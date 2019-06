Stiri pe aceeasi tema

- Unei agenții de știri din al patrulea cel mai mare oraș din Rusia, Ekaterinburg, i s-a ordonat sa elimine înregistrarile video ale protestelor fața de construirea unei biserici, din cauza comentariilor ”extremiste”, relateaza Moscow Times. În urma protestelor, primarul orașului…

- Președintele rus a promulgat miercuri o lege controversata care urmarește sa creeze in Rusia un “internet suveran” izolat de marile servere mondiale. Detractorii sai denunța un mijloc de intarire a controlului autoritaților asupra netului, potrivit Le Temps, citat de Rador. Vladimir Putin a promulgat…

- Presedintele rus Vladimir Putin nu ar trebui sa se astepte ca multi ucraineni sa-i accepte oferta de a primi pasaport rusesc, a declarat presedintele ales al Ucrainei, Volodimir Zelensky, afirmand la randul lui ca este dispus sa ofere nationalitate ucraineana cetatenilor rusi, potrivit Reuters, citat…

- Ucraina a cerut Consiliului de Securitate al ONU sa actioneze pentru a se opune deciziei presedintelui Vladimir Putin de a acorda pasapoarte rusesti locuitorilor din regiunea de est a Ucrainei, controlata de separatistii pro-rusi.

- Ucraina a cerut joi Consiliului de Securitate al ONU sa actioneze pentru a se opune deciziei presedintelui Vladimir Putin de a acorda pasapoarte rusesti locuitorilor din regiunea de est a Ucrainei, controlata de separatistii pro-rusi, scrie agerpres.ro.

- In cazul in care socialistii ar fi la guvernare, Dodon a spus ca el ar putea negocia personal cu presedintele rus Vladimir Putin un pret mai mic la gazele rusesti, potrivit Ziarului National din Chisinau.Presedintele moldovean sustine ca pentru a evita majorarea pretului la gaze sunt doua…

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, sustine ca daca Partidul Socialistilor nu va participa la formarea noii majoritati parlamentare, Chisinaul va avea probleme in privinta pretului si a livrarilor de gaze din Rusia, informeaza vineri presa de peste Prut. In cazul in care socialistii…

- Trei dispozitive explozive au fost gasite marți in aeroportul Heathrow, aeroportul Londa City și gara Waterloo din Londra. Polițiștii au confirmat ca pachetele au fost primite de muncitori și puteau declanșa incendii....