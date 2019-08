Stiri pe aceeasi tema

- Noul avocat din oficiu al lui Gheorghe Dinca, suspectul in cazul crimelor de la Caracal, a venit cu detalii infioratoare despre cum ar fi procedat clientul sau in cazul uciderii Alexandrei. S-a discutat mult pe tema metodei de distrugere a cadavrului, in acel incinerator improvizat, avocatul inculpatului…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei, a vorbit, vineri seara, la B1 TV, despre ultimele informații potrivit carora cenunșa din butoi este a nepoatei sale, Alexandra.Citește și: Un expert criminolog sparge gheața! Are la indemana un astfel de om, cu un intelect nu foarte dezvoltat "Ministrul…

- Dan Antonescu a spus, in cadrul interviului DCNews, ca e posibil ca Gheorghe Dinca sa mai aibe niște fapte la activ, și are un loc, pe care-l considera sigur, unde ascunde cadavrele și, daca le-ar arata anchetatorilor unde a ascuns cadavrul Alexandrei, se teme ca anchetatorii sa nu gaseasca și celelalte…

- Seful Politiei municipiului Caracal, Nicolae Mirea, și-a depus actele pentru a ieși la pensie. Fostul șef al Poliției Caracal a susținut ca nu a greșit cu nimic in ziua in care Alexandra a sunat disperata la 112. Mirea a insinuat ca fata ar fi dat date irelevante despre locul in care se afla. "Ne-a…

- Pentru cei care vor asculta discuția telefonica dintre Alexandra și polițistul de la 112, șocul va fi unul uriaș. Dialogul celor doi depașește limita suportabilului pentru orice ureche, insa pentru apropiații fetei e ceva inimaginabil

- O nou ipoteza, care poate schimba din nou persectiva asupra evenimentelor de la Caracal, a fost emisa de o vecina a suspecrtului. Potrivit acestei, politia ar fi fost anuntata si chiar ar fi ajuns la casa suspectului în noaptea de dinainte ca Alexandra sa sune la STS.

- Scafandrii au fost chemati sambata dimineata, iar sursele citate mentioneaza ca sunt cautate probe in cazul presupuselor crime pe care le-a savarsit Gheorghe Dinca. Barbatul de 66 de ani a fost retinut pentru viol si sechestrare de persoane, dar nu si pentru crima. In casa acestuia, aflata la mica distanta…