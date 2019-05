Putem vota dacă suntem în altă localitate la europarlamentare și referendum? Alegatorii care in ziua alegerilor se afla in localitatea de domiciliu sau resedinta voteaza la sectiile de votare la care sunt arondati. Cei care in ziua alegerilor se afla in alta localitate (comuna, oras, municipiu) decat cea de domiciliu isi vor exercita dreptul de vot la orice sectie de votare, urmand a fi inscrisi in lista electorala suplimentara. Pot sa voteze la europarlamentare si cetatenii comunitari care s-au ins (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sectiile de votare din Romania se deschid duminica la ora 7.00 si se inchid la ora 21.00. Aveti optiunea de a vota doar la europarlamentare sau doar la referendum. Daca nu doriti sa votati la referendum, membrii biroului electoral al sectiei de votare vor trage o linie in dreptul spatiului pentru semnatura…

- Alegatorii detinuti in baza unui mandat de arestare preventiva sau care se afla in executarea unei pedepse privative de libertate, dar carora nu li s-a interzis exercitarea drepturilor electorale, voteaza prin intermediul urnei speciale. In acest sens, ANP anunta ca s-au luat mai multe masuri, printre…

- Timp de 30 de zile, partidele intrate in cursa pentru un loc in Parlamentul European, dar si candidatii independenti au incercat sa convinga electoratul ca merita sa il reprezinte la Bruxelles.Tot in aceasta perioada, alegatorii au fost informati si cu privire la referendumul national consultativ…

- Doua sectii de votare din Londra au fost evacuate joi, in timpul alegerilor europarlamentare din Regatul Unit, dupa ce pe un santier din zona Kingston din sud-vestul metropolei a fost gasita o bomba neexplodata din al Doilea Razboi Mondial, transmite PA. Politia a blocat accesul in apropiere si a evacuat…

- Primaria Targu Jiu ar trebui sa solicite fonduri Prefecturii Gorj pentru buna organizare a alegerilor europarlamentare din municipiu. Sunt sume de bani care trebuie sa fie utilizate pentru amenajarea si pregatirea sectiilor de votare pentru scrutinul din 26 mai. Primaria Targu Jiu are nevoie de fonduri…

- Senatorul liberal Ioan Cristina considera inacceptabila prevederea legala potrivit careia președintii secțiilor de votare trebuie sa-i intrebe pe cetatenii care merg la vot la alegerile europarlamentare daca voteaza si la referendum. „Aceasta prevedere trebuie scoasa. Orice cetațean știe de ce vine…

- Coordonatorul campaniei electorale a PSD, Mircea Draghici, a confirmat, joi, ca vor fi organizate secții de votare separate pentru europarlamentare și pentru referendum, scrie hotnews.ro. "Legea nu ne permite decat secții de votare diferite. Aduceți-va aminte ca atunci cand a fost organizat…

- Reprezentanții societații civile au declarat, marți, dupa consultarile de la Cotroceni, ca președintele Klaus Iohannis va convoca ”in mod cert” referendum pe Justiție in ziua alegerilor europarlamentare, fiind ”nu aproape, nu posibil”, ci hotarat in acest sens.”Noi ne-am dus sa solicitam demararea…