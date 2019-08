Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane: In Piata Victoriei au fost instalate dispozitivele de protectie, urmand sa intre si efective de jandarmi

Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia in fata Palatului Victoria din Capitala a fost blocata, dupa ce protestatarii s-au apropiat de sediul Guvernului, in prezent fiind acolo peste 15.000 de oameni, potrivit ultimelor estimari, informeaza AGERPRES . Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, a precizat ca nu…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a anuntat sambata ca in Piata Victoriei au fost instalate dispozitivele de protectie, in mod gradual, urmand sa intre si efective de jandarmi.

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a anuntat sambata ca in Piata Victoriei au fost instalate dispozitivele de protectie, in mod gradual, urmand sa intre si efective de jandarmi.

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a anuntat sambata ca in Piata Victoriei au fost instalate dispozitivele de protectie, in mod gradual, urmand sa intre si efective de jandarmi. "Au fost instalate dispozitivele initiale, cele pe care suntem obligati sa le facem conform legii,…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, sambata, in Piata Universitatii, ca, in urma cu un an, Guvernul PSD si-a atacat proprii cetateni si a subliniat ca "evenimentele de anul trecut din 10 august trebuie elucidate, trebuie sa vedem cine a dat comanda politica pentru asa ceva inimaginabil".…

- Jandarmii fac apel la participantii la mitingul din Piața Victoriei sa manifesteze pasnic si sa anunte fortele de ordine daca observa persoane care au un comportament antisocial. Dispozitivele de jandarmi vor fi “instalate in obiectiv” incepand cu ora 14.00. Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane,…

- Colonelul Sebastian Cucoș, care a fost imputernicit dupa intervenția de la mitingul diasporei de anul trecut, ca prim-adjunct al inspectorului general si sef al Statului Major al Jandarmeriei Romane, revine pe funcția pe care era titular și anume aceea de director general al Directiei Generale de Jandarmi…

- Dosarul evenimentelor violente din 10 august a fost cerut de DIICOT, de la Secția Parchetelor Militare. Procurorii structurii de lupta impotriva criminalitații organizate analizeaza o posibila conexare a acestuia cu un alt dosar in care se cerceteaza aceleași evenimente. Este de vorba de plangerea inaintata…