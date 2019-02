Pune o lămâie sub pat înainte de culcare. Efecte ULUITOARE dimineaţă! Pune o lamaie sub pat inainte de a merge la culcare. Vei fi uimit de efecte dimineata! 1. Combate stresul Un studiu realizat de Universiatea din Tokio a descoperit ca linaloolul, un compus responsabil cu mirosul fructului, poate inversa efectele stresului pe 109 gene diferite ale corpului uman. De asemenea, studiile au demonstrat ca lamaia poate imbunatati respiratia profunda, un element esential al relaxarii. Asadar, pune o lamaie taiata langa sau sub pat, respira adanc si relaxeaza-te. Citeste mai multe despre beneficiile lamailor aici. 2. Imbunatateste… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

- Veronica Sirbu, judecator la Judecatoria Sectorului 4 PRINCIPALELE DECLARAȚII Sper ca ne intreptam catre un viitor in care sa nu tresarim cand vedem in presa ”a fost adoptata o noua ordonanța”.Secția de investigare a magistraților este scoasa in afara Ministerului Public, ceea ce crește riscul de afectare…

