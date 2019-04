Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni de la rutiera au organizat, miercuri intre orele 00.00 – 24.00, acțiunea “Speed Marathon”. Au acționat, in baza unei campanii la nivel european, pe toate drumurile din județ, dar și in localitați. Oamenii legii au aplicat peste 500 de amenzi in numai 24 de ore. “Astfel,…

- In perioada 1 – 7 aprilie a.c., politistii rutieri din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau actioneaza pentru depistarea si sanctionarea abaterilor rutiere, in special a celor privind nerespectarea regimului legal de viteza. Ieri, 3 aprilie a.c., s-a desfașurat acțiunea Speed Marathon, in…

- La miezul noptii, a inceput actiunea Speed Marathon, la care participa politistii rutieri din toate statele Uniunii Europene, simultan, pentru depistarea celor care depasesc viteza legala. Actiunea, care se va derula timp de 24 de ore (astazi, 3 aprilie, intre orele 00:00 – 24:00), vizeaza respectarea…

- Politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Buzau – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice au inaintat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau referatul cu propunerea de incepere a urmaririi penale fata de o tanara in varsta de 32 de ani, din Buzau, sub aspectul savarsirii…

- Un numar de 124 de sanctiuni contraventionale au fost aplicate si 27 de premise de conducere au fost retinute in weekend de politistii rutieri, in urma unei actiuni avand ca scop prevenirea si combaterea incalcarii regimului legal de viteza, se arata intr-un comunicat transmis luni de Inspectoratul…

- La data de 12 ianuarie , plitistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au desfasurat o actiune de prevenire a accidentelor rutiere produse pe fondul nerespectarii regimului legal de viteza dar si al celorlalte cauze generatoare de accidente rutiere grave, respectiv neacordarea de prioritate vehiculelor sau…