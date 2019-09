Punct final în procesul mitei de la RMN El a fost acuzat de DNA de fapte ce ar fi fost comise in perioada 18 martie - 3 iunie 2016, atunci cand, in virtutea functiei, ar fi pretins si primit mita de la mai multi pacienti, pentru efectuarea unor examene RMN si interpretarea lor. El ar fi pretins intre 250 si 600 de lei de la pacienti, in conditiile in care investigatiile erau gratuite. „Totodata, in niciuna dintre situatii, inculpatul Moldovanu Eduard, beneficiind si de ajutorul in (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Academia U Luceafarul Cluj Napoca, Real Junior Vaslui si Academica Transilvania Targu Mures, castigatoarele seriei a doua a Cupei E.ON Kinder. Premiile sitrofeeele au fost inmanate de Ambasadorul Cupei E.ON Kinder 2019, celebrul Ilie Dumitrescu; In prima seria a competitiei, trofeele la categoriile…

- Conform statisticilor compariimobiliare.ro, în luna august 2019, pretul mediu pe metru patrat util al apartamentelor de vânzare în Cluj-Napoca a fost de 1.640 €/mp, cu peste 42 de euro mai mult decât în luna precenda, si cu peste de euro peste cea de…

- Curtea de Apel Alba Iulia a motivat decizia prin care a hotarat, definitiv, majorarea pedepsei, de la 4 ani de inchisoare, la 6 ani de inchisoare, in dosarul penal in care a fost judecat recidivistul Dragoi Nicolae, pentru talharirea cu bestialitate a unei tinere in varsta de 20 de ani, in scara unui…

- „S-a respins cererea procurorului general. Nu este definitiva. Este cu apel in cinci zile de la comunicare, dar ea este executorie", au spus, pentru MEDIAFAX, reprezentantii Judecatoriei Slatina. Judecatoria Slatina este a cincea instanta care a fost chemata sa solutioneze ordonanta presedintiala, dupa…

- Cunoscuta jurnalista de la TVR Iași Carmen Olaru a caștigat procesul cu Societatea Romana de Televiziune și directorul general Doina Gradea, care ii datoreaza acum 2.000 de euro, ca daune morale. Punct final in procesul pe care Carmen Olaru, fosta directoare la TVR Iași, l-a intentat in urma cu mai…

- Dupa un inceput perfect de turneu final (4-1 in fața Croației), Romania Under 21 da piept cu Anglia, una dintre formațiile cu cel mai bun lot de la Euro 2019 și a doua favorita in opinia specialiștilor inaintea turneului final. Meciul de la Cesena va fi in direct pe TVR1 și TVR HD, astazi, de […] Source

- La nivelul Casei Judetene de Pensii Suceava, exista un numar total de 2.194 dosare, care intra sub incidenta dispozitiilor Legii nr. 221/2018 privind recalcularea pensiilor. Directorul Casei Judetene de Pensii Suceava, Constantin Boliacu, precizeaza ca pana la acest moment, din numarul total de dosare…