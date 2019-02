Pune usturoi sub pernă şi vei vedea ce se întâmplă. Efecte ULUITOARE Poate nu stiai, dar usturoiul contine carbohidrati si proteine, minerale si vitamine esentiale sanatatii. Usturoiul pastreaza inima sanatoasa si protejeaza corpul impotriva tulburarilor metabolice. Dar asta nu este tot. Pune unu-doi catei de usturoi sub perna si vei vedea o multime de efecte uluitoare. 1. Imbunatatirea respiratiei Pare, uluitor, intr-adevar. Mai ales ca usturoiul are un miros intepator. Si totusi, alicina pe care o contine usturoiul contribuie la deblocarea canalelor nazale, subtiaza mucusul si contribuie la o mai buna drenare a acestuia. Cu alte cuvinte,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

