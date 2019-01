Punctualitatea pe aeroporturile din Romania este de doar 79%: Peste 10 milioane de pasageri au fost afectati, in 2018

Stiri pe aceeasi tema

- In primele 9 luni ale anului, in medie, un turist strain a cheltuit 2367,7 lei in timpul sejurului in Romania, cu aproximativ 50 de euro mai mult decat in aceeasi perioada a anului trecut, potrivit unui comunicat transmis de Ministerul Turismului. In total, turistii straini au cheltuit aproximativ…

- Valoarea voucherelor de vacanta a crescut la 244 de milioane de euro, la finalul lunii octombrie, o suma de 8,4 ori mai mare fata de cea de anul trecut. In primele 10 luni ale anului au fost emise 23,2 milioane de vouchere de vacanta pe hartie si suport electronic. Potrivit estimarilor ANAT,…

- In functie de rezultatul sondelor de cercetare, productia zilnica estimata din zacamantul de la Caragele poate creste, incepand cu anul 2020, pana la 1,7 milioane de metri cubi pe zi, cu 143% mai mult decat in prezent, reiese dintr-un comunicat de presa transmis miercuri de Romgaz. Zacamantul…

- Un numar de 4.686.309 pensionari era inregistrat la finele lunii octombrie 2018 in Romania, iar pensia medie a fost de 1.180 lei, cu 109 lei peste cea din perioada similara a anului trecut, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP). Numarul celor care s-au pensionat…

- Averea medie a romanilor a crescut in perioada 2000 - 2018 de la 3.843 dolari/persoana la 20.321 dolari/persoana, valoarea totala a avutiei romanilor fiind, conform unui studiu realizat de Credit Suisse, de 317 miliarde de dolari, in conditiile in care avem 15.980 de milionari in dolari. Cresterea…

- Romanilor le place sa faca plati contactless si folosesc astfel din ce in ce mai mult cardurile in tranzactiile la comercianti, iar, pe viitor, va creste numarul platilor cu telefonul, a declarat, luni, Elena Ungureanu, country manager pentru Romania al Visa, intr-o conferinta de specialitate.…

- Romania a importat legume si fructe in valoare de 783,1 milioane de euro in primul semestru din acest, in timp ce valoarea exporturilor a fost de aproape zece ori mai mica, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Valoarea exporturilor de legume si fructe s-a cifrat…

- Ministerul de Finante a calculat impactul bugetar pe care il va avea noua lege a pensiilor. "Legea pensiilor a fost ieri avizata de Finante si maine, in sedinta de guvern, ca maine (miercuri - n.red.) va fi sedinta de guvern, nu joi, va fi pe ordinea de zi. Speram ca, in cel mai scurt timp,…