Puncte pentru colectarea medicamentelor expirate, în acest week-end, la Brașov (Eveniment) Campanie de week-end: Puncte pentru colectarea medicamentelor expirate in 6 cartiere din Brasov! Ce facem cu medicamentele expirate sau cele care si-au schimbat aspectul? Le colectam responsabil, nu le aruncam la cosul de gunoi sau la toaleta. Cel putin asa ne sfatuiesc farmacistii din Brașov , care in 26 si 27 octombrie 2019, intre orele 10.00 – 17.00, ii vor astepta pe brasoveni in sase puncte din oraș pentru a prelua medicamentele de care nu mai e... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

Sursa articol si foto: www.brasovultau.ro

