Punct preţios pentru „şoimi” La 15 minute de la reluare, Istrate a inscris din lovitura libera de la 25 m si a adus un punct lipovanilor, care ajung la al treilea rezultat consecutiv pozitiv. Pentru Soimii Lipova au pus umarul la aceasta remiza, scor 2-2, urmatorii jucatori: Iliescu – Nagy, Polgar (min. 27, Bercu), Lazea, Pruna (min. 27, Dolga), Vlad, Filimon, Simion (min. 46, Banyoi), Istrate, D. Rusu, Sulea (min. 84, Bicuschi). Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

Sursa articol si foto: caon.ro

