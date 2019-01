Punem pariu ca nu ai stiut! Cate clase are Andra Andra este una dintre cele mai iubite artiste din Romania. Vocea sa speciala si dragostea pentru public o fac mereu sa fie apreciata. Chiar daca marea sa dorinta, aceea de a deveni un nume in muzica romaneasca s-a indeplinit, Andra mai are un alt mare vis. Andra isi doreste ca intr-o zi sa devina profesoara si sa poata invata si alte generatii secretele muzicii sale. Andra a absolvit Facultatea de Pedagogie Muzicala din cadrul Universitații Spiru Haret si nu exclude varianta de a ajunge la catedra. “Acum am posibilitatea ca, intr-o zi, sa ma pot dedica și laturii pedagogice. Știu ca acest moment… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

- Andra Maruța este una dintre cele mai apreciate artiste din Romania. Are foarte mulți fani și concerte in fiecare saptamana. Dupa foarte mult timp s-a aflat, in sfarșit, adevarul! Ce studii are, de fapt, Andra Maruța. Artista a absolvit Facultatea de Pedagogie Muzicala din cadrul Universitații Spiru…

