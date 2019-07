Cei trei au stat o perioada la inchisoare, in arest preventiv, dupa ce au reusit sa fure de la un batran din satul Scheia suma de 44.000 de euro. Intre timp, ei au fost eliberati dupa ce rudele lor si-au convins victimele sa isi retraga plangerile. Indivizii au fost arestati ieri dupa ce au mers in localitatea Mosna, in cautare de pensionari pe care sa ii escrocheze, si aproape ca au reusit. Acestia au batut la poarta unui pensionar in (...)