Stiri pe aceeasi tema

- Intrebat cum vede primirea de catre Romania a portofoliului Transporturilor, Victor Ponta a raspuns: "Foarte bun, se putea si mai rau, se putea si mai bine. Acum important este sa fie pregatiti pentru partea a doua: ce se intampla daca pica propunerea in comisii". Ponta a spus ca Romania trebuie…

- Presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat modul cum vor fi repartizate portofolile in Executivul de la Bruxelles. Comisarul european din partea Romaniei a primit portofoliul Transporturilor

- Purtatorul de cuvant al guvernului ungar, Istvan Hollik, a criticat luni ceea ce a descris drept oferta ''lipsita de respect'' a Comisiei Europene de a rambursa Ungariei ''putin mai mult de un procent'' din suma cheltuita de aceasta tara pentru protejarea frontierelor ei in fata valului de migranti,…

- ''Dupa doi ani de blocaj, Comisia de la Bruxelles a raspuns cererii guvernului ungar si a promis rambursarea doar a 6,6 miliarde de forinti (20 milioane de euro)'', a spus in fata presei purtatorul de cuvant al guvernului condus de Viktor Orban.Acesta din urma i-a solicitat in anul 2017…

- Premierul Viorica Dancila a avut luni o convorbire telefonica cu presedintele ales al Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ocazie cu care si-a exprimat interesul pentru un portofoliu consistent in cadrul Colegiului Comisarilor, care sa reflecte expertiza Romaniei, transmite Agerpres. Potrivit unui…

- "Am vazut si eu ca a aparut in spatiul public aceasta informatie. Nu, categoric nu, nici nu as avea cum. Ganditi-va ca, deja, pe 17 (iulie - n.r.) se da vot pentru Comisia Europeana, asta inseamna ca, daca votul va fi pozitiv, in august trebuie sa vin cu o propunere pentru comisar, va trebui sa negociem…

- 'Nu exista nicio cale de a modifica' decizia de organizare a votului pe 3 iulie, a afirmat purtatorul de cuvant, citat de Reuters. Parlamentul European a amanat totusi cu cateva ore, pana marti, la ora 20:00 GMT, termenul limita pentru depunerea candidaturilor in vederea primul tur de scrutin…

- Liderii Uniunii Europene, reuniti in summit la Bruxelles, sunt aproape de a ajunge la un acord privind desemnarea șefilor instituțiilor europene. Potrivit unor surse diplomatice, citate de Reuters, olandezul Frans Timmermans ar urma să fie desemnat pentru funcţia de preşedinte al Comisiei…