Pusha T lanseaza single-ul “Coming Home”, featuring MS. Lauryn Hill

- Barns Courtney lanseaza un nou single, „Hollow” feat. Look Mum No Computer. Piesa marcheaza un moment memorabil in cariera artistului britanic, care se afla la doar un pas de lansarea celui de-al doilea album al sau, „404″, a carui lansare este programata pe 6 septembrie. „ este o piesa tropicala, de…

- Dupa o pauza de 3 ani, timp in care s-a axat mai mult pe proiectul Vibe Drops, DJ Take revine cu o noua piesa, “Starlight”, in colaborare cu Simona Nae, frumoasa solista cunoscuta pentru hiturile “Coji de portocale” și “2 Nebuni”. “Mi-am dorit neaparat sa lansez ceva sub proiectul DJ Take, dupa o pauza…

- Continuand linia succesului fulminant al piesei „When I Grow Up”, NF, un real talent și un reprezentant de seama al genului hip-hop, lanseaza un nou single, „Time”. „Time” este cel de-al treilea material lansat de pe urmatorul sau album, „The Search”, a carui lansare este programata pe 26 iulie. Piesa…

- Melodia este compusa de Jon Brian, Florin Popa și Cristian Gabriel Militaru, versurile sunt scrise de Jon Brian și Tatiana Artic, iar regizorul clipului este Cristian Gabriel Militaru. „Atunci cand devenim invizibili sau doar niste fantasme in cei mai importanti ochi din lume, simtim cum totul in noi…

- Cabron si Andra sunt un cuplu in “Doamna si vagabondul”, cea mai noua piesa semnata de Cabron, care se va regasi pe viitorul album ”Cabron si Doamnele”. “Este o prima piesa din viitoarele mele colaborari cu toate vocile feminine pe care le apreciez. Cred ca e o metafora buna pentru piesa, mi se pare…

- Vescan lanseaza videoclipul oficial al piesei „Am Uitat Sa Mai Fim Oameni”, din proiectul sau, #PrinOchiiVostri. Piesa a fost scrisa de Vescan, compoziția a fost realizata de Mahia Beldo și Dorian Oswin, iar cel din urma este și cel care s-a ocupat de producție. Videoclipul a fost realizat de Andi Singer…

- Mika iși bucura fanii cu noi vești – artistul lanseaza single-ul „Ice Cream” și anunța albumul „My Name Is Michael Holbrook”, a carui lansare va avea loc pe 4 octombrie. „Piesa este scrisa intr-o zi caniculara. Era cam in ultimele saptamani inainte de a termina de scris albumul, a carui creare a durat…