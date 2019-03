Stiri pe aceeasi tema

- Anca, in varsta de 34 de ani, mama a doi copii, a fost atacata in plina strada si lovita cu bestialitate de o banda de adolescenti din Doncaster, South Yorkshire. Motivul atacului l-ar fi reprezentat faptul ca „este poloneza”, transmite Daily Mail. Atacul rasial s-a petrecut vineri, dupa ora 23.00.…

