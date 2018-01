Stiri pe aceeasi tema

- Un jandarm a fost surprins lovind mai mulți oameni care se apropiau de gardul de la Piata Universitatii. Deși colegii sai incearcau sa mențina situația sub control fara sa foloseasca violența, jandarmul a inceput sa ii loveasca pe protestatari cu pumnii, sa-i imbranceasca și chiar sa le rupa hainele…

- Protest antiguvernamental de zeci de mii de oameni la București și in țara Protest antiguvernamental la Bucuresti, 20 ianuarie 2018. Foto: Maria Mandița. Zeci de mii de oameni din Bucuresti si alte mari orase din tara au protestat sâmbata seara fata de modificarile aduse de Parlament, luna…

- Mai multe arme albe au fost gasite de jandarmi abandonate in zona Piaței Universitații din București, acolo unde se desfașoara protestul impotriva legilor justiției. Dupa ce forțele de ordine au instituit un cordon la stația de metrou Piața Universitații, blocand mai mulți manifestanți sa ajunga la…

- Jandarmii au gasit mai multe arme albe la verificarile asupra protestatarilor din Piata Universitatii, printre care o bata, a anuntat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Capitalei, Georgian Enache. Totodata, unul dintre protestatari avea asupra sa un pistol, care s-a dovedit a fi de jucarie.…

- Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei București, Georgian Enache, face precizari oficiale dupa incidentele de la protestul din Piața Universitații și perchezițiile efectuate de jandarmi. Aproximativ 15.000 de persoane protesteaza in centrul Capitalei sambata seara, in special impotriva puterii politice…

- Purtatorul de cuvant al PSD, Adrian Marius Dobre, reacționeaza la mobilizarea protestatarilor, sambata, 20 ianuarie, in Piața Univeristații din București. Invitat in studioul Antena 3, Dobre s-a intrebat retoric daca protestul este unul anunțat sau autorizat, dupa care a facut referire la violențele…

- Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, sustine ca institutia nu da avize pentru numirea ministrilor, precizand ca Serviciul transmite, fara solicitare, doar informatii privind securitatea nationala, beneficiarilor legali.

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, anunța ca partidul sau este pregatit pentru negocieri pentru o noua majoritate. ”O solutie pentru schimbarea puterii ar fi intoarcerea la popor, insa, formula constitutionala pentru realizarea acestui obiectiv este foarte complicata. A doua posibilitate pentru…

- Toti romanii, mai ales cei cu imprumuturi contractate la banci, au vazut in cresterea de luni a dobanzii cheie de catre BNR un pericol la care banca centrala ii expune, fie prin cresterea dobanzilor si a ratelor la banci, fie prin influentarea indirecta a cursului sau a inamicului nr 1- ROBOR. Altii…

- Mai multe neconformitați au fost constate, marți, pe lotul trei al Autostrazii Sebeș-Turda, care are 12,5 kilometri și se intinde de la Aiud la Decea, in urma unei inspecții efectuate in vederea recepționarii tronsonului, iar elementele pentru siguranța rutiera nu sunt intrunite. Pe acest tronson se…

- Copilul in varsta de doi ani si patru luni disparut de acasa a fost gasit decedat la aproximativ 1.200 de metri de casa, a declarat pentru Agerpres, sambata, purtatorul de cuvant al IPJ Suceava, Ionut Epureanu. ''Am gasit acum copilul, decedat. N-are nicio urma, nu-i muscat de nimic. Cred…

- Franta este preocupata de numarul de victime si de arestari din Iran, a declarat marti un purtator de cuvant al Ministerului de Externe francez, in contextul in care bilantul persoanelor ucise in cursul manifestatiilor antiguvernamentale din aceasta tara a crescut, relateaza Reuters. 'Dreptul…

- Dupa destituirea de catre armata, in 2013, a presedintelui islamist Mohamed Morsi, fortele de securitate infrunta in aceasta regiune din estul tarii mai multe grupuri extremiste, printre care ramura egipteana a gruparii jihadiste Stat Islamic (SI). Sute de soldati si politisti au murit in aceste atacuri.…

- Șeful fracțiunii Partidului Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) in Consiliul Municipal Chișinau (CMC), Ion Ceban, purtator de cuvant al șefului statului, a devenit laureat al premiilor TRIBUNA-2017. El a ridicat Premiul „Pentru cel mai activ politician".

- Purtatorul de cuvant al Politiei Sibiu, Elena Welter, a declarat ca doua persoane au fost ranite grav in urma impactului dintre doua vehicule, pe DN 14, in Copsa Mica, iar pentru una dintre victime a fost solicitat elicopterul SMURD. „A fost o coliziune frontala intre doua autoturisme. Sunt…

- Un muncitor a murit și altul a fost ranit dupa ce au cazut, marti, de la o inaltime de patru metri, intr-un vas de colectare, pe platforma Oltchim. Politistii au deschis o ancheta, accidentul de munca fiind investigat si de Inspectoratul Teritorial de Munca Valcea. Purtatorul de cuvant al ISU Olt, locotenent…

- In autoturism se aflau patru jandarmi, toți fiind transportați la spital. Unul dintre ei se afla in stare grava. Accidentul s-a petrecut noaptea trecuta in jurul orei 2:00 la intersecția strazilor Nerva Traian cu Splaiul Unirii. De vina ar fi un alt șofer care nu a oprit la culoarea roșie…

- Printul Charles al Marii Britanii va participa la inmormantare a Regelui Mihai, sambata, 16 decembrie, la noua Catedrala Episcopala de la Curtea de Arges, a declarat, duminica, purtatorul de cuvant al Patriarhiei, Vasile Banescu. Din cate am inteles, a confirmat deja (prezenta la inmormantare -n.r.)…

- Manifestantii huiduie, sufla in vuvuzele si scandeaza "PSD, ciuma rosie!", "Pui de hoti si de mafioti!", "Elicoptere pentru hahalere!", "Hotii", "Dragnea la puscarie!", "Parlament penal, mars la tribunal!", "Justitie, nu coruptie". Numarul fortelor de ordine mobilizate este impresionant. Purtatorul…

- In timp ce acesta vorbea la telefon, in fața restaurantului in care membri PSD organizeaza o petrecere, au sosit premierul Mihai Tudose și președintele PSD Liviu Dragnea. In acel moment prim-ministrul a scos limba cand l-a vazut pe secretarul general adjunct al PSD. ”Ei au venit in…

- Imaginile difuzate pe retelele sociale arata cum o persoana in varsta se opreste in Piata Victoriei, pe trotuarul din fata Guvernului, si schimba cateva cuvinte cu jandarmii. Protestatarul care filma cu telefonul mobil il intreaba pe batran ce parere are despre ce se intampla in Piata Victoriei,…

- Imaginile aparute pe Internet de la protestul de sâmbata din Piata Victoriei, unde mai multe persoane au împiedicat angajatii Primariei Capitalei sa instaleze târgul de Craciun, arata ce a facut de fapt batrânul de 71 de ani despre care Jandarmeria spunea ca a fost agresat…

- Potrivit unui comunicat de presa remis sambata seara de MAI, reprezentantii conducerii Ministerului Afacerilor Interne au avut o intalnire de lucru cu cei ai Primariei Capitalei cu privire la imposibilitatea desfasurarii activitatilor de organizare a unui eveniment public autorizat, in Piata Victoriei. "In…

- Doua persoane au decedat și alte doua au fost ranite joi seara, in urma unei coliziuni frontale intre un autoturism și un TIR pe DN 79 Arad-Oradea, in apropiere de localitatea Șimand. Potrivit informațiilor furnizate AGERPRES de purtatorul de cuvânt al ISUJ Arad, maior George…

- Anchetatorii olandezi au gasit urme de otrava dupa sinuciderea, miercuri, a unui lider militar al croatilor bosniaci in sala de judecata a Tribunalului Penal International pentru fosta Iugoslavie (TPI), a anuntat joi un purtator de cuvant citat de dpa.Slobodan Praljak (72 de ani) a ascultat…

- Intrebat daca reactia SUA privind legile justitiei este justificata, Tudose a raspuns: "Consider ca SUA sunt si trebuie sa ramana principalul aliat strategic al Romaniei si nu ma refer numai la partea militara, partea de securitate, ci si din punct de vedere economic. Sunt foarte multe companii…

- Pe cladirea fostului sediu al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova a fost instalat in aceste zile logoul Partidului Democrat din Moldova. Democrații insa susțin ca nu iși schimba, deocamdata sediul, iar cum a aparut logoul cu trandafiri pe cladire, nu pot explica.

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a reactionat marti la criticile lui Catalin Predoiu la adresa Departamentuluid de Stat al SUA, spunand ca pozitia oficiala a partidului este exprimata de el in calitate de lider, iar opiniile ”exprimate de unii” sunt puncte de vedere individuale.”Din calitatea…

- Procesul de recalculare a pensiilor din Ministerul Afacerilor Interne (MAI) este finalizat in proportie de 80 la suta, iar in luna decembrie vor primi diferenta de bani, dupa recalculare, aproape 16.000 de persoane cu pensia de pana in 7.000 de lei, a declarat, marti, purtatorul de cuvant al MAI, Monica…

- Jandarmi calare la protestele din Piața Victoriei. S-au inregistrat primele tensiuni la protestele din București. Oamenii s-au enervat pentru ca un numar mare de jandarmi calare au fost prezenți in mulțime, fapt ce a dus la imbranceli intre cele doua tabere. Noile proteste fața de legile justiției au…

- Dupa liberali vine randul social-democraților sa faca miting. In loc sa se preocupe de dezvoltarea localitaților sau de programe care sa vina in sprijinul cetațenilor, politicienii se bat in organizarea de mitinguri. Deși au criticat acțiunea PNL Gorj de a face mitinguri, social-democrații gorjeni anunța…

- Incidentul s-a petrecut duminica, in comuna Vedea judetul Arges, dupa ce oamenii legii au incercat sa opreasca, in trafic, un barbat despre care detine informatia ca nu are permis de conducere. "Primele informatii sunt ca politistii din patrula au observat un barbat care conducea un autoturism…

- Președintele de onoare al Partidului Unitații Naționale continua seria de intalniri in Republica Moldova. Traian Basescu este in aceste clipe la Universitatea Libera Internaționala din Moldova unde discuta cu studenții și profesorii instituției. Printre aceștia și purtatoru de cuvant al PDM, Vitalie…

- "In Romania nu exista un stat paralel. Aceasta formulare este o invenție a celor care au probleme cu justiția", a subliniat Madalina Dobrovolschi la Palatul Cotroceni, raspunzand intrebarilor adresate de jurnaliști la finalul unei declarații de presa.

- Purtatorul de cuvant al Administrației Prezidențiale a precizat ca statul paralel este o invenție a celor care au probleme cu justiția. Madalina Dobrovolschi a subliniat și ca președintele Klaus Iohannis, așa cum a spus in repetate randuri, iși dorește o justiție independenta și puternica. Purtatorul…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Democrat (PD), Vitalie Gamurari, da asigurari ca Vlad Plahotniuc nu este cercetat penal in Romania de Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), așa cum a relatat Jurnal TV. Acesta susține ca liderul PD a facut un demers…

- Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, au fost observati dand mana, vineri, in cadrul summitului organizatiei pentru Cooperarea Economica Asia-Pacific (APEC), dupa ce fusese creata confuzia ca cei doi lideri nu se vor intalni, relateaza cotidianul Telegraph.…

- Cei cinci lideri catalani doriti de Spania au fost luati in custodia politiei belgiene duminica, a declarat purtatorul de cuvant al procurorului din Bruxelles, informeaza Reuters. Procurorul general al Spaniei a cerut, joi, emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider…

- UPDATE Liberalii anunta ca vor participa la protestul ”Nu vrem sa fim o natie de hoti! ” Purtatorul de cuvânt al PNL, Ionel Danca, a anuntat, duminica, pe Facebook, ca liberalii se alatura protestelor anuntate pentru duminica seara, afirmând ca ”atacul la Justitie…

- Circulatia pe DN 25 a fost inchisa in zona satului Traian, judetul Galati. Circulația se face pe o varianta ocolitoare la indicatia politistilor rutieri. Si traficul feroviar in zona a fost inchis. La fata locului s-au deplasat doua autospeciale pentru activarea unor masuri preventive.…

- Ministerul de Interne propune modificarea Legii nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, care stabilește ca Poliția Româna nu se mai ocupa cu „siguranța cetațeanului”, conform Digi24.ro Concret, la art. 26 alin. 1, care detaliaza atribuțiile…

- Copilul se pare ca s-a pierdut duminica, in apropierea Garii Centrale din Geneva. Parinții sai au sunat imediat la poliție, dar fata a inceput deja sa se aventureze in oras, fara a atrage insa atenția adulților. Ea a urcat intr-un tren cu care a ajuns la aeroport, apoi a facut doua incercari de a…

- Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Poliție Județean, comisarul Ionuț Epureanu, a transmis vineri seara un mesaj emoționant dupa tragicul accident de la Ilișești in care patru tineri și o adolescenta și-au pierdut viața. Cei cinci au fost carbonizați in mașina care a provocat accidentul de pe…

- In minutul 62 al partidei dintre Dinamo si Viitorul, incheiat 0-4, un grup de 50 de suporteri ai "cainilor" din PCH și de la Peluza Sud au forțat gardul și au patruns la Tribuna 1. Gesturile acestora nu au ramas insa nepedepsite, Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei, anuntand astazi…

- Posta Romana, sub conducerea interimara a Elenei Petrascu, a reactionat marti la acuzatiile aduse saptamana trecuta de fostul director general interimar, Andrei Stanescu, legate de beneficiile pe care le-ar avea liderul de sindicat Matei Bratianu si fiii acestuia in companie, in ciuda procesului de…

- Patru mineri au fost raniți, în aceasta dimineața, în urma unui accident care a avut loc în mina Uricani. Primele informații arata ca ortacii au fost victimele unei explozii. Purtatorul de cuvânt al ITM Hunedoara, Sorin Istrate, a declarat ca în mina Uricani…

- Numarul persoanelor ce și-au pierdut viața in explozia urmata de un incendiu care a avut loc joi la o fabrica de artificii din Indonezia a crescut la 47, iar numarul celor raniți a ajuns la 46, a anunțat purtatorul de cuvant al poliției locale Argo Yuwono la Metro Television, informeaza Reuters.…

- Purtatorul de cuvant al ISU Prahova, Raluca Vasiloae, a declarat ca pompieri au fost solicitati sa intervina pentru descarcerarea soferitei care s-a rasturnat cu masina. „Masina a cazut intr-o curte, la o diferenta de nivel de aproximativ 25 metri. Femeia este constienta, coopereaza, are 65…