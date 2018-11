”Fiii” Viitorului joaca tare nu numai pe teren! Campioni, in premiera, in urma cu doi ani, și mereu in play-off, puștii lui Gica Hagi știu „jocul” și dincolo de stadion! (Cum caștigi bani rapid) In frunte cu Alexandru Mațan, tinerii fotbaliști pe care ”Regele” ii vede purtand tricolorul s-au dezlanțuit intr-un club celebru din Capitala. CANCAN.RO, […] The post Puștii lui Hagi au fumat ca turcii și au facut-o lata cu votca! appeared first on Cancan.ro .