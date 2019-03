Stiri pe aceeasi tema

- Este fara doar și poate una dintre cele mai iubite și controversate apariții de la „Puterea dragostei”, show-ul matrimonial de la Kanal D prezentat de Andreea Mantea. Bianca Comanici a imparțit telespectatorii in doua, unii nu o plac, iar cei mai mult o susțin extrem de mult. Citește și: Rasturnare…

- Stefan Mandachi, un om de afaceri din Suceava, protesteaza pentru faptul ca Moldova nu are niciun kilometru de autostrada. El va opri activitatea și ii provoaca pe Ion Tiriac, Gigi Becali si Viorel Catarama.

- Arata bine, face tatuaje, joaca in videoclipuri cu artiști cunoscuți, este manechin pentru casele celebre de moda, este finalist al Campionatului National de de Culturism, competiție ce s-a ținut anul trecut in octombrie, la Sibiu, unde a obținut locul 4 la categoria 80 de kg, juniori mari, iar mai…

- "Ratingul Romaniei este sustinut in continuare de nivelul moderat al datoriei private externe si de cel al datoriei publice, si de perspectivele bune de crestere economica. In opinia noastra, eficienta institutionala a Romaniei ramane slaba, totusi, ceea ce limiteaza ratingul. In timp ce Romania…

- In editia de marți seara a show-ului „Puterea dragostei”, Roxana si Simina s-au certat teribil si s-au luat la bataie. Discutiile aprinse par sa se tina lant la „Puterea dragostei”, insa recent, discutiile acide au degenerat, iar Roxana și Simina s-au luat la bataie, asta dupa ce Simina a dat carțile…

- Drumul lui s-a incheiat spre bucuria multora și tristețea altora. Madalin None a fost eliminat din show-ul „Puterea dragostei”, iar noi avem dovada. Nimeni nu s-a așteptat la asta! Citește și: Dupa ce a fost ELIMINATA de la ”Puterea dragostei”, Andreea Curiman a spus ADEVARUL despre NONE! ”Joaca teatru,…

- Daniel, fostul concurent de la „Puterea dragostei”, a facut o serie de dezvaluiri neașteptate despre relația pe care a avut-o cu concurenta Marina. Fostul concurent a recunoscut ca intre el și Marina au avut loc atingeri interzise. In cadrul unui interviu, Daniel, fostul concurent de la „Puterea dragostei”,…

- Emisiunea “Puterea dragostei”, difuzata ieri la Kanal D a pozitionat postul TV pe primul loc in topul televiziunilor din Romania, pe toate categoriile de public monitorizate. Show-ul prezentat de Andreea Mantea, in intervalul 13:00 – 15:00, a fost lider de piata absolut, inregistrand o cota de piata…