dar se inregistreaza un decalaj mare intre Cluj și Satu Mare. În România, unul din 10 copii se naste prematur si are…

- Senatul a votat, miercuri, Legea privind organizarea judiciara, ceea ce a dus la aparitia unui nou scandal. Deputatii USR au incercat sa asiste la lucrarile forului superior, dar nu au fost lasati, acestia acuzand Puterea ca ar fi in stare sa-i puna pe oamenii de ordine de la Senat sa-i ia „la bataie“.

- Serviciile de tip Uber este necesar sa fie reglementate, iar în acest sens dialogul companiei cu autoritatile din Europa va continua, au declarat, miercuri, reprezentantii companiei. "În majoritatea tarilor UE în care operam sub legea transportului sau suntem…

- Franta este noua campioana mondiala la handbal feminin, dupa ce a reusit sa invinga cu scorul de 23-21 (11-10) selectionata Norvegiei, detinatoarea titlului, in finala CM 2017, disputata duminica la Hamburg (Germania). Acesta este al doilea titlu mondial din istoria handbalului feminin din Hexagon,…

- Romania este printre tarile care exporta personal inalt calificat. Acesta lucreaza mai ales in cercetare, medicina, si tehnologia informatiei. Romania are nevoie de specialisti in formarea carora a investit, insa nu-i poate opri, caci libera circulatie si posibilitatea obtinerii unui nivel de trai mai…