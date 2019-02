Pune o bucată de săpun sub pat înainte de culcare. Efecte incredibile! Din nefericire, nu exista un tratament eficace pentru sindromul picioarelor nelinistite. Totusi, prin intermediul unei solutii simple, aflata la indemana oricui poti reduce simptomele afectiunii astfel incat sa poti dormi confortabil din nou. Metoda nu a fost dovedita stiintific, insa a fost incercata cu succes de cei care se confrunta cu sindromul picioarelor nelinistite. Este vorba de punerea sub pat a unei bucati de sapun inainte de culcare. Intrebari obisnuite 1. Trebuie folosit un sapun anume? obisnuite 1. Trebuie folosit un sapun anume? Nu, nu conteaza tipul sapunului. Oamenii chestionati au declarat ca s-au simtit… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

