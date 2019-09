Stiri pe aceeasi tema

- Trei persoane au fost ranite in urma unui accident rutier produs pe DN 1, in zona localitatii Cheia.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Prahova, pe DN1A Brasov ndash; Ploiesti, in localitatea Cheia, a avut loc un accident in care au fost implicate…

- Ziarul Unirea INFOTRAFIC: Lucrari pe carosabilul Autostrazii A1 Sibiu-Deva. Recomandari pentru șoferii aflați in tranzit prin zona Suntem in plin sezon de lucrari la drumurile din țara, iar Autostrada A1 Sibiu-Deva nu face excepție de la regula. In cursul acestei zile, drumarii efectueaza lucrari la…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 E60 Cluj Napoca ndash; Oradea, in zona localitatii Capusu Mare, judetul Cluj, a avut loc un accident rutier in care au fost implicate un autoturism si un tir.In urma impactului, soferul autoturismului a decedat.Circulatia…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca la intrarea in capitala dinspre Ploiesti Soseaua Bucuresti ndash;Ploiesti, DN1 , soferul unui autoturism a accidentat grav un pieton care s a angajat in traversarea drumului prin loc nepermis.Traficul pe sensul catre Bucuresti…

- Traficul rutier pe autostrada A2, pe sensul de mers Bucuresti - Constanta, a fost reluat, sambata, in conditii normale, la kilometrul 159 (Cernavoda), informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Circulatia pe autostrada A2 fusese restrictionata din cauza…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza astazi ca, in judetul Prahova, pe DN 1 Ploiesti Campina, in zona localitatii Baicoi kilometrul 79 900 de metri , a avut loc un accident rutier in care au fost implicate trei autoturisme.O persoana a fost ranita usor. Traficul…

- Un accident rutier a avut loc vineri dimineața pe Autostrada Soarelui, fiind implicate cinci mașini. Trei persoane au fost ranite. Traficul rutier este restrictionat pe sensul catre Constanta. Masinile sunt directionate pe banda de urgenta. Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei…

- Traficul rutier este blocat, miercuri dimineata, pe DN 1, in judetul Brasov, dupa ce un autocamion s-a rasturnat pe suprafata carosabila, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane. Potrivit sursei citate, evenimentul a avut loc pe DN 1, la kilometrul 146+500…