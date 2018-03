Stiri pe aceeasi tema

- Romania U19 a avut parte de o susținere modesta la Ploiești, in meciul caștigat senzațional cu selecționata similara a Serbiei, scor 4-0. A fost primul meci din grupa de la Turul de Elita. Deși au fost doar 150 de oameni in tribune, vremea nefiind deloc prietenoasa, unul dintre fani a venit cu un banner-manifest,…

- Adrian Boingiu și patru dintre protagoniștii meciului caștigat fantastic de Romania U19 cu Serbia U19, scor 4-0, la Turul de Elita, au vorbit dupa jocul de la Ploiești. Selecționerul iși lauda jucatorii și spera ca generația aceasta sa faca in viitor spectacol și la naționala de seniori. Mațan, Vlad,…

- Reprezentativa U17 a Romaniei ar fi trebuit sa dispute in perioada 22-28 martie turneul de elita pentru calificarea la Campionatul European, insa condițiile meteo le dau batai de cap organizatorilor. Deși nu a mai nins de ieri, unul dintre cele 3 terenuri pe care ar trebui sa se dispute partidele turneului…

- Astazi, la ora 14:00, este programat primul meci din turul de turul de elita sub 19 ani, Ucraina - Suedia. Partida trebuie sa se joace pe stadionul "Ilie Oana" din Ploiești, dar situația este una extrem de complicata. La Ploiești vremea le da mari batai de cap organizatorilor și oficialilor FRF. Ninsoarea…

- Irina-Camelia Begu, locul 37 WTA, va evolua, miercuri, in turul I al turneului de la Miami, impotriva americancei Danielle Collins, locul 93 WTA. Collins a jucat in calificari la Miami Open, unde a ajuns dupa un turneu bun reusit la Indian Wells.Pe baza unui wild card, americanca s-a calificat…

- Reprezentativa de fotbal U17 a Romaniei a plecat, ieri, spre Ungaria, unde va participa la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European din Anglia. Staff-ul format din Aurel Ticeanu, Adrian Vasii si Mihai Ianovschi jr. va miza pe un lot format din 22 de jucatori, dintre care patru legitimati…

- Juniori CHEMATI… Marcel Chiorean si Octav Cracea, jucatorii echipei Sporting Juniorul Vaslui, vor face parte din lotul cu care echipa nationala a Romaniei U17 va participa la Turul de Elita din Ungaria pentru calificarea la Campionatul European U17 din Anglia. Reprezentativa Under 17 a Romaniei, formata…

- Luni seara, cu doua zile inaintea debutului la Turul de Elita, tricolorii Under-19 ai Romaniei au luat masa la Centrul Național de Fotbal Mogoșoaia alaturi de fotbaliștii primei reprezentative. Laudabila decizie i-a aparținut lui Cosmin...

- Mijlocașul Andrei Marginean, transferat recent in Italia, la Sassuolo, are parte de cele mai importante partide ale carierei, facand parte din lotul Romaniei Under 17 care va participa in aceste zile la Turul de Elita din Ungaria. Din pacate, celalalt reprezentant al județului, aiudeanul Raul Șteau…

- Petrolul a solicitat Federatiei Romane de Fotbal mutarea partidei cu CS Tunari, pentru duminica, ora 16,00, dupa ce, initial, jocul era programat sambata, ora 17,00. Intalnirea a fost reprogramata pentru a oferi o alternativa FRF, care, din cauza vremii nefavorabile, ar putea sa mute de la Buftea pe…

- Naționala U19 va disputa in perioada 21-27 martie Turul de Elita pentru calificarea la Campionatul European U19 din aceasta vara. "Tricolorii" sunt repartizați in Grupa 4, acolo unde se vor duela cu Serbia, Suedia și Ucraina. Romania va debuta in Turul de Elita miercuri, 21 martie, de la ora 19:00,…

- Lotul Romaniei U19 pentru Turul de Elita (21-27 martie). Antrenorul Adrian Boingiu a convocat 21 de jucatori pentru cele trei meciuri programate in ultima faza dinaintea Campionatului European U19, care se va desfașura in Finlanda. Din cauza vremii nefavorabile, FRF a mutat meciurile tricolorilor, de…

- Daca se va califica, Halep ar putea juca impotriva polonezei Agnieszka Radwansla, locul 32 WTA si cap de sere numarul 30, in mansa a treia. In optimi, adversara romancei ar putea fi letona Anastasija Sevastova, locul 17 WTA si cap de serie numarul 20, sau americanca Madison Keys, locul 15 WTA si cap…

- Turdeanca Madalina Tatar (care activeaza la un club din Portugalia, unde este cu parinții) a fost convocata la lotul național al Romaniei Under 17, la fotbal feminin, pentru a participa la Turul de Elita, ultimul premergator Campionatului European de fotbal feminin Under 17, ce va fi gazduit in acest…

- Sorana Cirstea, locul 35 WTA, a fost invinsa, duminica, de americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, cu scorul de 6-3, 6-4, in turul al doilea al turneului de categorie Premier Mandatory de la Indian Wells. Sorana Cirstea a inceput "timid" jocul cu Venus Williams, cu…

- Simona Halep, in turul III la Indian Wells. Cu cine va juca Simo in aceasta faza a turneului din California. Calificata direct in turul II al competiției, Simona Halep a jucat, sambata dimineața, in compania sportivei cehe Krystina Pliskova. Simona Halep s-a impus, scor 6-4, 6-4, dupa un meci disputat,…

- LIVE SIMONA HALEP KRISTYNA PLISKOVA ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT. Simona Halep va debuta la ediția din acest an a turneului de la Indian Wells in noaptea de vineri spre sambata, contra cehoaicei Kristyna Pliskova, LIVE ONLINE STREAM VIDEO DIGI SPORT. Va fi al treilea meci de pe terenul numarul…

- Irina Begu s-a calificat în turul secud al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a trecut de jucatoarea sârba Alexandra Krunic.Begu a reușit sa își învinga adversara în trei seturi, cu scorul 3-6, 6-4, 6-1.În etapa urmatoarea…

- Octavian Cracea Vasluienii Octavian Cracea și Marcel Chiorean au evoluat in dubla cu Cipru, din care Romania U 17 a obținut o victorie (1-0) și o remiza (2-2). Reprezentativa Under 17 a Romaniei a obținut o victorie cu selecționata similara a Ciprului, scor 1-0, și o remiza, scor 2-2. Din reprezentativa…

- Irina-Camelia Begu, locul 36 WTA si cap de serie numarul 5, a invins-o, luni, cu scorul de 3-6, 6-2, 6-4, pe jucatoarea americana Christina Michale, locul 81 WTA, calificandu-se in turul al doilea al turneului de categorie WTA International de la Acapulco.Begu s-a impus dupa un meci care a…

- Echipa de rugby a Scotiei a invins Anglia cu scorul de 25-13 (22-6), intr-un meci disputat sambata la Edinburgh, pe stadionul Murryfield in fata a 67.800 spectatori, in cadrul Turneului celor Sase Natiuni. Scotienii au marcat 3 eseuri prin Jones (16, 38) si Maitland (31), 2 transformari, o penalitate…

- Romanul Bogdan Tanase a devenit noul selectioner al nationalei de volei masculin a Ungariei. Intelegerea este valabila pana la finalul calificarilor pentru Campionatul European si va fi prelungita automat in cazul in care Ungaria va ajunge sa participe la turneul final.

- Romanul Bogdan Tanase a devenit noul selectioner al nationalei de volei masculin a Ungariei. Intelegerea este valabila pana la finalul calificarilor pentru Campionatul European si va fi prelungita automat in cazul in care Ungaria va ajunge sa participe la turneul final.

- Romanul Bogdan Tanase a devenit noul selectioner al nationalei de volei masculin a Ungariei. Intelegerea este valabila pana la finalul calificarilor pentru Campionatul European si va fi prelungita automat in cazul in care Ungaria va ajunge sa participe la turneul final.

- Filipe Oliveira a ajuns la Sepsi dupa o cariera impresionanta in care a impartit vestiarul cu superstaruri, la Chelsea, Parma sau nationala de juniori a Portugaliei. Un fotbalist in al carui CV apare un titlu in Anglia, cu Cheslea, se vede foarte rar in Liga 1, aproape deloc. Este…

- Duminica, 18 februarie 2018, incepand cu ora 15.00, viceprimarul Ramnicului, Eusebiu Vețeleanu, a premiat echipele caștigatoare ale Turneului lnternațional de Handbal Feminin cadete U16, la care au participat echipele reprezentative ale Romaniei, Ungariei, Poloniei și Slovaciei. Turneul a constat in…

- Jucatoare romana de tenis Simona Halep, locul 2 WTA, a invins-o categoric pe rusoaica Ekaterina Makarova, locul 36 WTA, in 2 seturi 6-3, 6-0, in turul al doilea turneului de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane dolari.

- Constanteanca Simona Halep, a doua jucatoare de tenis a lumii, a avut parte de un debut perfect, astazi, la turneul de la Doha Qatar .Simona a invins o in turul doi cu 6 3, 6 0 pe rusoaica Ekaterina Makarova 36 WTA .In runda urmatoare, fostul lider mondial se va duela, joi, cu Anastasia Sevastova locul…

- Simona Halep, locul 2 mondial, va evolua, miercuri, in jurul orei 15.00, in turul doi al turneului de la Doha, cu premii de totale de 3.173.000 de dolari. Meciul lui Simona Halep cu rusoaica Ekaterina Makarova, numarul 35 mondial, este al treilea de pe terenul central, dupa doua intalniri…

- Sorana Cirstea, locul 36 WTA, s-a calificat, marti, in turul doi al turneului de la Doha, cu premii totale de 3.173.000 de dolari. In schimb, jucatoarea de tenis clasata pe urmatoarea poziție, Irina-Camelia Begu, a fost elminata in runda inaugurala a turneului de categorie Premier 5 de la Doha. Sorana…

- Simona Halep a declarat, marti, ca nu mai resimte dureri la piciorul drept, subliniind ca va fi apta pentru meciul cu rusoaica Ekaterina Makarova, din turul doi de la Doha. Ea a mentionat ca si-a dorit inca de cand era mica sa semneze un contract cu Nike."Piciorul este ok, dar trebuie sa joc…

- Sorana Cirstea, locul 36 WTA, s-a calificat, marti, in turul doi al turneului de la Doha, cu premii totale de 3.173.000 de dolari.Sorana Cirstea a trecut in primul tur de sportiva din Grecia, Maria Sakkari, locul 62 WTA, scor 6-2, 6-3, dupa o ora si 13 minute de joc. Citește și: Ce…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea s-a calificat marti in turul 2 al turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 3,1 milioane de dolari, gratie victoriei in fata grecoaicei Maria Sakkari, 6-2, 6-3. Sorana Cirstea (27 de ani, 38 WTA) s-a impus, dupa o ora si 13 minute, in fata…

- Tricolorele U17 au pierdut duminica, 4 februarie, prima partida de verificare disputata in cadrul stagiului de pregatire din Turcia, impotriva echipei de senioare 1207 Antalya Spor. Junioarele au fost invinse cu 2-0, insa antrenorul Alina Moraru a exersat mai multe sisteme de joc pentru a gasi formula…

- Juniori SUCCES… Sporting Juniorul Vaslui continua sa adune trofee. Juniorii nascuti in anul 2001 au castigat “Cupa Prieteniei” dupa ce au invins in ultimul act pe Concordia Chiajna, scor 5-0. Pustii nascuti in anul 2001 de la Sporting Juniorul Vaslui au impresionat la turneul amical “Cupa Prieteniei”,…

- Selectionata Angliei, detinatoarea trofeului, a invins cu scorul de 46-15 (17-10), reprezentativa Italiei, in ultima partida din cadrul etapei de deschidere a Turneului celor Sase Natiuni la rugby, disputata duminica pe Stadio Olimpico din Roma, in fata a 61.464 de spectatori. XV-le Trandafirului…

- SIX NATIONS ITALIA - ANGLIA LIVE in Turneul celor ȘASE NAȚIUNI. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. ITALIA și ANGLIA se intalnesc in parima etapa a ediției din 2018 a competiției SIX NATIONS, ajunsa la al 19-lea sezon in acest format și al 124-lea in total. Din cele sase natiuni participante,…

- Mihaela Buzarnescu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 1, a invins-o, marti, cu scorul de 7-5, 7-5, pe britanica Naomi Broady, locul 118 WTA, calificandu-se in turul al doilea al turneului ITF de la Midland (SUA), cu premii in valoare de 100.000 de dolari.Buzarnescu s-a impus dupa o ora…

- Irina Begu, locul 37 WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe germana Andrea Petkovic, locul 98 WTA, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser, calificandu-se in mansa a doua a turneului de categorie Premier de la Sankt Petersburg.Begu a avut ceva probleme in setul I, dupa…

- Ana Bogdan, locul 89 WTA, s-a calificat, marti, in turul doi al Taiwan Open, competitie de categorie WTA International, cu premii de 250.000 de dolari.Ana Bogdan a invins-o in primul tur pe principala favorita a competitiei, chinezoaica Shuai Peng, locul 31 WTA, scor 6-4, 6-1, dupa o ora si…

- Federatia Romana de Fotbal anunta faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa functia de selectioner al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical…

- Federația Romana de Fotbal anunța faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa funcția de selecționer al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute in cadrul Comisiei Tehnice a FRF, dupa turneul amical din Turcia,…

- Romania U 17 va fi pregatita de Aurel Țicleanu. Sorin Colceag, demis! Federația Romana de Fotbal anunța faptul ca Sorin Colceag nu va mai ocupa funcția de selecționer al reprezentativei U17 a Romaniei, formata din jucatori nascuți incepand cu 1 ianuarie 2001. Decizia vine ca urmare a unei analize facute…

- Romania – Turcia 0-0, la U 17. Tricolorii se pregatesc pentru Turneul de Elita Reprezentativa U17 a Romaniei a incheiat la egalitate, scor 0-0, cea de-a doua partida amicala programata cu selecționata similara a Turciei. Tricolorii U17 au avut cateva ocazii mari de a deschide scorul, prin Calin și Markovic,…

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei a fost invinsa cu scorul de 6-2 de selectionata similara a Turciei, intr-un meci amical disputat in Antalya, anunta frf.ro. Pentru nationala Romaniei au inscris Mitrea (min. 29) si Iulian Ilie (min. 52).Antrenorul Sorin Colceag a analizat imediat dupa meci…

- JUNIORI… Reprezentativa formata din juniori nascuti incepand cu 1 ianuarie 2001 se afla in cantonament la Centrul National de Fotbal Mogosoaia. Din lotul convocat de antrenorul Sorin Colceag fac parte si vasluienii Auras June si Marcel Chiorean. Tricolorii antrenati de Sorin Colceag pregatesc participarea…

- Debutul de an a adus deja zece telegrame de convocare la loturile nationale pentru jucatorii Academiei de Fotbal "Gheorghe Hagildquo;.Selectionerul lotului national Under 17 al Romaniei format din fotbalisti nascuti dupa 1 ianuarie 2001 , Sorin Colceag, i a convocat pe Alexandru Serban, Alex Georgescu,…

- In urma testelor sustinute la Buftea, mijlocasul ofensiv al UTA-ei a intrat in programul de pregatire pentru pentru Turul de Elita, ultima faza inaintea Campionatului European. „Tricolorii” Under 17 vor juca intr-o grupa alaturi de Israel, Ungaria și Slovenia (22-28 martie, Ungaria). La EURO 2018,…

- Simona Halep a invins o, scor 6 2, 6 2, pe Aryna Sabalenka si s a calificat in semifinalele turneului de la Shenzen China , unde o va intalni pe Irina Begu.Irina Camelia Begu, locul 43 WTA si cap de serie numarul 4, a invins o, cu scorul de 7 5, 7 5, pe sportiva Timea Babos din Ungaria, locul 56 WTA…

- Handbalul romanesc nu a traversat in 2017 un an prea grozav, singura medalie, de argint, a venit de la echipa feminina a Romaniei participanta la Festivalul Olimpic al Tineretului European din Ungaria, in timp ce nationala de seniori a ratat calificarea la Campionatul European din 2018, iar nationala…