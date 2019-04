Stiri pe aceeasi tema

- NILS Bucuresti in colaborare cu Centrul de transfuzii sangvine Bucuresti si N-avem SANGE lanseaza campania de donare de sange in perioada 22 martie – 22 aprilie 2019. Campania este realizata de studentii de la Facultatea de Drept din cadrul Universitatii Bucuresti si de la Facultatea de Teologie Ortodoxa,…

- Tot mai multe ședințe de consiliu local se termina in Gorj cu intervenția poliției. Doar in acest an au fost astfel de situații la Albeni, Farcașești, Tismana și, mai nou, la Draguțești, acolo unde contabila a sunat la 112 pentru a cere i...

- „Trendul populatiei penitenciare ni s-a spus ca e in scadere, in opinia si convingerea mea nu se datoreaza atat faptului ca s-a adoptat legea privind recursul compensatoriu, eu cred ca se datoreaza in primul rand modului in care legiuitorul penal si-a schimbat politica penala de prevenire si combatere…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a ajuns sub focul criticilor, cu numai o luna inaintea alegerilor prezidentiale, din cauza unei afaceri de contrabanda cu echipamente militare provenite din Rusia, considerata la Kiev drept stat ''agresor'', transmite marti AFP, potrivit agerpres.ro.Citeste…

- CHIȘINAU, 22 feb – Sputnik. Pentru scrutinul electoral din 24 februarie 2019, în cele 17 penitenciare din țara au fost amenajate spații pentru desfașurarea procesului de vot, a declarat în exclusivitate pentru Sputnik Moldova purtatorul de cuvânt al Administrației Naționale…

- Sute de membri ai unei Case de Ajutor Reciproc au anunțat Poliția ca asociația nu mai are bani pentru a-și onora obligațiile fața de deponenți, aceștia semnand o petiție prin care semnaleaza ca plațile in contul unor ajutoare de inmormantare au intarziat. Poliția a declanșat o ancheta, scrie Mediafax.Citește…

- In data de 07.02.2019,in intervalul orar 18.30 19.00, politistii locali din cadrul Directiei Generale Politia Locala Constanta, care se ocupau cu siguranta publica in zona adiacenta Garii CFR s au sesizat despre faptul ca un barbat in varsta de 32 de ani era intr o stare vadita de agitatie si adresa…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ieri ca, potrivit statisticii Administratiei Nationale a Penitenciarelor, a scazut starea de recidiva, dar si numarul condamnatilor care au beneficiat de liberare...