„Putem să batem Clujul” Cele doua mari rivale se afla din nou fața in fața, de data aceasta intr-un meci decisiv, in penultimul act al cupei. Semifinala constituie o reeditare a finalei de anul trecut a acestei competiții, dar și a Supercupei 2019, ambele fiind adjudecate de clujeni. U BT Cluj-Napoca este de altfel caștigatoarea ultimelor trei ediții ale Cupei Romaniei, competiție in care este neinvinsa de mai bine de trei ani. Cele doua echipe s-au intalnit de cinci ori in acest sezon, de patru ori in campionat și o data in Supercupa. U BT s-a impus de patru ori, dar CSM CSU a caștigat ultimul meci direct,… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

