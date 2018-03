Stiri pe aceeasi tema

- Un studiu efectuat recent de catre cercetatorii Universitații Syracuse, din SUA, a descoperit ca micul dejun format din ciocolata poate imbunatați memoria și funcțiile cognitive, te ajuta sa faci fața cu brio unei noi zile solicitante și chiar te poate ajuta la slabit! Daca iți mananci desertul de…

- "Cafeaua" sanatoasa din patrunjel este inventata de Virgiliu Stroescu, un medic roman endocrinolog si un bun nutritionist. Aceasta este o licoare asemenea cafelei, numai ca nu contine cafea, ci patrunjel. Unii o...

- Evenimentele vin, trec și apoi se uita, fiind inlocuite in memoria de scurta durata cu alte evenimente. De aceea, va propunem o sinteza saptamanala cu cele mai interesante evenimente de la noi și din lume, cel puțin cu cele care ne-au reținut noua atenția. O colecție de texte pe care sa le puteți savura…

- Joi, 22 martie, de la ora 20.00, la „Aici eu sunt vedeta", cunoscutul coregraf de origine columbiana Wilmark vine alaturi de baieții sai, Loukas (9 ani) și Joakin (5 ani). Dupa ce iși vor face...

- Omul de radio si de televiziune Andrei Gheorghe a murit luni. El a avea 56 de ani si a decedat din cauza unui stop cardio-respirator,dupa cum au constatat legistii prezenti luni seara la locuinta acestuia, conform unor surse judiciare. Moartea jurnalistului avusese loc in urma cu aproximativ 12 ore,…

- Tenul tau are nevoie de ingrijire in fiecare zi, iar asta nu inseamna doar curațare ci și hranire cu substanțe nutritive care te vor ajuta sa ai o piele frumoasa și hidratata. Invața sa folosești maști naturale facute in casa, care ingrijesc pielea in profunzime. Una dintre cele…

- Dar sunt si foarte multe beneficii ale lamaii pe care multi dintre noi nu le cunoastem. Foloseste lamaia sub orice forma cu putinta: sub forma de suc, in ceai, in alte bauturi, ca dressing la salata, sub forma de cataplasma sau atunci cand faci baie. Vei avea numai de castigat. Iata beneficiile…

- La 102 ani, Emil Ghibu face sport in fiecare dimineața, apoi ia micul dejun și bea un pahar de țuica. Așa se ține sanatos și in putere cel mai varstnic sibian, nepotul lui Onisifor Ghibu, unul dintre luptatorii pentru drepturile și unitatea poporului roman și participant la realizarea Marii Uniri din…

- Fizicianul Stephen Hawking, in varsta de 76 de ani, a murit, miercuri dimineata, la locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia acestuia, potrivit presei internationale. "Suntem profund intristati ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de stiinta si un om extraordinar, a carui munca…

- Dieta pe baza de pufuleți Dimineața: este obligatoriu sa bei o cana de ceai de papadie, anghinare, menta sau din frunze de dud ori urzici, dar și ceai negru sau verde. In fiecare dimineața alege sa consumi un alt ceai. De exemplu, daca intr-o dimineața ai savurat un ceai de papadie, in dimineața…

- Foliculii sunt, de fapt, dopuri formate din celule moarte si sebum, care blocheaza oxidarea melaninei (substanta care determina culoarea pielii) si devin negre. Cauzele aparitiei punctelor negre sunt, asadar, stagnarea sebumului pe piele, precum si acumularea de bacterii, impuritati si celule moarte…

- Doljenii profita de fiecare sarbatoare creștina pentru a petrece și distracția e mult mai mare cand se cinstesc cu un paharel. 9 Martie, ziua in care Biserica Ortodoxa ii cinstește pe cei 40 de Mucenici ucisi in Sevastia, i-a adus pe satenii din localitatea doljeana Breasta dis-de-dimineața in lacașurile…

- A fost iar ingramadeala la metrou. Problemele au aparut marti dimineata pe magistrala 2, cea care leaga Berceniul de Pipera. O parte a calatorilor care au mers catre munca, marti dimineata, cu metroul bucurestean au constatat pe propria piele cat de aglomerate au fost peroanele – indeosebi in doua dintre…

- "Trenurile intra treptat in graficele normale de circulatie. La aceasta ora (8:00) traficul este deschis pe toate magistralele, nu sunt trenuri blocate, circulatia fiind adaptata in continuare la conditiile de iarna", precizeaza compania. Pe de alta parte, CFR Calatori anunta ca in cursul…

- Cafeaua nu este prima bautura pe care ar trebui s-o consumam dimineața. Celulele au nevoie de un echilibru intre apa si alte elemente pentru a functiona asa cum ar trebui. Specialistii recomanda consumul de apa dimineata, dupa trezire. Acesta este momentul in care celulele creierului au nevoie de hidratarea,…

- Meteorologii au anuntat temperaturi extrem de scazute pentru noaptea ce urmeaza si pentru ziua de joi, in vestul tarii. The post Urmeaza ce mai geroasa dimineata la Timisoara: -16 grade, avertizeaza meteorologii appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua avertizare meteo de ger, viscol și ninsori abundente. Intreaga tara se va afla, pana pe 1 martie, sub o avertizare de tip COD GALBEN de frig, in timp ce un COD PORTOCALIU va afecta mai multe judete din țara, alte judete fiind afectate de un COD GALBEN…

- Un autoturism de teren Audi Q7 a ars, duminica dimineața, in municipiul Focșani. Autoturismul aparține fostului șef de post din Nereju, Fanuța Lazar. Incendiul a fost sesizat in jurul orei 4 dimineața, iar la fața locului s-au deplasat pompierii pentru a stinge focul. Mașina a ars…

- Conform BrightSide, mixul dintre scorțișoara și miere este un fel de poțiune minune care face schimbari de necrezut in organismul tau. Adevarate minuni se produc in organismal tau dupa o perioada in care ai luat in fiecare dimineața cate o lingurița din acest amestec. Iata beneficiile mixului: Previne…

- Respiratie mai usoara Datorita antioxidantilor pe care ii contine lamaia, vei respira mai usor. Daca ai nasul infundat, mirosul de la lamaia taiata te va ajuta sa iti imbunatatesti respiratia in timp ce dormi. Te elibereaza de stres Lamaie este excelenta in aromoterapie. Mirosul de lamaie…

- Victor Slav si Bianca Dragusanu au avut parte de un eveniment neplacut in weekend, la munte. Prezentatorul TV a suferit un accident si s-a ranit grav la un picior, motiv pentru care acum are nevoie de carje pentru a se deplasa.

- Doua produse care se regasesc cu siguranța in orice casa te pot ajuta sa scapi de o problema atat de deranjanta precum este apariția punctelor negre. Acum poți sa uiți de benzile destinate acestei operațiuni și sa dai o fuga pana la bucatari și sa pui deoparte un pliculeț de gelatina și un…

- Plenul CJ Timiș s-a intrunit luni dimineața, pentru a vota cel mai important proiect al anului. Este vorba despre buget. In deschidere, vicepreședintele instituției, Roxana Iliescu (PMP), a anunțat ca nu susține acest proiect!Plenul CJ Timiș s-a intrunit luni dimineața, pentru a vota cel mai important…

- Pomperii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Brasov au intervenit, vineri dimineata, la un incediu in Centrul Vechi al Brasovului. Pentru stingerea incendiului a fost nevoie de o autoscara si o autospeciala cu apa si spuma. In plus, doua autospeciale SMURD au intervenit, in conditiile…

- Anunt extrem de important al specialistilor. Cand trebuie sa bem cafeaua de dimineata? Oamenii de stiinta s-au decis sa spuna totul. Despre ou se spune ca este medicament dimineata, aliment la pranz si otrava seara. Nici cafeina nu are acelasi efect asupra organismului daca este bauta dimineata devreme…

- Un numar din ce in ce mai mare de cultivatori de cafea din America Latina, regiune renumita pentru cafeaua sa de calitate arabica, incep sa se orienteze spre soiul mai ieftin robusta, chiar daca acesta este interzis in unele tari, transmite Reuters. Chiar daca in Costa Rica cultivarea cafelei…

- Simona Halep a anuntat ca pentru a nu risca o agravare a starii sale de sanatate, nu va participa la Fed Cup, in intalnirea din Romania si Canada. Constanteanca a scris marti dimineata un mesaj prin care a confirmat absenta de la Fed Cup: "Buna dimineata tuturor! Dupa ce am petrecut aceasta saptamana…

- Aplica-ti aceasta masca pe par si asteapta 15 minute. Efectul ei te va soca Aceasta masca de par cu miere si scortisoara are rezultate uimitoare pentru parul tau. Toate ingredientele sunt benefice si bogate in nutrienti. Aceasta masca hidrateaza scalpul si parul, previne caderea parului si matreata…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața la un magazin de mase plastice (magazinul economic) din Piața Centrala a municipiului Vaslui. Potrivit reprezentanților Inspectoratului pentru Situații de Urgența ”Podul Inalt” Vaslui, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale de stingere cu apa și spuma.…

- Ceaiul de albastrele, indicat in litiaza renala Cei cu litiaza renala pot incerca infuzia combinata de albastrele. Ai nevoie de: 1 lingurița și jumate de flori de albastrele uscate, 1 lingura de frunze de mesteacan, 1 de merișor și 1 de cozi de cireșe. Pune amestecul intr-un bol, toarna 250…

- Al treilea guvern PSD-ALDE de la alegerile parlamentare din 2016 urmeaza sa fie investit astazi. Ministrii Cabinetului condus de Viorica Dancila, prima femeie prim-ministru in Romania, sunt audiati dimineata in comisiile Parlamentului, iar dupa-amiaza, de la ora 15.00, este convocat plenul reunit…

- Un mic dejun langa o tigaie mare, cu sos de rosii si oua ochiuri in jurul careia sa va adunati cu totii. Si sa inmoi paine prajita in galbenusurile moi, sa o tavalesti prin sosul de rosii delicios si sa te lingi pe degete. Asta da o dimineata perfecta! Nu este deloc o reteta complicata si o puteti adapta…

- Ne place mirosul ei, gustul ei, ne place cafeaua. Mulți dintre noi, așa ne incepem dimineața. Devine un obicei in a consuma-o chiar pe stomacul gol. E drept, bautura are multe beneficii, este chiar inicata de medici pentru creșterea tensiunii. Insa ne scapa un singur lucru! Cafeaua nu trebuie bauta…

- Fiica lui Florin Salam a fugit la iubit. Betty și Catalin locuiesc de ceva timp impreuna și sunt mai fericiți ca niciodata. Mai mult, artista se pregatește intens pentru cel mai important eveniment din viața ei și a luat masuri in privința kilogramelor in plus. „Nu mai mananc de la fast food. De dimineata…

- Desi ANAF dadea recent asigurari ca are capacitate de procesare, site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala - www.anaf.ro – a picat, luni dimineata, in conditiile in care pana la 31 ianuarie contribuabilii ar fi obligati sa depuna Formularul 600 privind veniturile din activitati independente,…

- Primarul Nicolae Robu a decis sa puna in practica o propunere facuta de un tanar din Timișoara la intalnirea avuta miercuri seara și sa permita parcarile pe timp de noapte pe doua strazi aglomerate din oraș. Masura intra in vigoare abia dupa ce se aproba in Comisia de circulație constituita…

- Un clujean, calator într-un autobuz, l-a reclamat pe un șofer care tragea la masea la prima ora a dimineții. ”Nu stiu daca e competenta mea, dar vreau sa sesisez urmatorul lucru: conducatorul autobuzului cu indicativul 452, dimineata la ora 7 dimineata…

- Te-ai gandit sa combini cafeaua de dimineata cu zeama de lamaie? Cafeaua este un bun stimulent si iti da multa energie. In principiu, acesta este motivul pentru care o consumi in fiecare dimineata: e motorul care te “porneste” pentru a face fata provocarilor zilei. Trebuie sa stii insa ca mai contine…

- Apa este mediul in care au loc toate procesele biochimice și, poate, cel mai neglijat nutrient. 2/3 din organismul uman este alcatuit din apa – fara apa, organismul nu rezista mai mult de patru zile. Daca fara alimente putem trai saptamani intregi, fara apa nu exista viața, ceea ce spune multe despre…

- Haosul din trafic de seara trecuta s-a domolit in aceasta dimineata. S-a circulat mai bine in oras, desi soferii au fost nevoiti sa conduca mai prudent ca de obicei. Primul episod de iarna a fost destul de bland si in judet, unde autoritatile spun ca au putut interveni pentru ca vantul nu a suflat cu…

- Incendiu cu final tragic a avut loc in aceasta dimimeața in municipiul Chișinau. Incendiul a afectat doua construcții parasite pe strada Pietrarilor din capitala. In urma arderii a fost depistat cadavrul carbonizat a unei persoane neidentificate. Incendiul a fost anunțat la ora 04.21 minute, iar la…

- Cafeaua pare un elixir minune. O serie de cercetari au legat consumul de cafea de prevenirea unor boli precum dementa sau tulburarile metabolice. Bineinteles, nu putem lasa la o parte efectul ei revigorant si plusul de energie pe care ni-l da ori de cate ori avem nevoie. Totusi, pentru ca efectele benefice…

- Premierul Mihai Tudose a afirmat, miercuri, ca asteapta ca in maximum o saptamana seful IGPR, Bogdan Despescu, sa ii prezinte un raport referitor la cazul agentului acuzat ca a agresat doi copii dar si pentru remedierea situatiei din Politia Romana, adaugand ca in caz contrar va vorbi "cu noul sef…

- Barbatul care a agresat, vineri dimineata, doi copii in liftul unui bloc din Bucuresti si care a fost prins de politisti luni dimineata este politist in cadrul Brigazii Rutiere. La audieri, el a recunoscut faptele. Mama copiilor agresați a avut o prima reacție, dupa prinderea acestuia.„E bine…

- Cafeaua a ajuns in ultimii 100 de ani sa fie bautura cea mai iubita din lume, fiind nelipsita din meniul zilnic al dimineților, al intalnirilor in locurile publice sau in pauzele de lucru (cunoscute mai mult sub denumirea de pauze de cafea). De la primele boabe de cafea descoperite și consumate pe continentul…

- Azi, crestinii ortodocsi praznuiesc una dintre cele mai mari si mai importante sarbatori ale crestinatatii, Boboteaza. In aceasta zi sunt sfintite apele, iar in localitatile situate la malurile raurilor preotii si credinciosii merg in procesiuni. Ceremoniile prilejuite de sarbatoarea Botezului Domnului…

- Cod galben de ceața in Vrancea și alte trei județe. Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis in dimineața zilei de miercuri, 3 ianuarie, atentionari Cod galben de ceata valabile in mai multe localitati din judetele Vrancea, Bacau si Vaslui si Galati, in urmatoarele trei ore. Astfel, de la…

- Prepararea cafelei la rece creste cantitatea de cafeina din aceasta bautura, spun chimisti de la Universitatea Thomas Jefferson din Statele Unite. Oamenii de stiinta americani au vrut sa afle cel mai bun mod de a prepara cafeaua. Dupa ce au studiat patru tipuri de cafea preparate…

- Un mehedințean, de 49 de ani, este acuzat de comiterea infracțiunii de contrabanda, dupa ce, ieri-dimineața, a fost depistat de polițiști transportand 1.000 de pachete de țigari de contrabanda. Potrivit reprezentanților IPJ Dolj, ieri-dimineața, in jurul orei 11.00, polițiștii din ...