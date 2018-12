Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus a declarat ca este necesar ca Rusia sa ii retina pe marinari cat timp este construita acuzarea legala pentru a demonstra ca cele trei nave ucrainene au incalcat apele teritoriale ale Rusiei. El a declarat ca jurnalele de bord vor arata ca incercarea lor de a trece prin Stramtoarea Kerci…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a obligat Federația Rusa sa furnizeze toate informațiile despre marinarii ucraineni capturați in stramoarea Kerci și motivele plasarii lor in detenție pe teritoriul Rusiei, a anunțat ministrul ucrainean al justiției, Pavel Petrenko. Ca raspuns la o sesizare…

- Ei au fost transferati cu avionul la inchisoarea Lefortovo, un penitenciar celebru din capitala Rusiei. Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs in Marea Azov. Ucraina…

- Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs in Marea Azov, informeaza site-ul agentiei Tass, citat de Monitorul Apararii.

- Statele Unite au condamnat, luni seara, actiunile "ilegale" si "arogante" ale Rusiei impotriva Ucrainei, iar Alianta Nord-Atlantica a cerut Moscovei sa elibereze militarii ucraineni capturati"Statele Unite ar saluta o relatie normala cu Rusia.