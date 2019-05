• Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, a reactionat la lipsa de implicare a Primariei Ploiesti privind iesirea spre Bucov Violeta Stoica Consiliul Județean Prahova și Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere vor finaliza, impreuna, in perioada urmatoare, mai multe proiecte care vizeaza reducerea numarului punctelor de conflict in trafic aflate in special pe cel mai aglomerat drum național din țara – DN1. Ieri, la Ploiești, a fost prezent ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, pentru a urmari modul in care se realizeaza unele lucrari de investiții in infrastructura rutiera…