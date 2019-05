Pușcaș american acuzat de spionaj, reținut la Moscova Paul Whelan, care detine de asemenea cetateniile canadiana si irlandeza, a fost arestat intr-o camera de hotel la Moscova pe 28 decembrie si acuzat de spionaj. Daca va fi gasit vinovat, Whelan, care a respins acuzatiile, risca o pedeapsa de 20 de ani de inchisoare.



Whelan, al carui arest preventiv a fost prelungit in audierea de vineri pana la finalul lunii august, le-a declarat jurnalistilor ca in opinia sa cazul sau are motivatie politica, fiind un raspuns la sanctiunile americane impuse Rusiei.



''Am fost amenintat. Siguranta mea personala a fost amenintata. Sunt constant… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Eforturile Kremlinului de a menține Ucraina in orbita Rusiei includ invazia militara, crima politica și presiunile economice. Cu toate acestea, un fapt mai puțin cunoscut este ca Moscova a organizat campanii secrete in incercarea de a provoca conflicte intre autoritațile ucrainene cu vecinii sai occidentali,…

- Au aparut primele imagini din interiorul aeronavei Aeroflot care a aterizat forțat pe Aeroportul din Moscova au fost publicate pe rețelele de socializare. In filmuleț se aud țipetele disperate ale oamenilor imbarcați in aeronava care iși dau seama ca sunt captivi in infern. Filmarea pare a fi facuta…

- Curtea din Moscova l-a condamnat pe cetațeanul norvegian Frode Berg, acuzat de spionaj impotriva Rusiei, la 14 ani de detenție intr-o colonie penala cu regim strict, transmite RFE. Potrivit anchetatorilor, pensionarul in varsta de 62 de ani, fost inspector de frontiera in distructul Finnmark de la granița…

- Un norvegian în vârsta de 63 de ani, Frode Berg, a fost condamnat la 14 ani de închisoare pentru spionaj de o instanța de Moscova, potrivit BBC News. Norvegianul a fost arestat în Moscova, în 2007, fiind acuzat ca ar fi întreprins acțiuni de…

- Compania Facebook Inc. a dublat fondurile pentru securitatea lui Mark Zuckerberg. In 2018, conducerea rețelei de socializare a alocat in acest sens suma de 22,6 milioane de dolari. In ultimii trei ani, Zuckerberg a avut un salariu de baza de 1 dolar. Alte compensații au insumat 22,6 milioane de dolari,…

- Igor Dodon a plecat intr-o noua vizita la Moscova. Serviciul de presa al Presedintiei a declarat pentru Unimedia.info ca presedintele se afla in capitala Rusiei intr-o vizita de lucru, fara a oferi alte detalii.

- Parlamentul European (PE) a decis sa nu mai considere Rusia drept partener strategic, informeaza site-ul oficial al Parlamentului European „Despre relațiile politice dintre Uniunea Europeana și Rusia”. În sesiunea plenara a PE de la Strasbourg, un numar de 402 deputați au votat…