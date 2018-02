Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a anuntat, miercuri, organizarea unei competitii pentru sportivii rusi carora nu li se permite participarea la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, din cauza scandalului de dopaj, relateaza L’Equipe. Potrivit purtatorului de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, presedintele Vladimir Putin…

- Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului sa decida organizarea unei competitii pentru sportivii nostri care n-au fost admisi sa participe la Jocurile Olimpice", a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de agentiile de presa din Rusia.Castigatorii…

- Kremlinul a anuntat miercuri organizarea unei competitii pentru sportivii rusi exclusi de la Jocurile Olimpice de iarna de la PyeongChang (9-25 februarie) din cauza scandalului de dopaj care a lovit Rusia, informeaza AFP. Intr-un consiliu de ministri, Vladimir Putin "a cerut guvernului…

- Doi purtatori de cuvant ai principalului oponent al Kremlinului, Aleksei Navalnii, au fost retinuti marti pe un aeroport din Moscova la intoarcerea in Rusia si isi vor petrece noaptea in inchisoare, a anuntat Aleksei Navalnii, citat de AFP. "Kira Iarmych si Ruslan Saveddinov au fost arestati isi…

- Noile sanctiuni pe care Statele Unite intentioneaza sa le adopte impotriva Rusiei au rolul influentarii rezultatului scrutinului prezidential programat in Rusia pe 18 martie, a declarat luni Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului.Administratia de la Washington intentioneaza…

- Sustinatorii lui Aleksei Navalnii, principalul oponent al Kremlinului, intentioneaza sa organizeze duminica proteste in intreaga Rusie, cerand boicotarea viitoarelor alegeri prezidentiale, relateaza dpa. Navalnii, care de mai multi ani conduce o puternica miscare de protest alimentata…

- De Boboteaza, președintele rus Vladimir Putin s-a aflat in regiunea Tver, unde a vizitat manastirea Nilo-Stolobensky. „Cu ocazia Bobotezei, Putin a participat la o parte a liturgiei“, – a declarat secretarul de presa al șefului statului rus, Dmitri Peskov, citat de „RIA Novosti“. De asemenea, Putin…

- Mișcarea „Golos“ din Rusia, pentru apararea drepturilor alegatorilor, afirma ca a inregistrat in ultimele 20 de zile un numar de 55 de cazuri de agitație electorala ilegala pe posturie tv federale, regionale și locale in favoarea actualului șef al statului, Vladimir Putin. Golos afirma ca patru canale…

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- Premierul ungar Viktor Orban a criticat politica Uniunii Europene fata de Rusia, adaugand ca presedintele rus Vladimir Putin a consolidat anvergura tarii sale la nivel international. Si uite asa aflam ca ungurii nostri, instigati de Budapesta, au ajuns agenti de influenta ai Kremlinului. Si ei se afla…

- Moscova va raspunde în mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizând ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti.

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti, informeaza agerpres.ro. 'Se vor lua masuri ce…

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza agentia rusa RIA Novosti, citata de Agerpres.

- Moscova va raspunde in mod adecvat la posibilele noi sanctiuni din partea SUA, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, avertizand ca la baza reactiei rusesti va sta principiul reciprocitatii, informeaza RIA Novosti. 'Se vor lua masuri ce vor fi considerate…

- Rusia este nevoita sa ia masuri pentru a asigura securitatea teritoriului sau intrucat la frontiera ruso-ucraineana in zona Crimeii continua actiuni provocatoare, a declarat miercuri purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intrebat in legatura cu informatiile aparute anterior in presa…

- Un nou nume a fost adaugat pe lista femeilor din Rusia care au ambitii prezidentiale. O cunoscuta jurnalista musulmana a decis sa intre in cursa pentru alegerile prezidentiale din luna martie, relateaza Russia Today.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Vladimir Putin se foloseste de riscul suplimentarii sanctiunilor americane impotriva Rusiei pentru a ii incuraja pe rusii bogati sa repatrieze o parte din activele pastrate de acestia in strainatate, care, potrivit unor estimari, ar depasi 1.000 de miliarde de dolari, relateaza Bloomberg.Presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza AFP.

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Kremlinul a aparat marti 'legitimitatea' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca 'arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu…

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Moscova a finalizat un acord cu Ankara pentru vanzarea de sisteme rusesti de aparare antiaeriana S-400, primele livrari fiind prevazute pentru sfarsitul anului 2019, a anuntat joi un consilier al presedintelui rus Vladimir Putin, relateaza AFP."Concret, contractul se afla acum in faza de implementare.…

- Rusia lucreaza la masuri defensive pentru a contracara posibile noi sanctiuni din partea Statelor Unite si a altor tari, a anuntat miercuri Kremlinul, informeaza Reuters. "Lucram si luam masuri vizand apararea intereselor noastre impotriva unor posibile noi actiuni restrictive si…

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, intenționeaza sa discute cu președintele rus, Vladimir Putin, despre situația cu ambasadorul Republicii Moldova in Federația Rusa. Anunțul a fost facut de șeful statului moldovean pentru RIA Novosti. El a menționat ca, dupa chemarea la Chișinau a ambasadorului…

- 'Caracterul imperialist al acestui document este evident, la fel ca si refuzul de a renunta la o lume unipolara, un refuz insistent', a afirmat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-o declaratie de presa. Autoritatile ruse 'nu pot accepta ca tara sa fie tratata drept o amenintare…

- Un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, a declarat luni un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza Reuters. Washingtonul a…

- Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, a declarat luni ca un pont de la americani despre un atac planificat la Sankt Petersburg a ajutat la salvarea multor vieti, iar Rusia si Statele Unite ar trebui sa incerce sa coopereze in acelasi fel si in viitor, relateaza Reuters, citat de News.ro…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Campania a fost lansata prin publicarea unui decret al Consiliului Federatiei in jurnalul oficial Rossiskaia Gazeta. Acest decret a confirmat de asemenea data de 18 martie pentru scrutin, in concordanta cu decizia luata vineri de Consiliul Federatiei. Data de 18 martie va coincide cu…

- Kremlinul a salutat miercuri schimbarea de ton 'constructiva' a Statelor Unite cu privire la Coreea de Nord dupa ce Washingtonul a anuntat cu o zi inainte ca este gata sa ia loc la masa negocierilor cu Phenianul fara conditii prealabile, relateaza AFP. 'Putem vedea ca astfel de declaratii constructive…

- O desfasurare ampla de forte militare ruse nu mai este necesara in Siria, a declarat marti Dmitri Peskov, un purtator de cuvant al Kremlinului, relateaza Reuters, citat de news.ro.Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni, intr-o vizita-surpriza in Siria, ca o ”parte semnificativa” a…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat luni retragerea celei mai mari parti a contingentului militar rus din Siria, in cursul unei vizite-surpriza la baza de la Hmeimim, potrivit Interfax, scrie AFP, potrivit News.ro . ”In aproape doi ani, fortele armate ruse, in colaborare cu armata siriana, i-au…

- 'Moscova este foarte ingrijorata de decizia anunțata la Washington', a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, adaugand ca se teme de consecințe grave pentru intreaga regiune. 'O soluționare corecta și sigura a conflictului israeliano-palestinian trebuie realizata pe o baza juridica…

- Mii de oameni protesteaza violent in Ierusalim, dar si in mai multe orase din Cisiordania si Fasia Gaza fata de hotararea presedintelui Donald Trump de a recunoaste Ierusalimul drept capitala a Israelului. Agentiile internationale de presa semnaleaza ca proteste violente au loc si la intrarea…

- 'Aceasta decizie le va permite rușilor sa aiba incredere in viitorul lor', și-a exprimat satisfacția președintele Dumei de Stat (camera inferioara a parlamentului rus), Viaceslav Volodin, citat de agenția de presa RIA Novosti.Vladimir Putin, 65 de ani, 'a facut intotdeauna tot ce-i sta…

- Anti-americanismul visceral declansat in spatiul public, imediat dupa comunicatul Departamentului de Stat al SUA, demonstreaza ca propaganda lui Vladimir Putin (platita cu bani grei, chiar de la Kremlin) este omniprezenta in Romania, sustine istoricul si analistul Stelian Tanase, pe blog. De asemenea,…

- Criminali siniștri, teroriști și canibali- astfel de infractori se afla în cea mai de temut închisoare din Rusia. Penitenciarul poarta numele de „Delfinul Negru” și este una dintre cele mai vechi penitenciare din țara condusa de Vladimir Putin. Situata în regiunea…

- Recent, proiectul de lege a fost aprobat de catre Duma de Stat, la mai putin de o saptamana dupa ce Washingtonul a obligat RT, institutie media controlata de Moscova, cunoscuta anterior drept Russia Today, sa se inregistreze ca agent strain in SUA. Oficiali din cadrul serviciilor de informatii…

- Consiliul de administrație al „Gazprom” a aprobat alocarea unei sume record de 26,3 miliarde de ruble (440 de milioane de dolari) pentru scopuri de caritate. Banii vor merge in realitate spre dezvoltarea parcurilor patriotice, un demers al Kremlinului pentru „educarea tinerei generatii” și pentru promovarea…

- Consiliul de administrație al Gazprom a aprobat alocarea unei sume record de 26,3 miliarde de ruble (440 milioane de dolari) pentru scopuri de caritate. Banii vor merge in realitate spre dezvoltarea parcurilor patriotice, un demers al Kremlinului pentru „educarea tinerei generatii” și pentru promovarea…

- T&R Productions LLC, o corporatie cu sediul la Washington, s-a inregistrat la Departamentul american al Justitiei in conformitate cu Actul de Inregistrare pentru Agenti Straini (FARA) ca agent pentru ANO TV-Novosti, compania care controleaza institutia media RT, informeaza site-ul postului…

- Utilizarea alfabetului latin pentru așa-numita „limba moldoveneasca”, în regiunea separatista transnistreana, poate fi sancționata cu o amenda de peste 50 de euro, arata un raport al Asociației Promo-LEX de monitorizare a drepturilor omului în stânga Nistrului, scrie…

- Presedintele rus Vladimir Putin l-a elogiat sambata pe omologul sau american Donald Trump, remarcand comportamentul acestuia "extrem de civilizat si de prietenos" in cursul scurtelor contacte avute cu ocazia Forumului de Cooperare Asia-Pacific (APEC), desfasurat la Da Nang, in Vietnam,…

- "El mi-a spus ca nu s-a amestecat deloc in alegerile noastre", a indicat președintele american jurnaliștilor la bordul Air Force One in cursul zborului de la Da Nang la Hanoi. Secretarul de presa al lui Putin, Dmitri Peskov a declarat insa pentru CNN ca Putin si Trump nu au discutat despre…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, au fost observati dand mana, vineri, in cadrul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), dupa ce fusese creata confuzia ca cei doi lideri nu se vor intalni, relateaza cotidianul Telegraph.…

- A inceput de duminica turneul est-asiatic al lui Donald Trump. Presa a insistat asupra intalnirii cu Vladimir Putin, din marja summitului APEC din Vietnam, in timp ce Moscova anunța, prin purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, ca dorește o discuție comprehensiva, larga și cuprinzatoare,…