- Boris Johnson, fostul sef al diplomatiei britanice si un ”Brexiter” indarjit, si-a anuntat vineri, ”bineinteles”, candidatura la postul de sef al Partidului Conservator - si astfel a Guvernului - dupa ce Theresa May si-a anuntat demisia la 7 iunie, iar ministrul britanic de Externe Jeremy Hunt candideaza…

- 'Theresa May ar urma sa-si anunte data plecarii din Downing Street vineri dimineata', noteaza site-ul BBC, citand responsabili guvernamentali, sub protectia anonimatului. Lidera conservatorilor urmeaza sa se intalneasca in cursul zilei cu Graham Brady, presedintele 'Comitetului 1922', responsabil…

- McDonnell a spus ca va astepta sa vada detaliile ofertei prezentate de premierul Theresa May, dar ca ceea ce s-a relatat pana in prezent referitor la noul document ce va fi prezentat in parlament ''nu inspira incredere''. Detaliile documentului vor fi prezentate de premierul May marti dupa-amiaza…

- Brexitul, prevazut initial la 29 martie, a fost amanat pana la 31 octombrie, dupa respingerea in trei randuri, in Parlament, a acordului divortului incheiat de premierul Theresa May cu Bruxellesul.May s-a angajat sa demisioneze imediat ce obtine ratificarea acordului retragerii, insa voci…

- Premierul britanic Theresa May va continua eforturile pentru a obtine sustinerea deputatilor din Camera Comunelor pentru acordul privind Brexitul, respins vineri de acestia din urma pentru a treia oara, a declarat purtatorul de cuvant al guvernului de la Londra, care a evidentiat ca la acest ultim vot…

- Theresa May a anuntat miercuri ca va demisiona inaintea urmatoarei faze a negocierii Brexitului, daca deputatii ii ratifica tratatul retragerii din Uniunea Europeana (UE), relateaza AFP, care prezinta o lista de pretendenti declarati sau posibili la succesiunea din cadrul Partidului Conservator.

- Marea Britanie trebuie mai degraba sa gaseasca o cale pentru a iesi din Uniunea Europeana (UE) intr-un mod ordonat decat sa incerce sa o destituie pe Theresa May din functia de premier, a declarat duminica ministrul britanic de finante, informeaza Reuters. Intrebat de postul de televiziune Sky cu privire…

- Premierul britanic, Theresa May, va prezenta, luni, un plan de investitii in valoare de 1,6 miliarde de lire sterline pentru stimularea cresterii economice in comunitatile care sustin Brexit-ul. Despre acest lucru ministrii afirma ca nu reprezinta o mita pentru a obtine sprijin in parlament…