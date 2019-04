Stiri pe aceeasi tema

- Pușcatul cu carbid a ramas cu siguranța pentru numeroși tineri din Campeni cel mai așteptat moment ce marcheaza Invierea Domnului Iisus Hristos, aceștia „bubuind” pe dealurile din apropiere pe toata perioada Postul Paștelui, dar mai ales in Saptamana Mare și in noaptea de Inviere, in timpul slujbelor…

- Dealurile prind glas in Postul Pastelui si canta in cadenta marunta din toaca de lemn. De alta parte, tinerii pusca dupa draci de ti-e mai mare graba sa-ti feresti urechile. Satenii isi fac de lucru prin gospodarii si pe langa biserica unde clopotele se indeamna in a-si chema credinciosii la slujba.…

- Sfantul Mare Mucenic Gheorghe, va fi sarbatorit anul acesta, in data de 29 aprilie, deoarece data de 23 aprilie coincide cu Marțea Mare a Saptamanii Patimilor. Decizia a fost luata de Sfantul Sinod, fiind consemnata chiar și in Calendarul Ortodox. Purtatorii acestui prenume, se pot bucura de un ospaț…

- Lanțul de magazine Kaufland va trebui sa-i plateasca daune de 100.000 de lei unei angajate din Arad care a fost ranita de un coleg in ceea ce a fost catalogat de judecatori drept un accident de munca. Judecatorii Curții de Apel Timișoara au dat decizia definitiva intr-un dosar in care o fosta casiera…

- Un deținut condamnat la inchisoare pentru tentativa de omor a evadat, luni dimineața, de la Penitenciarul Tulcea, dupa ce a fugit de la locul in care era trimis la lucru. Reprezentanții penitenciarului au declarat ca in jurul orei 8.30, detinutul Samir Regep, in varsta de 32 de ani, condamnat definitiv…

- A ramas mai puțin de o luna pana la vacanța de Paște 2019 și in curand vor incepe pregatirile pentru una dintre cele mai importante sarbatori creștin ortodoxe, Invierea Domnului. Cand incepe și cat dureaza vacanța de Paște. Invierea lui Iisus Hristos este cea mai mare sarbatoare a credinței creștine,…

- Cea de-a șasea ediție de cand se celebreaza, oficial, un vechi obicei afumațean a avut loc duminica, la pranz, in zona Școlii nr. 1 din localitate. Lasata Secului sau ultima zi cand se mai poate manca ”de dulce”, inaintea intrarii in Postul Paștelui, a fost marcata prin aprinderea ”focurilor de la Afumați”,…

