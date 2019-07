Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Presedintelui Romaniei, Madalina Dobrovolschi, va susține luni, 3 iunie a.c., ora 15:30, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa.Citește și: Dumitru Coarna intra la RUPERE in SCANDALUL din Timiș: 'Polițistul ucis avea un pistol Carpați, model 74, suspectul avea…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Interne (MAI), Monica Dajbog, a anuntat, vineri, ca atat rectorul Academiei de Politie, Adrian Iacob, cat si prorectorul Mihail Marcoci, au demisionat din functie....

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Interne, Monica Dajbog, a anunțat, vineri, ca a demisionat din funcție și rectorul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza”, Adrian Iacob, ca urmare a solicitarii ministrului Carmen Dan, in urma dosarului privind amenințarea jurnalistei Emilia Șercan.Tot…

- Procurorii DNA i-au plasat sub control judiciar pentru 60 de zile pe rectorul si prorectorul Academiei de Politie „Alexandru Ioan Cuza” sub acuzatia de instigare la santaj, in dosarul privind amenintarea jurnalistei Emilia Sercan, precizeaza Directia. Procurorii DNA au dispus ...

- Procurorii DNA fac joi dimineața percheziții la domiciliile rectorului, prorectorului și altor oficiali ai Academiei de Poliție, au declarat pentru G4Media.ro surse judiciare. Procurorii investigheaza faptele din dosarul constituit dupa ce jurnalista Emilia Șercan a primit amenințari cu moartea. Dosarul…

- Jurnalista Emilia Șercan a publicat, joi, pe contul ei de Facebook, o imagine cu ofițerul de poliție care a amenințat-o cu moartea. Fotografia a fost facuta de jurnalistul Adelin Petrișor, la ieșirea de la secția de poliție, acolo unde suspectul s-a prezentat pentru a efectua procedurile impuse de controlul…

- "A fost identificat cel care a amenintat-o pe jurnalista Emilia Șercan" Jurnalista de investigatii Emilia Sercan. Foto: Agerpres. Politistii l-au identificat pe cel care a amenintat-o acum câteva zile pe jurnalista de investigatii Emilia Sercan. Este vorba de un ofiter de politie,…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii la Academia de Politie, in biroul unui ofiter suspectat ca i-ar fi trimis mesajele de amenintare cu moartea jurnalistei Emilia Sercan. De asemenea, este vizat domiciliul ofiterului. Potrivit Digi 24, miercuri dimineata, au loc perchezitii la Academia…