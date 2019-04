Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie, Romania a inregistrat cea mai mare rata anuala a inflatiei din UE, de 4,2%, in urcare de la 4% in februarie, in timp ce media europeana a fost de 1,6%, arata datele Biroului european de Statistica Eurostat. Romania a inregistrat o inflatie de 3,2% in ianuarie. O rata de 4,2% a fost […]…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut la 1,4% in martie, de la 1,5% in luna precedenta, si s-a mentinut la 1,6% in Uniunea Europeana, in timp ce Romania, Ungaria si Olanda au inregistrat cele mai ridicate rate ale inflatiei din UE, arata datele Eurostat. Conform acestor cifre, inflaţia…

- Rata anuala a inflatiei in zona euro a scazut la 1,4% in martie, de la 1,5% in luna precedenta, si s-a mentinut la 1,6% in Uniunea Europeana, in timp ce Romania, Ungaria si Olanda au inregistrat cele mai...

- Romania se descurca de minune la carma presedintiei Consiliului Uniunii Europene, este de parere ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Oficialul spune ca mandatul tarii noastre se poate prelungi pentru ca putem face fata oricarei probleme. Cu alte cuvinte, putem detine presedintia in locul Finlandei,…

- Muzicianul Tavi Clonda a facut un anunț neașteptat legat de fiica sa cea mica, Iris. Artistul i-a creat pagina de Facebook și Instagram micuței. Fetița cea mica a prezentatoarei de televizine Gabriela Cristea și a lui Tavi Clonda are propria ei pagina pe rețele de socializare. "Dragilor, pentru cei…

- „Zilele astea sunt la Viena și, uitandu-ma in jur, nu pot sa nu remarc civilizația și bunastarea, oamenii relaxați și mandri de identitatea lor naționala. Sigur ca sunt clișee, lucruri pe care le tot auzim, dar ma zgandare o intrebare: oare e obligatoriu sa ne resemnam cu aceasta diferența? Cine…

- Rata anuala a inflatiei a scazut in ianuarie la 1,4% in zona euro si la 1,5% in Uniunea Europeana, de la 1,5% si, respectiv, 1,6% luna precedenta, iar Romania a avut din nou cea mai ridicata rata a inflatiei din UE, arata datele publicate vineri de Eurostat. Cifra furnizată de Eurostat este similară…

- Mesajul unei tinere din Romania de origine maghiara a devenit viral pe Facebook, datorita indemnului pe care l-a transmis conaționalilor sai care traiesc in Romania. „Va rog sa ma iertati anticipat. Numele meu de familie este Gecse, si imi permit sa-mi exprim o parere fara a fi banuita de xenofobie.…