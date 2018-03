Stiri pe aceeasi tema

- Protocolul de colaborare incheiat de Serviciul Roman de Informatii (SRI) cu Parchetul General in anul 2009 va fi publicat in cursul zilei de vineri pe site-ul institutiei, a anuntat, joi seara, purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, intr-un interviu difuzat de postul B1 TV. “Protocoalele reprezinta…

- Ca raspuns la inchiderea consulatului rusesc din Seattle, Rusia va inchide probabil consulatul american de la Sankt Petersburg, susțin surse din cadrul Ministerului rus de Externe, citate de semioficiosul Izvestia. Potrivit publicației, propunerea va fi trimisa la biroul președintelui rus Vladimir Putin,…

- Rusia ramane ”deschisa” unei intalniri intre Vladimir Putin si Donald Trump, in ciuda faptului ca Washington a trimis acasa 60 de diplomati rusi din SUA. Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, cel care a anuntat ieri aceasta informatie, s-a referit la intalnirea evocata de catre cei doi…

- Premierul Marii Britanii, Theresa May, i-a transmis condoleante presedintelui Rusiei, Vladimir Putin, dupa incendiul din orasul rus Kemerovo, soldat cu 64 de morti, anunta Ambasada britanica din Moscova, citata de site-ul agentiei Tass. "In discursul din Camera Comunelor, premierul Theresa…

- 27 de diplomati rusi vor fi expulzati din 14 state ale UE, unul din Romania 27 de diplomati rusi vor fi expulzati din 14 state ale Uniunii Europene în semn de solidaritate cu Marea Britanie, care considera ca Rusia se afla în spatele atacului cu gaz neurotoxic asupra fostului spion…

- Rusia va raspunde cu aceeasi masura expulzarilor de diplomati rusi anuntate de catre Statele Unite si state membre UE in urma otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie, a anuntat luni Kremlinul, relateaza The Associated Press. Moscova va proceda in baza ”principiului reciprocitatii” in raspunsul…

- Rusia a denuntat luni o 'provocare', dupa anuntul ca 14 state membre ale Uniunii Europene, plus SUA, Canada si Ucraina, au decis expulzarea unor diplomati rusi pentru a fi solidare cu Marea Britanie in urma otravirii fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia, urmand ca presedintele…

- Kremlinul a denuntat joi declaratii ”dezgustatoare, insultatoare si inacceptabile” ale ministrului britanic de Externe Boris Johnson, care a comparat Camopnatul Mondial de Fotbal din Rusia cu Jocurile Olimpice de la Berlin din 1936 organizate in timpul lui Adolf Hitler, relateaza AFP. ”Este vorba despre…

- Refuzul ambasadorului Marii Britanii in Rusia de a participa la o reuniune organizata miercuri de diplomatia rusa cu privire la cazul Skripal demonstreaza ca Londra 'nu vrea sa auda raspunsurile' Moscovei la intrebarile sale, a acuzat Kremlinul, potrivit AFP. 'Este o noua manifestatie elocventa…

- Absenta unui mesaj de felicitare de la presedintele american Donald Trump catre Vladimir Putin cu ocazia victoriei sale in alegerile prezidentiale din Rusia nu este un gest "neprietenesc", a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, informeaza agentia de stiri Tass.

- Vladimir Putin a castigat un nou mandat prezidential care ii va prelungi dominatia politica asupra Rusiei cu inca sase ani, pana in 2024. Acest lucru il face cel mai longeviv conducator dupa liderul fostei Uniuni Sovietice, Iosif Stalin, ceea ce a starnit ingrijorare in randul statelor occidentale.Cu…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova, dupa ce au fost numarate 99% dintre circumscriptiile electorale, relateaza site-ul agentiei...

- Maria, o tanara de 19 ani din Craiova, a fost agresata de paznicii de la Spitalul de Urgența Craiova. Totul s-a petrecut marți, pe 13 martie, cand tanara studenta a mers sa iși viziteze și sa-și ajute iubitul care suferise o intervenție chirurgicala. „Am intrat in spital pe la Poarta 2. Erau…

- Marea Britanie a decis expulzarea a 23 de diplomati rusi, pe fondul crizei generate de atacul neurotoxic. Rusia nu are nicio legatura cu otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, a anuntat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza site-ul agentiei…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, dupa ce premierul britanic Theresa May a dat luni un ultimatum Moscovei ca pana marti…

- Astfel, bunicul lui Putin, Spiridon Putin, a fost un membru valoros al personalului lui Lenin, dar și Stalin. Spiridon Putin, bunicul liderului de la Kremlin, a fost bucatarul lui Lenin, dar și mai apoi al lui Stalin. Se pare ca bunicul lui Vladimir Putin a scapat de cele trei mari epurari pe care…

- "Nimeni nu ne-a abordat cu o astfel de solicitare", a precizat purtatorul de cuvant al presedintiei ruse Dmitri Peskov, intrebat de ziaristi daca Londra a cerut ajutorul Moscovei in acest caz. "Moscova este mereu deschisa pentru cooperare", a subliniat Peskov. Rugat sa comenteze…

- Amenintarile președintelui rus Vladimir Putin la adresa statelor membre NATO sunt ”inacceptabile” si nu contribuie la scaderea tensiunilor, a apreciat Alianta Nord-Atlantica vineri, la o zi dupa ce liderul de la Kremlin a anuntat dezvoltarea unor noi arme nucleare, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Kremlinul a respins vineri orice idee ca si-ar dori sa relanseze o "cursa a inarmarilor" cu SUA, la o zi dupa discursul foarte ferm al presedintelui Vladimir Putin, in care el a laudat armele "invincibile" ale Rusiei, relateaza AFP. "Rusia nu are intentia de a se lansa intr-o cursa a inarmarilor", a…

- Anuntul rasunator facut joi de Vladimir Putin in legatura cu noile arme ruse "invincibile" arata ca Moscova "incalca tratatele" privind controlul rachetelor, a reactionat Departamentul de Stat american, scrie AFP. "Nu consideram ca este o atitudine demna de un actor mondial major", le-a declarat jurnalistilor…

- Problemele cu care Rusia se confrunta nu vin doar din exterior, din cauza politicii agresive pe care președintele Vladimir Putin o abordeaza, cauzand panica statelor vestice. In timpul iernii, rușii se confrunta direct cu temutul „general iarna”, dar Moscova are metode bine puse la punct de a face fața…

- Alexei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, a fost retinut, joi, de politie cand iesea de la stomatolog, anunta presa rusa . Navalnii, care a organizat unele dintre cele mai mari demonstratii antiguvernamentale din Rusia in ultimii ani, a fost retinut de politie si pe 29 ianuarie, in…

- Rusia sustine ca tarile occidentale se amesteca in viitoarele alegeri prezidentiale de la Moscova si pretinde ca are dovezi, scrie Politico conform News.ro . Purtatorul de cuvant al Ministerului de rxterne, Maria Zakharova, a spus in cadrul unei conferinte de presa ca Moscova are dovezi privind „interferentele…

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat, joi, ca Rusia neaga categoric acuzatiile oficialilor britanici privind responsabilitatea armatei ruse in atacul cibernetic cu virusul NotPetya, care a avut loc anul trecut, relateaza site-ul agentiei Reuters. Peskov a afirmat,…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, l-a primit luni, la Kremlin, pe conducatorul Federatiei Internationale de Fotbal (FIFA), Gianni Infantino, impreuna cu care a analizat stadiul pregatirilor in vederea Cupei Mondiale 2018, informeaza agentia EFE. Reuniunea urma sa aiba loc la Soci, pe…

- Presedintele rus Vladimir Putin si-a anulat vizita de lucru la Soci ca urmare a prabusirii unui avion de pasageri al companiei ruse Saratov Airlines, cu 71 de persoane la bord, în apropiere de Moscova.

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a dispus crearea unei comisii speciale pentru anchetarea cauzelor prabușirii avionului An-148 in regiunea Moscova. Acest lucru a fost comunicat de catre purtatorul de cuvint al șefului statului, Dmitri Peskov. {{271041}}- Președintele a solicitat Guvernului crearea…

- Un memorandum privind planul de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru acest an a fost aprobat joi de Guvern, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Nelu Barbu, precizand ca sunt necesare masuri legislative interne pentru transpunerea, in tara noastra, a 40 de directive.…

- „In sedinta de azi a fost reglementata profesia de expert si cea de tehnician in egalitate de sanse, se modifica legea 202/2002 privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. Actul normativ stabileste persoanele juridice din sectorul public sau privat care au peste 50 de salariati vor avea posbilitatea…

- Comisia Electorala Centrala (CEC) din Rusia i-a atras atentia purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru propaganda facuta in favoarea presedintelui rus Vladimir Putin, care candideaza pentru al patrulea mandat la alegerile din 18 martie, relateaza EFE si RIA Novosti. …

- Departamentul de Trezorerie al Statelor Unite a publicat o lista cu 210 oameni de afaceri si inalti oficiali rusi care ar avea legaturi cu presedintia Rusiei, relateaza site-ul agentiei The Associated Press. Trezoreria a subliniat ca persoanele care figureaza pe lista – 114 politicieni si 96 de oameni…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Kremlinul a calificat, ieri, drept "defaimatoare" declaratiile lui Grigori Rodcenkov, fost sef al laboratorului antidoping de la Moscova, care l-a acuzat pe Vladimir Putin ca a jucat un rol crucial in organizarea dopajului sistematic a sportivilor rusi la Jocurile Olimpice. "Este o noua defaimare…

- "In viitorul apropiat, vom aplica sanctiuni suplimentare", a afirmat ministrul american de finante in fata unei comisii a Senatului."Va fi peste cateva luni, poate intr-o luna, vreau sa fiu prudent cu acest angajament", a subliniat el, in contextul in care administratia Trump a publicat…

- Departamentul american al Trezoreriei a publicat o lista oficiala cu oameni de afaceri rusi, considerat apropiati ai lui Vladimir Putin si susceptibili sa fie sanctionati pentru a pedepsi Moscova pentru ingerinta sa in alegerile prezidentiale americane, scrie AFP. Ironic, Vladimir Putin s-a declarat…

- Actrita americana Rose McGowan, una dintre femeile care l-au acuzat de viol pe producatorul de film Harvey Weinstein, a dezvaluit cateva fragmente din cartea de memorii in care detaliaza abuzurile suferite la Hollywood, dar si in perioada copilariei.

- Kremlinul refuza sa comenteze acuzațiile kurzilor de tradare, in urma unei ”presupuse ințelegeri” intre Moscova și Ankara. „Nu, nu am nimic de adaugat la ceea ce am spus ieri despre operațiunea turca din Afrin“, – a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus Vladimir Putin, citat…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat in studioul Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele…

- Cel mai mare centru independent de sondare a opiniei publice din Rusia nu va mai putea sa publice informatii legate de campania prezidentiala dinaintea alegerilor din martie. Centrul Levada a fost obligat de Kremlin sa se inregistreze ca agent strain la sfarsitul anului 2016. Acesta eticheta…

- Moscova va raspunde în mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizând ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti.

- Moscova este dispusa sa transfere partii ucrainene tehnica militara ramasa in Crimeea dupa ”unirea” peninsulei la Rusia, a declarat președintele rus, Vladimir Putin, la o intalnire cu reprezentanții mass-media joi, 11 ianuarie. In același timp, șeful statului rus a afirmat ca tehnica militara in cauza…

- Toti romanii, mai ales cei cu imprumuturi contractate la banci, au vazut in cresterea de luni a dobanzii cheie de catre BNR un pericol la care banca centrala ii expune, fie prin cresterea dobanzilor si a ratelor la banci, fie prin influentarea indirecta a cursului sau a inamicului nr 1- ROBOR. Altii…

- Peste 88% dintre medicii de familie din toata tara au prelungit contractele cu casele de asigurari de sanatate, a declarat pentru AGERPRES purtatorul de cuvant al CNAS Augustus Costache. Potrivit unui centralizator al CASMB, in Bucuresti nu au semnat aceste acte aproximativ 25 de medici de familie.…