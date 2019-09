Stiri pe aceeasi tema

- Noul telefon Huawei Mate 30 este pe punctul de a fi scos la vanzare, dar nu va veni cu aplicatii ca YouTube, Gmail sau Google Maps, potrivit mediafax.ro.Compania chineza va lansa cel mai recent smartphone al sau, Mate 30, la Munchen in Germania, spre sfarsitul acestei luni.

- Gigantul chinez Huawei va prezenta noul Mate 30 in data de 18 septembrie la Munchen, acesta urmand sa fie primul smartphone lansat de grup fara ajutorul Google. Reamintim, Google nu mai are voie sa livreze Huawei sistemul de operare Android, insa acest lucru nu inseamna automat ca smartphone-ul va avea…

- Sennheiser, unul dintre cei mai cunoscuți producatori de echipamente audio, a inaugurat fabrica de langa Brașov unde sunt produse caști și microfoane. Fabrica este in Industrial Park Brașov care este situat in apropierea orașului Ghimbav, iar anunțul privind investiția a fost facut in martie 2018. In…

- Huawei a inregistrat in primul semestru din 2019 venituri de 401.3 miliarde CNY (aproximativ 58 miliarde de dolari), cu 23.2% mai mult fața de aceeași perioada a anului trecut. Marja de profit net a companiei in prima jumatate a acestui an a fost de 8.7%. Conform declarațiilor președintelui Huawei,…

- Compania de biotehnologie Amgen investigheaza o noua terapie pentru tratarea a cinci tipuri de cancer cu 20 de molecule in dezvoltare, au informat responsabili ai companiei, intr-o vizita la centrul de cercetare din Munchen, relateaza EFE. Cele cinci tipuri de cancer asupra carora se desfasoara investigatia…

- Increderea companiilor germane in economie s-a situat in iunie la cel mai scazut nivel de la finalul lui 2014, directorii companiilor germane exprimandu-si pesimismul asupra perspectivelor celei mai mari economii europene, transmite Reuters. Luni, Institutul de Cercetare Economică Ifo din Munchen…

- Potrivit unui comunicat al IGPF, sambata dimineata, la ora 03,20, in Punctul de Trecere a Frontierei Calafat (judetul Dolj), s-a prezentat pentru a intra in tara un cetatean turc la volanul unui autocamion marca Volvo, inmatriculat in Turcia. Acesta transporta pepeni din Turcia in Germania. In…