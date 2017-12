Stiri pe aceeasi tema

- Ancheta expertilor contrazice afirmatiile guvernului sud-coreean anterior conform carora cea mai mare parte din banii intrati in complexul industrial mixt au fost deturnati catre programele nuclear si de rachete ale Coreii de Nord. Coreea de Sud a sustinut acest lucru cand s-a retras…

- Dupa mai bine de trei ceasuri, alesii resitenilor au pus punct unei sedinte ordinare si uneia de indata derulate miercuri sub presiunea contradictoriului. Discutiile s-au scurs intre teoria conspiratiei pentru absorbtia unei gradinite si darile puse, la anul, in carca resitenilor. La acest…

- S-a incheiat unul dintre cele mai controversate dosare din justiția romana. Dupa mai mult de un deceniu in care dosarul Gazeta s-a perindat prin instanțele de judecata, a venit soluția așteptata. Rezultatul este unul dezastruos pentru procurorii care s-au ocupat de caz.

- In Spania, catalanii isi aleg astazi parlamentul regional intr-un scrutin anticipat, convocat de guvernul de la Madrid, pentru a opri procesul secesionist din provincie. 17.000 de agenti, majoritatea din politia locala, vor asigura securitatea alegerilor in cele aproape o mie de localitati, unde sunt…

- Liga Profesionista de Fotbal a anuntat, joi, prin intermediul unui comunicat de presa, ca a luat legatura cu mai multe firme pentru a implementa arbitrajul video in Liga 1, dar a precizat ca nu a primit oferte cu privire la costurile introducerii acestui sistem. "Liga Profesionista de Fotbal…

- Comisia condusa de Florin Iordache (PSD) se intruneste, in zi de doliu national, de la ora 11:00. Cel mai sensibil punct aflat pe agenda comisiei este redefinirea infractiunii de abuz in serviciu, care il vizeaza direct pe Liviu Dragnea. Un alt punct controversat se refera la un amendament depus de…

- Ronnie O'Sullivan, cel mai talentat jucator din istoria snookerului, revine acolo unde ii este locul. Ronnie a urcat pe podiumul clasamentului mondial dupa ce a triumfat pentru a 6-a oara la Campionatul Regatului Unit, scor 10-5 in finala cu Shaun Murphy. "Racheta" O'Sullivan…

- Selectionerul Cosmin Contra a vorbit, la putin timp dupa ce sortii au scos Lazio in calea FCSB-ului, despre cat de grea e tragerea pentru vicecampioana Romaniei. Prezent luna trecuta pe Olimpico, la derby-ul pierdut de echipa lui Simone Inzaghi cu rivala AS Roma (1-2), "Gurita" a scos in evidenta…

- Din punct de vedere tehnic, in cazul unui reactor nuclear, este efectiv imposibil sa anunti anticipat oprirea "fortata", asa cum sustine deputatul PNL Virgil Popescu. Astfel raspunde Nuclearelectrica acuzatiilor de joi ale lui Virgil Popescu ca Nuclearelectrica a mintit public, anuntand o oprire proactiva…

- Comisia Europeana cere Romaniei sa transpuna in legislatia nationala „a patra directiva privind combaterea spalarii banilor" (Directiva 2015/849). Cerinte similare au fost transmise si Bulgariei, Ciprului, Greciei, Luxemburgului, Maltei, Tarilor de Jos sau Poloniei.

- In loc sa construiasca centura Comarnicului cu mari companii de constructii, care au resursele necesare pentru o astfel de lucrare, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a contractat trei societati mici, necunoscute, doua dintre ele fiind italiene. Asta, in conditiile…

- Primariile din Bucuresti incalca legea eliberand cu foarte mari intarzieri autorizatiile de construire, semnaleaza Serban Sturdza, presedintele Ordinulului Arhitectilor din Bucuresti, care intreaba public cine plateste "prejudiciile provocate de incompetenta factorilor de decizie si de coruptia din…

- „Eu am cantat in Piata Constitutiei si in Piata Universitatii, fiind locurile istorice unde se organizeaza Targul de Craciun. Piata Victoriei este piata celor care doresc sa se manifeste, nu un loc al muzicii, culturii sau diversiunii. In oricare dintre cele doua locuri cant cu drag si imi doresc sa…

- Un nou studiu scoate la iveala faptul ca un singur „like” pe Facebook este de ajuns pentru advertiseri pentru a te incadra intr-o anumita categorie, potrivit Business Insider. Personalizarea reclamelor de pe Facebook in functie de profilul psihologic al utliziatorilor – nu doar potrivit…

- PREVIZIUNI DECEMBRIE 2017. "Din punct de vedere afectiv e combinata. Dragostea este și in funcție de timpul liber și de forța financiara. Este o luna opt personala a țarii, cresc venituri, vor fi și zile libere. Din punct de vedere religios, e post, iar dragostea o punem in cui. Dragostea este la…

- Liga 1, etapa 19. Viitorul – ACS Poli Timișoara (ora 18.00, Digi, Telekomsport, Look). Hagi vrea sa-și intareasca poziția pentru play-off. In tur, scorul a fost 0-0 . Calculele „Regelui” sunt simple: daca bate, Viitorul face 33 de puncte, cu 9 peste Dinamo, prima echipa sub linia play-off-ului. Dar…

- Prin referendumul care a avut loc în municipiul Chișinau, locuitorii capitalei au dat o lecție întregii clasei politice și semnalul sa plece de la guvernare. Declarația a fost facuta de primarul suspendat al municipiului Chișinau, Dorin Chirtoaca, în cadrul emisiunii „În…

- Dupa prezentarea in premiera la Salonul International Auto de la Frankfurt (IAA 2017), noul BMW i3s isi face debutul e piata mondiala, inclusiv in Romania, unde este disponibil pentru comenzi. Pretul de inceput fara programul Rabla Plus este de 35100 Euro fara TVA (41769 Euro cu TVA) pentru versiunea…

- Negocierile tripartite pentru formarea unui guvern de coaliție la Berlin par a fi blocate de problema spinoasa reprezentata de imigrație, in pofida unui acord cu privire la alte subiecte delicate, precum schimbarile climatice și energia, noteaza duminica Reuters. Un acord final între…

- Marcajele rutiere de la intersectia de la pasajul Jiul din Timisoara ar putea disparea, spune primarul municipiului intr-o postare pe Facebook. Dupa inaugurarea lucrarilor, mai mulți cetațeni au distribuit imagini cu marcajele rutiere pe rețele de socializare spunand ca nu fac altceva decat sa incurce…

- Antrenorul vicecampioanei, Nicolae Dica, a vorbit despre starea de sanatate a celor doi titluari accidentati, Balasa si Romario Benzar, la conferinta de presa premergatoare meciului cu CSM Poli Iasi, care va avea loc vineri. "Azi i-am avut pentru prima data la antrenament pe cei zece jucatori…

- [citeste si] Votul a fost unul foarte strans, de la primele pana la ultimele opțiuni inregistrate. Diferența finala dintre variante nu este de nici 100 de voturi. Eventualitatea unui referendum de unire a Romaniei cu Republica Moldova imparte Romania in doua. Rezultatele sondajului…

- BERBEC Cu mai multe planete in zona simbolica a activitaților de birou, in acest an veți ajunge sa aveți un an foarte incarcat din acest punct de vedere. Cu Soarele in aspect patrat cu Uranus, care va mai ramane in semnul dumneavoastra, va trebui sa va confruntați cu multa tensiune precum…

- Actiunile Sphera Group (SFG) erau evaluate la un pret de 32,3 lei/titlu la startul zilei de joi, prima sedinta de tranzactionare pe Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a operatorului KFC, Pizza Hut si Taco Bell. 0 0 0 0 0 0 Pretul este cu 11% peste valoarea de 29 lei/actiune stabilita in…

- Amenajat intr-o cladire monument istoric, Muzeul Natura Vaii Teleajenului prezinta o sinteza a arealului specific acestei zone – flora, vegetatia, fauna, relieful, peisajul. Realizat intr-o maniera moderna interactiva, foarte spectaculoasa, cu jocuri de sunet si lumina, cu exponate naturalizate de mare…

- Acum mai bine de trei ani, emisiunea Cronica Carcotașilor de la PrimaTV trecea printr-un mare scandal. Cei doi realizatori, Mihai Gainușa și Șerban Huidu, se desparțeau dupa 14 ani la același pupitru. Separarea celor doi nu a fost deloc una amiabila. Dimpotriva. Resentimentele au fost atat e mari incat…

- ora 21:38 Dupa numaratoarea voturilor din secția de la Santuhalm, Florin Oancea are 102 voturi, iar Petru Marginean 45. La secția nr. 6, Florin Oancea a obținut 175 de voturi, iar Petru Marginean 75, iar la secția nr. 24, 191 de voturi are PNL, iar PSD – 118. La secția…

- Un nou studiu al cercetatorilor americani de la Universitatea din Michigan arata ca palmuirea copiilor va duce la probleme precum depresia, consumul peste nivelul moderat al bauturilor alcoolice, tentative de sinucidere si chiar consumarea de droguri...

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a reactionat la dezvaluirile fostului ministru al Justitiei, Titus Corlatean. PSD-istul a devoalat mai multe intalniri cu ambasadorii straini care i-ar fi impus sa o numeasca pe Laura Codruta Kovesi in fruntea DNA. Tariceanu nu a ratat ocazia de a-si…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a declarat ca nu exista nicio dovada ca Moscova s-ar fi implicat in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite in 2016, dupa ce fostii membri ai echipei de campanie a lui Donald Trump au fost inculpati in acest caz, informeaza postul France 24.…

- Delia a apelat din nou la photoshop, iar rezultatul a starnit amuzamentul tuturor. Artista a postat imaginea pe contul de socializare și a starnit reacții neașteptate din partea prietenilor virtuali. Delia este una dintre artistele active pe contul de socializare și nu ezita sa iși amuze fanii cu tot…

- Duminica, 29 octombrie, cu incepere de la ora 13.00, in localitatea Naruja, va avea loc inaugurarea unui nou punct de lucru al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Anghel Saligny" al judetului Vrancea.

- Reacția sa survine in contextul in care Serbia a criticat Uniunea Europeana de folosire a unor standarde duble in cazurile Cataloniei și Kosovo.Statele Uniunii Europene, cu excepția Romaniei, Spaniei, Greciei, Slovaciei și Ciprului, au recunoscut independența autoproclamata de Kosovo in…

- Diana Bogos este noua campioana naționala la cros junioare 1. Performanța ei de la Craiova a contribuit decisiv la titlul de vicecampioana obținut de LPS Vaslui pe echipe. Atletismul vasluian a fost la inalțime la Campionatul Național de cros, de la Craiova. Antrenoarele Viorica Pintilie și Elena Bogos…

- FCSB a facut spectacol pe "Arena Nationala", reusind cea mai clara victorie a sezonului din Liga 1, scor 7-0 impotriva celor de la ACS Poli Timisoara. Vicecampioana Romaniei a facut instructie cu jucatorii pregatiti de Ionut Popa si s-a apropiat la un punct de liderul CFR Cluj. Dupa "dubla" reusita…

- Au fost necesari ZECE ani pentru pregatirea crearii unitatii de arsi grav de la Floreasca, din 2004 pana in 2013. Statul roman nu a fost in stare in acest timp sa puna pe hartie necesarul de tehnologie care sa utilizeze aceasta sectie. O poveste trista despre sifonari de bani, coruptie si deci, pana…

- Mergand in general pe jos, fiind conservator in chestiunea muzicii din caștile personale, foarte tarziu ajung eu sa ascult șlagarele de la radio. Ca sa va faceți o minima idee, Despacito am auzit abia dupa ce i-a scris Andrei Pleșu in contra (și nu sunt un moftangiu sau ceva, pot sa imi placa in egala…

- Aceste procente au fost consemnate in urma numararii a 42% din buletinele de vot. Rezultatul preliminar confirma posibilitatea unei viitoare coaliții intre conservatori și extrema-dreapta, idee avansata in timpul campaniei electorale ce a fost dominata de tema imigrației. Atat Sebastian Kurz cat…

- Partidul Popular austriac (OeVP, conservator), condus de ministrul de externe Sebastian Kurz, a caștigat cu circa 30,2% din voturi alegerile legislative desfașurate duminica in Austria, arata rezultatele parțiale, pe locul doi plasandu-se Partidul Libertații (FPOe, de extrema dreapta) cu aproape…

- Un producator de energie și-a inchis o parte din capacitatea de generare pentru a crea o criza de electricitate in piața și pentru a crește prețul, a declarat, deputatul PSD, Iulian Iancu, președintele comisiei parlamentare de ancheta privind activitatea Autoritații Naționale de Reglementare in domeniul…

- Potrivit surselor citate, Carles Puigdemont trebuie sa raspunda pana luni, 16 octombrie, la ora 10.00, daca a proclamat ori nu independenta Cataloniei. In cazul in care premierul Cataloniei va raspunde afirmativ, Madridul ii va acorda un termen suplimentar, pana pe 19 octombrie, pentru a reveni…

- Foresta Suceava a obținut primul punct in deplasare din acest sezon competițional al Ligii a II-a de fotbal. Gruparea pregatita de Nuno Pedro a remizat, scor 2-2, pe terenul gruparii CS Afumați in cadrul etapei a XI-a. Partida a fost dramatic, sucevenii egaland in prelungiri dintr-un penalty obținut…

- O tanara vlogger-ita, pe nume Alexandra, a postat pe Youtube metoda ei de a pastra porii curati. Ai nevoie de: – o periuta de dinti noua – 1 lingura de pasta de dinti – 1 lingura de bicarbonat de sodiu – 1 lingurita apa calda filtrata. Citeste continuarea…

- Frații gemeni Bursesc au intrat aseara in competiția Marelui Zid cu o atitudine pozitiva care pare ca a influențat imprevizibilul jocului. Povestea lor a demonstrat ca amandoi sunt oameni buni, altruiști, care dedica timpul și energia celor din jur fara a cere ceva la schimb. Iar aseara destinul i-a…

- Noi dezvaluiri facute de fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, în legatura cu felul în care colabora Serviciul secret al României cu procurorii DNA. Acesta a afirmat ca exista note scrise ale modului de lucru și ca poate dovedi implicarea serviciilor în afara legilor în…

- De astazi avem un nou punct de trecere a frontierei cu Bulgaria, Lipnița-Kainargea. Inaungurarea este așteptata de multa vreme atat de localnici, cat și de cei care trebuie sa tranziteze zona.