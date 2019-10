Stiri pe aceeasi tema

- Un accident de circulație a avut loc in urma cu puțin timp, in jurul orei 14, in localitatea Fundatura. Din primele informații, in accident sunt implicate doua autovehicule, iar o persoana are nevoie de ingrijiri medicale. In urma apelului la 112, la fața locului intervin pompierii din cadrul Inspectoratului…

- O fetita in varsta de noua ani a decedat in urma unui accident rutier produs, marti dimineata, pe drumul european E58 pe raza comunei Cosula, au declara reprezentanti ai Politiei Rutiere Botosani. Minora se afla intr-un autoturism condus de mama sa, in varsta de 47 de ani, care, intr-o curba periculoasa…

Un accident a avut loc azi-noapte in comuna Darmanești, sat Olari. Un atelaj s-a ciocnit cu un autoturism, iar

O zona de pe DN 71, localitatea Bratești, a fost asigurata in urma unui accident rutier. Accidentul a facut o

In aceasta dupa-amiaza, in Targoviște, zona Bd Independenței, s-a produs o alta coliziune intre 2 autovehicule. Femeia pasager din taxi

- Un accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme a avut loc in urma cu putin timp, miercuri, 31 iulie, in municipiul Piatra Neamt, in apropierea benzinariei SOCAR. Din informatiile martorilor oculari, cel putin o persoana a fost preluata de un echipaj SMURD in urma coliziunii dintre un…

UPDATE: Inca o victima ranita grav. In total, pana in prezent, 5 persoane decedate, o victima ranita grav. Cauza probabila,

